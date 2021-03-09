Москва, , 15:40 — REGNUM Правительству РФ следовало намного раньше заняться мониторингом цен на потребительские товары и услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил экономист Михаил Хазин, комментируя соответствующее решение властей.

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«Почему этого не было сделано до сих пор, непонятно. Приличные правительства такой мониторинг ведут всегда, — сказал Хазин. — В министерстве экономики в 1990-е годы был специальный департамент, который не только мониторил цены, но и даже знал, по каким механизмам происходит изменение цен. Где рост, почему рост и так далее. А в настоящее время этого не делают. А почему они созрели только сейчас? Я думаю, потому что начался бешеный рост цен. И власти осознали, что будут проблемы. Проблемы решили радикальным способом. Они взяли некий фиксированный набор цен, набор товаров и жестко все заблокировали. Но при этом им не приходит в голову, что для тех, кто использует эти товары в оптовом звене, цены сильно выросли».

Как подчеркнул Хазин, правительство РФ демонстрирует «совершенно четко абсолютно безграмотную деятельность».

«Там вообще не понимают ни что такое цены, ни что такое рынки, ни то, как они растут и почему. Их это не волнует. Их волнует только одно — чтобы начальство не ругалось. А когда им задают конкретные вопросы, они «плывут», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин раскритиковал прогнозы Минэкономразвития РФ.