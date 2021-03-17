Москва, , 11:16 — REGNUM В России снижается показатель реальных трат, потому что падает уровень жизни, люди начинают экономить, урезая свои расходы и не имея возможности повысить доходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал информацию том, что индекс покупательской активности в феврале 2021 года увеличился до 186%, однако реальные траты снизились на 1,3%.

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"Надо отметить, что рекорда на самом деле нет. Есть наложение нескольких факторов. Первый фактор — это традиционное сезонное колебание потребительской активности: на декабрь, как правило, приходится пик потребления из-за новогодних праздников и длинных праздничных выходных. Затем в январе розничные продажи падают до минимума, люди держатся на старых запасах, экономят до зарплаты. Оживляется торговля в феврале, но, как правило, это весьма скромный рост, — сказал Мурзаев. — В этом году добавился еще один фактор — рост цен стал стимулом излишних покупок про запас. Разговоры о росте цен и борьбе с этим ведутся уже больше месяца, и граждане делают сверхнормативные запасы».

Третий фактор, на который обратил внимание Мурзаев — это инфляция как прямое следствие роста цен.

«В достигнутом рекорде примерно треть приходится именно на инфляцию. Так что никакого рекорда на самом деле и не было, — сказал эксперт. — Показатель реальных трат снижается, потому что снижается уровень жизни, люди начинают экономить, урезая свои расходы, не имея возможности повысить доходы. Весной вряд ли стоит ожидать каких-то кардинальных изменений показателя реальных трат и индекса покупательской активности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что весной 2021 года индекс покупательской активности жителей РФ уменьшится.

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