Москва, , 16:50 — REGNUM Когда речь идет о причинах резкого роста цен на продовольствие в России, можно выделить три основных фактора, обусловивших такую тенденцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные о том, что цены на продовольствие в РФ в январе 2021 года выросли больше чем на 8% по сравнению с январем 2020 года.

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«Во-первых, если в январе 2020 года курс доллара был чуть выше 60 рублей, то в январе 2021 года стал ближе к 74 рублям, то есть прирост на 21,3%. Принимая во внимание нашу зависимость от импорта, удивительно, что цены на овощи выросли всего на 17,5%, — сказал Ордов. — Как ни парадоксально, но на это повлиял эффект импортозамещения в той степени, в которой он мог повлиять. Во-вторых, общий рост цен на мировых рынках на основные commodities (товары широкого потребления — прим. ИА REGNUM), включая базовую цену на пшеницу. Рост цен на пшеницу в долларах на мировых торговых площадках с января 2020 по январь 2021 составил порядка 15%».

В-третьих, как подчеркнул Ордов, в начале 2019 года жители РФ столкнулись с ростом НДС с 18 до 20 процентов, что создало предпосылки для «ползучего» повышения цен.

«В 2019 году мы очень удивлялись и радовались, что налог вырос, а цены остались прежними, то есть, по сути, бизнес взял большую часть налоговых последствий на себя, но в долгу не остался и в 2020 году наверстал упущенное в 2019 году, — сказал Ордов. — Это точно не самый главный фактор, но он придал ускорение инфляционному процессу, который потом усилился вышеуказанными факторами. Сегодня мы ждем новых санкций и пытаемся понять, как это повлияет на курс рубля. Если рубль продолжит слабеть, то рост цен на продукты питания не удастся сдержать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что в России увеличилось количество граждан, которые ощутили рост цен на бензин и тарифов ЖКХ.

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