Чита, , 13:38 — REGNUM С 9 по 15 марта 2021 года в Чите цены на бензин автомобильный всех наблюдаемых марок повысились на 0,2%. Об этом 17 марта информируют территориальное управление государственной статистики.

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При этом уточняется, что дизельное топливо подорожало на 0,4%.

Напомним, Забайкальский край, как и другие регионы Сибири и Дальнего Востока, столкнулись с проблемой значительного подорожания моторного топлива. По словам губернатора региона Александра Осипова, в регион сейчас поступает всего треть от необходимого объема.

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