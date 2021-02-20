Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Овощи и фрукты в Петербурге за январь 2021 года подорожали в среднем на 4%, сообщает Петростат.

Капуста в магазине Петербурга, февраль 2021 г Карина Саввина © ИА REGNUM

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В целом цены на продукты в Северной столице увеличились на 1%, как и в январе 2020 года. В Ленобласти индекс потребительских цен в январе 2021 года составил 100,5%, продукты подорожали на 1,1%. Сильнее всего подскочила в цене плодоовощная продукция. В Ленобласти рост составил 5,4%.

В частности, виноград стал дороже на 12,1% в Петербурге и на 14,8% в Ленобласти, помидоры в обоих регионах подорожали на 11,1%, огурцы — на 6,9% и 7,9% соответственно, морковь — на 8,9% и 11,3%, картофель — на 4,9% и 9,5%.

Картофель в магазине Петербурга, февраль 2021 г Карина Саввина © ИА REGNUM

Яйца в обоих регионах подорожали на 2,4% за месяц. В Петербурге пшеничная мука также стала дороже на 2%, хлеб ржаной и ржано-пшеничный — на полпроцента.

Зато, следуя указаниям президента Владимира Путина, подешевело подсолнечное масло — на 0,7% в городе и на 0,6% в области. Сахар тоже снизился в цене на 0,3% и 0,4% соответственно.

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Цены на непродовольственные товары в Петербурге за месяц поднялись на 0,2%, на платные услуги — на 0,9%.

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