Москва, , 19:27 — REGNUM На данный момент в России дорожают все биржевые товары. К ним относятся продукты питания, промышленное, текстильное, энергетическое сырье, цветные и драгоценные металлы и другие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил член политсовета свердловского областного отделения «Партии Роста», управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко. Так он прокомментировал тот факт, что за год в РФ цены на продукты питания выросли намного сильнее, чем в ЕС.

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«На данный момент в России дорожают все биржевые товары. К ним относятся продукты питания, промышленное, текстильное, энергетическое сырье, цветные и драгоценные металлы и др. Цены на них устанавливаются в ходе торгов на фондовом рынке. Их рост в первую очередь обусловлен инфляционными ожиданиями, — сказал Головченко. — Согласно классическим законам экономики, соотношение товаров и денежной массы изменяется пропорционально. Если денежная масса увеличивается, а объем товаров остается прежним, то цены на них соответственно возрастают. К тому же в такой момент, как правило, крупные инвесторы понимают, что из-за увеличения объема денежной массы сами деньги продолжат дешеветь, поэтому активно скупают биржевые товары».

Сейчас во многих странах мира, как пояснил эксперт, идет интенсивная эмиссия денег.

«Так, за 2020 год США выпустили в обращение около 7 трлн долларов, Европейский ЦБ — порядка 6 трлн евро, — сказал Головченко. — При этом из-за того, что цены здесь устанавливаются в твердой валюте, рост их намного ниже, чем в России. В нашей стране ситуация усложняется девальвацией рубля, которая на данный момент находится в районе 20%. На биржевом рынке оценка товаров в России производится в долларах. Логично, что при удешевлении рубля цены на товары растут».

По мнению эксперта, рост цен в РФ продолжится, так как в дальнейшем в мире прогнозируется увеличение объема денежной массы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов назвал причину «ползучего» роста цен в РФ.