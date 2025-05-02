Валлетта, Мальта, 2 мая, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Судно коалиции «Флотилии свободы» с гуманитарным грузом для Газы подверглось атаке израильского беспилотника. Об этом 2 мая сообщил телеканал CNN.

Кадр из видео

«Сейчас в судне образовалась пробоина, и корабль тонет», — рассказала пресс-атташе коалиции Ясемин Акар в беседе с телеканалом по телефону.

Согласно данным правительства Мальты, на борту судна находилось 16 человек — 12 членов экипажа и четыре пассажира, а по информации «Флотилии свободы» — там 30 человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962669" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> CNN: судно с гуманитарным грузом для Газы тонет после атаки БПЛА у Мальты

Акар отметила, что корабль дважды подвергся нападению у побережья Мальты в международных водах, сейчас он стоит на якоре в 17 км от берега и подает сигналы SOS.

«Флотилия свободы» выступает за прекращение израильской блокады Газы.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля армия Израиля ЦАХАЛ начала наземную военную операцию против палестинской группировки ХАМАС в районе Эш-Шуджаия на севере сектора Газа для «расширения зоны безопасности».

Ранее в марте ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 врачей и спасателей в Газе, которых похоронили в братской могиле, а машины скорой помощи и автомобиль миссии ООН засыпали песком с помощью бульдозера. Отмечается, что тело одного из врачей было обнаружено со связанными руками. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что он в шоке от информации об обнаружении массовых захоронений гуманитарных активистов в секторе Газа. По его словам, с октября 2023 года там погибли порядка 408 сотрудников гуманитарных организаций.

ООН также обвинил Израиль в блокаде всей гуманитарной помощи, пытающейся пробиться в регион. Указывалось, что следствием израильской блокады стал резкий рост цен. 1 мая минздрав сектора Газа призвал организацию объявить анклав зоной голода, так как на территории наблюдается критическая нехватка продовольствия и отсутствие доступа к чистой питьевой воде.