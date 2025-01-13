Москва, 13 января, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Вице-канцлеру МИД Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд в Россию, сообщил в понедельник, 13 января, ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Это стало ответом на аннулирование визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел (СМИД) стран ОБСЕ на Мальте, сказано в сообщении.

«Это решение — «привет» Таллину из Москвы в связи с продавленным Эстонией аннулированием мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой, о чём стало известно буквально накануне вылета российской делегации для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря прошлого года», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря перед вылетом российской делегации на Мальту Захаровой аннулировали мальтийскую визу. В МИД РФ, комментируя этот факт, отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях идущего глубокого переформатирования мира.

Ряд стран Евросоюза высказались против поездки Захаровой на заседание СМИД ОБСЕ, по этой причине виза была аннулирована, пояснил журналистам посол Мальты в России КармелоИнгуанез. Против приезда официального представителя МИД РФ возражали представители трёх стран Прибалтики, сообщали мальтийские СМИ.

ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность этой организации, заявила в свою очередь Захарова.

Визит на Мальту стал первой поездкой главы российской дипломатии Сергея Лаврова в страну ЕС после начала специальной военной операции на Украине. В своём выступлении министр назвал аннулирование визы Захаровой надругательством над функциями председателя ОБСЕ — Мальты.