Скандал с участием посла Украины произошел в Ирландии. Журналиста, посмевшего задать представительнице Киева неудобные вопросы, организаторам встречи пришлось выгнать из зала, потому что ответить ему было просто нечего.

ИА Регнум

Скрывать, что многие европейцы уже устали от поддержки киевского режима, становится всё сложнее. И это демонстрируют не только подобные эпизоды, но и последние опросы общественного мнения в ЕС.

На прошлой неделе в ирландском Тринити-колледже проходило пропагандистское мероприятие, посвященное перспективам вступления Украины в Евросоюз. Всего в зале присутствовали около ста человек.

Открыла обсуждение украинский посол Лариса Герасько, которая сделала целый ряд уже набивших оскомину заявлений: Украина защищает Европу, побеждает в конфликте и вообще превосходит Россию технологически. Правда, сразу после этого прозвучали жалобы на чувствительные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре вкупе с дежурным «дайте денег». Однако подобные противоречия ни сам режим, ни его европейских сторонников давно не смущают.

Следом выступила представитель Финляндии Леене Гардемейстер, которая похвасталась тем, что ее страна оказывала военную помощь Киеву еще тогда, когда формально оставалась нейтральной. А также выразила свое восхищение тем, что теперь финны совсем отказались от нейтралитета, превратившись в первый рубеж обороны североатлантического альянса.

Затем слово передали бывшему депутату парламента и противнику ирландского нейтралитета Каталу Берри, раскритиковавшему умеренно настроенных членов правительства, а после него — профессору Бену Тонре из Университетского колледжа Дублина и Сиану Фицжеральду из Института международных и европейских дел, которые еще раз рассказали всем присутствующим о «страшной российской угрозе», которую ни в коем случае нельзя недооценивать. Даже в далекой Ирландии.

Самое интересное началось, когда выступления русофобов и любителей воевать до последнего украинца сменились форматом общения с аудиторией.

Чтобы избежать недоразумений, организаторы демократично попросили присылать вопросы через специальную электронную форму — чтобы можно было отфильтровать неудобные темы. Это стало прекрасной демонстрацией попытки усидеть на двух стульях: с одной стороны, на встречу допустили всех желающих, продемонстрировав мнимую свободу, с другой — ограничили возможность выражать мнение, отличное от «правильного». Впрочем, избежать неприятностей предосторожность организаторов не помогла.

Бывший председатель студенческого союза Тринити-колледжа Ласло Мольнарфи, который пишет для независимого издания Aontacht Media, встал и попытался задать вопрос напрямую. «Посол Герасько, я хотел бы спросить всех присутствующих: почему никто не говорит об очевидном? Украина совершает серьезные нарушения прав человека», — заявил он, обращаясь к представительнице Киева.

После этого журналист обвинил киевский режим в принудительной мобилизации граждан, которых «бросали в машины без опознавательных знаков и отправляли на бойню». «Это называется бусификацией», — отметил он, продемонстрировав нетипичное для ирландца знание украинских реалий.

Также он обвинил власти Украины в том, что они не выпускают из страны тех, кто не желает принимать участия в конфликте. Мольнарфи завершил свою речь криком: «Позор режиму Зеленского! Позор, позор всем вам!»

Заданные вопросы, конечно, оставили без внимания, а их автора сразу заклеймили «российским агентом», ведь опровергнуть подтверждающуюся тысячами опубликованных за последние годы доказательств насильственную мобилизацию просто невозможно. Украинское посольство, опубликовавшее информацию о мероприятии, не стало упоминать об инциденте, как и большинство англоязычных СМИ.

А сам Мольнарфи уже на следующий день опубликовал большое интервью с украинцем Александром, бежавшим из своей страны, чтобы не оказаться в рядах мобилизованных в ВСУ. Он рассказал, что заплатил за выезд около 5–6 тысяч долларов, а после участия в антивоенном протесте в Дублине попал в базу запрещенного в России экстремистского сайта «Миротворец».

На вопрос о том, какое послание он хотел бы передать послу Украины в Ирландии, собеседник журналиста максимально откровенно ответил, что «ей место в тюрьме». По его словам, посольство не только не защищает интересы простых граждан, но и всячески пытается вернуть их под контроль Киева с целью дальнейшего превращения мужчин в пушечное мясо.

«Если остановить убийства людей значит быть за Кремль, то пусть я лучше буду за Кремль», — сказал он, обвинив Владимира Зеленского в том, что он «вернул рабство на Украину». На слова Мольнафри о том, что его страну называют «европейской» и «демократической», лишь горько усмехнулся, заявив: «Упаси Бог от такой демократии».

Показательно, что к публикации благосклонно отнеслись как ирландцы, так и украинцы. В комментариях в одной из соцсетей его по-английски, по-украински и по-русски благодарили за то, что он не боится говорить правду о бусификации, хотя большинство его западных коллег избегают этой темы.

«Большое спасибо от украинцев, которые ценят правду», — написал один из комментаторов. «Правда в том, что большинство людей на Украине не хотят воевать с русскими. Зеленский обманул всех, став диктатором и военно-политическим преступником», — отметил другой.

История с выступлением Ласло Мольнарфи и последовавшей публикацией не первый за последнее время пример того, что ирландцам надоела украинская ложь. В частности, можно также вспомнить недавний инцидент, когда одну из машин кортежа Зеленского в Дублине закидали яйцами.

Устали от бесконечного вранья и призывов к поддержке Киева не только в Ирландии. Как выяснилось, меняется отношение и граждан Германии, которая остается основным европейским донором Украины.

На днях были опубликованы результаты опроса института Forsa, который показал, что скепсис немцев по поводу военной помощи растет. Лишь 46% респондентов поддержали ее продолжение — в опросе предыдущего года таких было 59%. Теперь большинство — 53% — выступает за полное прекращение поставок оружия.

Еще более неутешительные для киевского режима результаты показал другой свежий опрос, проведенный немецким некоммерческим фондом Bertelsmann Stiftung в 27 странах Евросоюза и на Украине.

Большинство опрошенных украинцев выступили за получение их страной членства в ЕС (83%), а вот в самой Европе 53% респондентов высказались против такой перспективы. Оказалось, что европейцы не желают нести никаких дополнительных издержек, с которыми могло бы быть связано принятие Украины.

Также серьезные разногласия возникли и по поводу роли, которую Киев играет в системе европейской безопасности. На Украине более 58% убеждены, что их страна вносит самый большой вклад в защиту Европы, однако среди европейцев такой точки зрения придерживаются лишь 16%.

Это говорит о том, что властям ЕС всё труднее настаивать на необходимости оказывать помощь киевскому режиму.

Между официальной точкой зрения о «защищающем Европу от злых русских оплоте свободы и демократии» и повседневным опытом граждан, которые всё больше узнают о принудительной мобилизации украинцев и ширящихся в связи с финансированием Киева проблемах, обозначился серьезный разлом. И он продолжает увеличиваться.

Потому что как бы ни пытались еврочиновники спрятать неприглядную правду об украинских реалиях в Киеве или в Брюсселе, она всё равно выходит наружу.