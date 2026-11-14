Неформальный саммит в Ирландии еще сильнее подсветил не просто раскол внутри Евросоюза, а его несостоятельность как актора международных отношений.

ИА Регнум

Европа бьется за то, чтобы получить право решать судьбу Украины, а Украина уже определяет судьбу и состояние Европы.

Не успел неформальный саммит ЕС в Дублине 13 ноября начаться, как разразился скандал. Посчитав, что, раз не получается по-хорошему, можно попробовать по-плохому, канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибег к шантажу: он пригрозил заблокировать проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства — члены сообщества не возьмут на себя обязательства по спонсированию Украины, о чем сообщил в письме председателю Евросовета Антониу Коште, и попросил включить тему финансирования этой страны в качестве приоритетной в повестку заседания.

Таким образом Германия как крупнейший нетто-донор для бюджета ЕС хотела использовать в переговорах по Украине экономические рычаги, уточнила газета The Financial Times.

Однако действия Мерца вызвали резкое неприятие некоторых партнёров по ЕС: против увязывания бюджета сообщества с потребностями Киева выступили Чехия, Венгрия, Болгария, министр финансов Эстонии Юрген Лиги, а также, по информации портала Rapporteur, Словения и Ирландия. Но жёстче и эмоциональнее всех высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо, уличив канцлера в «типичном шантаже».

«Я должен испугаться того, что говорит немецкий канцлер? Я помню наш первый разговор, когда он позвонил мне и кричал, как я смею так поступать, тогда я блокировал санкции против Российской Федерации. <…> Повторяю: ни цента, что касается кредита или дара для Украины, я говорю о €70 миллиардах. Точка. Он говорит, что заблокирует бюджет? Но это могу сделать и я. <…> Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» — заявил он.

И рассказал, что был шокирован состоявшимся несколько дней назад разговором с премьер-министром Украины на тему войны и дальнейшего развития событий в будущем.

«Пространство для Мерца сужается. Чехия, несмотря на его шантаж, не хочет платить за Украину. Словакия объявила, что не позволит Мерцу шантажировать себя, а Венгрия также дала понять, что не собирается просто так подчиняться Мерцу. Мерц позорит нашу страну теперь и в глобальном масштабе своей покорностью Украине», — заявил заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер.

Кошта попытался урегулировать ситуацию и в ответном письме попросил Мерца не увязывать вопросы будущего бюджета ЕС и финансирования Украины, поскольку ими занимаются разные структуры: первым — сам председатель Евросовета, а вторым Еврокомиссия — и, соответственно, не блокировать дискуссию по бюджету Евросоюза из-за Украины, пообещав рассмотреть оба вопроса отдельно.

Компромиссный проект семилетнего бюджета без украинского компонента Кошта должен представить к саммиту ЕС в Брюсселе 26–27 ноября.

Мерц же от своего отступаться не намерен, и Германия сохраняет возможность наложить вето на финансовый документ, если партнёры по-прежнему будут отказываться от участия в новом пакете помощи Киеву.

Власти Ирландии готовили этот саммит два года и центральной темой сделали экономику. Но их усилия перечеркнули мгновенно — всего за два дня до сходки в Дублине в Абу-Даби прошли первые с февраля трёхсторонние консультации по Украине, а затем американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву к президенту России Владимиру Путину. И, как ни крути, украинский вопрос вошёл в повестку саммита ЕС.

Для европейцев ситуация неоднозначная: они вроде как были в столице ОАЭ в момент судьбоносных обсуждений, но их как бы и не было — за общий стол Россия, Соединённые Штаты и киевский режим представителей Старого Света не посадили, и они остались по ту сторону закрытой двери зала заседания.

Это стало унижением для ЕС, считают многие. Европа, пытавшаяся изолировать Россию, в итоге сама оказалась изолированной и исключенной из переговоров, подчеркивает депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер:

«ЕС оказался способен лишь поддерживать украинскую позицию, не имея способности сформулировать собственную сколько-нибудь содержательную позицию для переговоров. Я хочу подчеркнуть тот факт, что Зеленский хочет иметь право утвердить или отклонить решение Европейского совета по кандидатуре будущего переговорщика. Этот факт сам по себе показывает, что Евросоюз утратил автономию даже в отношении Украины».

Да, консультации изначально были трёхсторонними и не предполагали подключения Европы. Процесс идёт настолько сложно, буквально шаг за шагом, что ненужные вмешательства только помешают. Однако в реальности дело совсем не в формате встречи и даже не в украинском кризисе как таковом — дело в самом Евросоюзе. Он утратил мощь, авторитет и вес как политический игрок.

Даже если ЕС подключат к процессу прямо сейчас, не факт, что он справится с этой ролью, поскольку чиновники сообщества не понимают, что им говорить, как и вообще кого сажать за этот стол. Спор о кандидатуре переговорщика от Европы длится уже долгие месяцы, звучало много имён, но того, кому доверяли бы не только Москва, Киев, Вашингтон, но и внутри самой Европы, найти так и не удалось.

К саммиту в Дублине Евросоюз, как рассказали источники издания Politico, разделился по этому вопросу на три лагеря: за Антониу Кошту — исходя из его должности; за верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас («самый одинокий» лагерь); за переговорщиков от Франции и Германии, которые «не хотят уступать места за столом переговоров».

Президент Пятой республики Эммануэль Макрон как раз призвал Европу взять инициативу в диалоге с Россией в свои руки и предложил себя в качестве переговорщика. На разных этапах украинского кризиса он выступал с призывами к миру, говорил, что с Москвой рано или поздно придётся договариваться, поэтому пора налаживать контакты с ней.

Однако за словами никаких действий не последовало. Настырность Мерца в отстаивании интересов Киева видно наглядно, чего не скажешь о стремлении найти выход из конфликта. А ведь обе эти страны — и Франция, и ФРГ — в своё время могли положить конец вооружённому противостоянию в Донбассе, не вынуждая Россию начать СВО, но нет, они даже не собирались выполнять Минские соглашения. Вот такие переговорщики-«миротворцы».

Если рассматривать ЕС как наднациональное объединение, то логично, чтобы его внешнеполитическую позицию миру доносил человек, чья должность соответствует статусу главы МИД — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Однако Каллас настолько себя дискредитировала, что вообразить её в качестве визави России невозможно.

«Я знаю, что Россия не хочет видеть меня за столом переговоров. Но разве мы решаем, кто будет представлять Россию? Нет. Нам действительно нужна сильная команда. Я готова выполнять эту работу совместно с министрами иностранных дел», — самонадеянно заявила она в Дублине.

Вот только с ней дела вести готовы не все. Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции неформального саммита публично отказали Каллас в руководстве переговорами ЕС с Россией.

Первый объяснил, что председатель Евросовета представляет его и Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая, в свою очередь, представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза.

«Мы решаем, кто нас представляет, и мы приняли это решение сегодня. 27 суверенных стран ЕС и институты ЕС приняли своё решение», — добавила его коллега.

Сама Каллас убеждена, что с ней не хотят вести диалог, потому что она «слишком сильный переговорщик».

«Как говорил министр [иностранных дел Советского Союза Андрей] Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», — сказала Каллас по прибытии на саммит, пытаясь процитировать советского дипломата, но произнесла приписываемые ему слова.

В результате лидеры ЕС согласовали группу переговорщиков для общения с Россией, США и Украиной, объявил Кошта: в неё войдут представители институтов ЕС (Еврокомиссии и Европейского совета), а также «коалиции желающих» — Германия, Франция, Италия, Польша и Великобритания. Как уточняет Politico, это решение стало итогом многонедельных внутренних споров.

Насколько оно верное и способствующее ускорению заключения мира, покажет время. Но уже сейчас сомнения в этом вызывают некоторые детали. Например, заявление Мерца: «Мы знаем, что президент Трамп планирует на следующей неделе обсудить Украину с президентом Путиным в Китае. Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым Анкориджем. Поэтому я хочу ещё раз предельно ясно донести наше послание до США: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в одной команде с Европой и Украиной».

То есть канцлер ФРГ, одной из стран, которую подключат к переговорам, когда и если они начнутся с участием Европы, говорит, что главное не допустить, чтобы Россия, США и Китай вместе определяли судьбу мирового сообщества — им нужно противостоять, а для этого, в частности, нужно продолжать конфликт на Украине.

Главное препятствие для достижения мирного урегулирования на Украине сейчас — это Европа, уверен профессор истории Евразии в венецианском университете «Ка Фоскари» Альдо Феррари.

«Когда думаешь о действиях европейских правительств, приходит на ум только одно определение — «коллективное безумие», ошибка в интерпретации построения отношений между Европой и Россией, а также между Украиной и РФ. Мы стали заложниками сложившегося ошибочного нарратива.

Годами мы возлагали всю вину на Россию, с которой нельзя иметь конструктивных отношений, из этого выкристаллизовалась установка на безоговорочную поддержку Украины и её победу. Это абсолютно иррационально, недостижимо и опасно, но ни в руководстве Еврокомиссии, ни в европейских правительствах не хотят менять эту линию», — констатировал он.