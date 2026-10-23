Украинцы обладают удивительным даром настраивать против себя всех вокруг. Лучше всех в этом преуспевает, конечно, Владимир Зеленский, умудрившийся за последнее время рассориться поочередно с несколькими союзниками Украины: Южной Кореей, Польшей, США и Венгрией.

ИА Регнум

С Южной Кореей скандал дипломатического характера разгорелся буквально на пустом месте, когда Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, раскрыл факт передачи Сеулу взятых в плен северокорейских солдат. Факт, который вообще-то должен был сохраняться в секрете. В результате МИД Южной Кореи отозвал с Украины своего посла.

До этого целым рядом решений, в целом направленных на укрепление культа разного рода фашистов (таких как торжественные перезахоронения главарей ОУН-УПА*), Зеленский настроил против себя Польшу — главный хаб для украинских беженцев и поставляемого ВСУ оружия.

С Венгрией тоже не ладится. Хотя, казалось бы, Виктор Орбан пост сдал, а пришедший ему на смену Петер Мадьяр обещал открыть «новую главу» в отношениях. Но в итоге Венгрия опять заблокировала переговоры о членстве Украины в ЕС и отказала в военной помощи. А всё из-за так и не решенного до конца вопроса венгерских меньшинств.

Наконец, США: здесь вообще всё сложно. Последний раз Зеленский обвинил Дональда Трампа в том, что тот склоняется на «неправильную сторону истории». Американский президент на это ответил: «Зеленский не знает, о чём говорит». И еще несколько довольно жестких заявлений к этому присовокупил.

Кажется, еще совсем недавно в Киеве громко хвастались: «С нами весь мир». Что ж, очевидно, что теперь уже, мягко говоря, не весь. А кто все-таки еще с Украиной, те и сами не очень-то рады. На почве чего то и дело вспыхивают конфликты. Причем далеко не только на высшем государственном уровне.

Самые яркие конфликты разворачиваются как раз между обычными гражданами в интернете и в реальности. Причем здесь прослеживается занятная закономерность: изначальное благорасположение сменяется усталостью и раздражением, а триггером часто становятся не политические разногласия, а вполне бытовые вещи.

Характерный пример — южнокорейцы, которые Украине умеренно сочувствовали ровно до того момента, когда лично столкнулись с фирменным украинским хамством. И речь даже не о Зеленском, а о рядовых интернет-воинах, активизировавшихся на фоне упомянутого дипломатического скандала.

Один из них в своем посте в соцсети назвал Южную Корею «азиатской Польшей», имея в виду, очевидно, что-то уничижительное. То есть явно хотел оскорбить. Но добился противоположного эффекта. Корейцы восприняли сравнение как комплимент, а вскоре к обсуждению подтянулись и поляки.

В результате неожиданно обнаружилось, что у этих двух стран действительно есть много общего. В частности, полная схожих трагических страниц история. Что послужило поводом к началу прекрасной виртуальной дружбы. Так украинская агрессия парадоксальным образом сблизила два народа, которые до этого друг другом интересовались мало.

Кстати, если уж говорить про поляков, то стоит отметить: если еще в 2023 году 51% поляков симпатизировал украинцам, то к 2025 году этот показатель упал до 30%. Тогда как показатель антипатии вырос с 17% до 38%. Таковы данные Польского института изучения общественного мнения.

Приведенная статистика то и дело находит отражение в реальных проявлениях взаимной нелюбви поляков и украинцев: украинцы так и норовят в Польше что-нибудь незаконное учудить, а их за это бьют, арестовывают и депортируют. Как следствие, число покидающих страну украинцев неуклонно растет.

Впрочем, мест, куда бы им можно было податься, в мире остается всё меньше. В июне 2026 года спикер Палаты депутатов Чехии потребовал немедленно прекратить действие временной защиты для украинцев. Пока этого не случилось, но на днях стало известно о проекте по сокращению выплат украинским беженцам Чехией минимум на 50%.

А в Ирландии расходы на размещение украинцев, которые находятся под временной защитой, резко урезаны. В 2024 году на это было выделено 1,16 млрд евро, в 2026-м сумма уменьшилась до 606 млн, а в бюджет на 2027 год ирландские власти планируют заложить на эти цели всего около 177 млн евро.

Кроме того, в конце марта 2027 года в Ирландии должны полностью прекратиться выплаты по программе Accommodation Recognition Payment, подразумевающей помощь частным домохозяйствам, которые предоставляют жилье украинцам. А украинцев, этой программой пользующихся, там сейчас порядка 40 тысяч.

Это всё части общей для всего Евросоюза тенденции: постепенно, но неуклонно европейские страны от заполонивших их граждан Украины избавляются. В первую очередь — от мужчин мобилизационного возраста. Прекращение предоставления временной защиты военнообязанным украинцам в ЕС действует уже с 5 августа.

Одну из главных причин, почему так происходит, нагляднее всего объясняет тренд, возникший в немецкоязычном сегменте TikTok летом этого года: серия коротких видео, созданных с помощью ИИ, которые продвигают в юмористическом ключе нарратив о том, что украинские беженцы слишком обнаглели.

Главными героями таких видео являются антропоморфные карты Германии и Украины. Сюжет всегда плюс-минут один и тот же: «Украина» получает лучшую работу, более высокие зарплаты, приоритетный доступ к медицинскому обслуживанию и прочие преференции, тогда как «Германия» живет всё хуже.

В конце «Германия» требует прекратить помощь Украине и изгнать украинских беженцев. К слову, похожий тренд существует и в польском TikTok, только там всё крутится вокруг собирательного образа украинки, которая жалуется на маленькие пособия и ищет себе богатого поляка.

И если сами ролики искусственно сгенерированы, то настроение, которое они передают, — нет. Чему доказательство — случай из Швейцарии, где украинская пара хотела найти себе жилье и разместила соответствующее объявление в профильной группе социальной сети, указав, что платить за аренду будет социальная служба.

Тут же под постом разверзлась бездна гневных комментариев, оставленных простыми швейцарцами, которые советовали украинским гостям возвращаться домой или хотя бы устроиться на работу (это лишь самые безобидные предложения). Так что администрации группы пришлось комментарии закрыть.

Как же так получается, что украинцев отовсюду гонят? На это работает целый комплекс факторов: исторические обиды, усугубленный дополнительной нагрузкой в виде пособий экономический стресс, противоречивая дипломатическая стратегия украинских чиновников и, разумеется, поведение самих украинцев.

Всё перечисленное и складывается в тот самый удивительный дар, из-за которого люди по всему миру вдруг начинают испытывать к украинцам неприязнь. И даже те, кто еще вчера хотел их расцеловать, понимают, что делать этого не стоит.

*организация признана экстремистской и запрещена в России