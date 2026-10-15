Украине удалось то, что еще недавно казалось невозможным, — объединить корейцев. До открытия границы и всеобщего братания далеко, но у жителей Корейского полуострова по обе стороны от 38-й параллели теперь есть общий объект нелюбви.

ИА Регнум

Благодарить за это следует в первую очередь Владимира Зеленского, который, выступая на Генассамблее ООН, внезапно заявил о передаче пленных северокорейских военнослужащих Южной Корее. Чем нарушил договоренность о неразглашении этой операции.

В Сеуле потребовали немедленных объяснений, на что украинская сторона ответила, что ни о каких соглашениях не знает. Слово за слово разгорелся конфликт. МИД Республики Корея отозвал своего посла, президент Ли Чжэ Мён пригрозил «дополнительными мерами», Украина признавать вину наотрез отказалась.

В общем, отношения между двумя странами в одночасье были непоправимо испорчены буквально на ровном месте — из-за того, что кое-кто не умеет держать язык за зубами. И речь о разладе не только на высшем политическом уровне. Параллельно конфликт развивался и на уровне общественном.

Любопытно, что на первом этапе мнения простых корейцев было разделились. Часть из них обрушилась с критикой на Ли Чжэ Мёна, посчитав его реакцию демонстрацией слабости перед Ким Чен Ыном. «Почему мы должны скрывать то, что произошло?» — задавались они вопросом.

Эту же точку зрения озвучил спикер консервативной партии «Сила народа» Чо Ён Суль, выразивший пожелание, чтобы президент «прекратил наносить ущерб национальному престижу, ведя недостойную борьбу как внутри страны, так и за рубежом».

Другие же корейцы на это стали резонно отвечать, что личная безопасность превыше всего, а заявление Зеленского — это проявление неуважения и вдобавок создает угрозу для остающихся в КНДР семей военнопленных. И вообще Зеленский «ведет себя как шоумен, а не как союзник».

Неизвестно, к чему бы этот спор привел, если бы не еще один украинский мастер слова и гуру международной дипломатии — бывший начальник штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич. Который разразился в социальной сети X постом в высшей степени дерзким и оскорбительным.

Он написал, что президент Южной Кореи «не в том положении, чтобы кому-либо угрожать» — и уж тем более Зеленскому. И добавил: «В случае нападения на Южную Корею Украина однажды может оказаться одним из немногих ее реальных союзников».

Тут уже южные корейцы моментально солидаризировались и, сплотившись вокруг своего лидера, принялись наперебой сказанное Кротевичем комментировать. Одни интересовались, с каких это пор Украина стала их союзником. Другие просили в чужие войны Южную Корею не втягивать. Третьи предлагали вернуть назад оказанную Киеву помощь.

Стоит отметить, что раздражение чересчур наглым поведением украинцев появилось не вдруг, а копилось в течение некоторого времени. Еще в августе, например, требования Киева о поставках вооружений спровоцировали волну возмущения в корейских соцсетях. А отказ в удовлетворении этих требований ситуацию усугубил.

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал тогда лаконичной и яркой отповедью: «Корейский бог им судья». На что один интернет-пользователь из Кореи заметил: «Видимо, бог Украины — сатана». А еще один резюмировал: «Когда смотришь на то, как они себя ведут… начинаешь понимать, почему русские их бьют».

Стоит отметить, что рядовые корейцы в принципе последовательно выступают против вовлечения страны в противостояние на Украине. В рамках опроса, проведенного в 2024 году, только 13% респондентов высказались за военную поддержку киевскому режиму. А по последнему опросу 35% граждан и вовсе считают, что нужно любую помощь прекратить.

В общем, корейцы и раньше особой любви к Украине не испытывали и за украинцев не то чтобы сильно переживали. А тут еще эти хамские заявления. Неудивительно, что в результате в интернете появился новый «фронт».

Сейчас там наблюдается полное, подавляющее превосходство корейцев. Хотя и случаются изредка попытки контратак. Характерным примером служит пост некоего украинца, который поинтересовался, когда наконец корейцы извинятся за Нанкинскую резню.

Он, очевидно, из тех, кто считает историю и географию москальскими лженауками. И потому не знает, что Нанкинскую резню устроили японские военные в Китае. Как следствие, к травле угодившего в виртуальный «котел» отважного «свидомого» воина присоединились японцы и китайцы — еще один весьма неожиданный союз.

Не менее смешную попытку прорыва линии сетевого «фронта» предпринял украиноязычный аккаунт, назвавший Южную Корею «азиатской Польшей». С целью, по-видимому, оскорбить. Но эффект получился прямо противоположный.

Наибольшее число лайков к посту собрал комментарий, в котором говорилось, что сравнение с Польшей, где украинцам в последнее время приходится особенно несладко, — это вообще-то комплимент. Ведь главное — не быть Украиной. После чего на подмогу корейским братьям подоспела польская интернет-кавалерия, нанеся сокрушительный массированный удар с фланга.

Совместными усилиями оперативно уничтожив противника, корейцы и поляки стали активно налаживать дружбу народов, обмениваться любезностями и даже выяснили, что между их странами и правда много общего: опыт потери государственности, борьба за сохранение национальной идентичности и тому подобное. Так сетевой украино-корейский конфликт перерос в онлайн-фестиваль взаимной польско-корейской симпатии.

Ну а довершило разгром украинских сил на виртуальном поле боя изображение артиллерийского снаряда с надписью, которая приблизительно переводится как «подарок из Сеула неблагодарным свиньям». Изображение распространилось в корейском сегменте интернета очень широко и вызвало бурю одобрения, сам факт которого весьма красноречив.

Такими темпами «прогрессивное» человечество того и гляди осознает, что нужно жить в согласии и что для этого в Европе останется устранить одну преграду. В Южной Корее, как и в Польше, уже многие поняли — какую.

*Террористическая организация, запрещенная в России