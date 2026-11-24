Для Анкары недавняя победа демократов на выборах в США существенно меняет ситуацию вокруг оборонных проектов и в треугольнике отношений США — Израиль — Турция.

ИА Регнум

Главными проблемами для турок становятся судьба программы производства американских истребителей пятого поколения F-35, согласно которой турецкие предприятия должны были выпускать множество деталей, и санкции против оборонной промышленности и ряда чиновников.

Участие Турции в проекте производства F-35 прекратилось в 2019 году после покупки ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Это предложенное республиканским сенатом и демократической палатой представителей наказание тогда одобрил не кто иной, как Дональд Трамп, который ныне считается близким другом Реджепа Тайипа Эрдогана.

Американцы, с которыми у Турции появились сложности в Сирии из-за курдов и провалившейся попытки госпереворота в Анкаре, забеспокоились, что российская система может снимать данные со стелс-истребителя и передавать их Москве. В декабре 2020-го Штаты ввели санкции против турецкой «оборонки».

Закон запрещает передачу F-35 Турции, пока та владеет С-400 и не дает надежных гарантий, что больше их не купит. Шесть уже оплаченных самолетов до сих пор находятся в США. Анкара заплатила за них 1,4–1,7 млрд долларов.

Трамп во время прошлогоднего визита Эрдогана в Вашингтон намекнул, а в июле на саммите НАТО в Анкаре открыто сказал, что снимет санкции: «Мы не хотим санкционировать друзей». И добавил, что рассмотрит передачу F-35. Между тем Госдепартамент в июле подтвердил конгрессу, что условия снятия санкций не соблюдены. То есть Турция не избавилась от С-400.

При всём желании решить вопрос у Трампа осталось узкое окно — через пять недель новый состав конгресса вступит в полномочия.

Последние полгода обсуждался вариант рокировки: Турция передает С-400 назад России или третьей стране — то ли ОАЭ, то ли Катару (при одобрении Москвы), а взамен США отпускают шесть F-35 и возобновляют подготовку турецких пилотов, потом официально уведомляют конгресс, снимают санкции и обсуждают более крупную партию.

Ряд высокопоставленных республиканцев, включая сенатора Рика Скотта, дали понять, что без избавления от С-400 ничего не будет. Но Анкара так и не выполнила требования Вашингтона.

А другой друг Трампа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, давит на него, чтобы США не продавали Турции новейшие истребители и при этом не допускали, чтобы С-400 передали третьей стране на Ближнем Востоке, где Израиль хочет доминировать.

Турецкие эксперты пока сохраняют хладнокровие, комментируя новый состав конгресса. По мнению бывшего дипломата Хашима Текинеша, условия, хоть они и «не самые благоприятные», «не вызовут фундаментального сдвига» в турецко-американских отношениях.

Личные связи Эрдогана с Трампом останутся драйвером. Учитывая совместные интересы в конфликте на Украине, в Иране и Йемене, они будут продолжать сотрудничать и напрямую, и через обычные дипломатические и военные механизмы.

Демократы высказываются жестче по темам соблюдения прав человека и развития демократии, но это «чаще используется как прикрытие для стратегических вопросов», полагает Текинеш.

Директор аналитического центра EDAM Синан Ульген в интервью DW Türkçe* отметил, что снятие санкций, возврат в программу производства F-35 и поставки двигателей для национального истребителя KAAN станут более сложной задачей. Но говорить, что для Анкары всё потеряно, нельзя.

Анкаре придется вести более широкую дипломатию в Вашингтоне, не рассчитывая только на Белый дом. И здесь важными становятся контакты с председателями комитетов по иностранным делам в конгрессе, именно они влияют на одобрение сделок по продаже оружия. Ульген подчеркнул, что окно для поиска легких решений закрылось, условия стали жестче, чем при полном контроле республиканцев, но прогресс возможен, если работать с новыми людьми в комитетах.

Профессор Мустафа Айдын тоже предупредил, что в оборонной сфере возможны «трудные решения». Трамп теперь может более активно заняться внешней политикой. А Эрдоган уже заявил журналистам, что Турция продолжит диалог и с администрацией, и с обеими палатами конгресса.

Он выразил надежду, что результаты выборов будут способствовать миру и стабильности в регионе, где «продолжаются войны, конфликты и притеснения». У президента Турции, конечно, здесь свой интерес: ирано-американский конфликт не исчерпан, а роль Анкары как активного игрока и, если нужно, посредника, может быть востребована.

Новый состав американского парламента может повлиять и на расстановку сил в треугольнике США — Израиль — Турция.

Среди демократов поддержка обоих союзников снижается, но в то же время никому из них не отдается преимущество в региональной борьбе, включая самый острый фронт — Сирию.

Нетаньяху может радоваться тому, что сделка по F-35 опять заморозится. Но, как пишет израильское издание Yedioth Ahronoth, авторитет еврейского государства падает и у демократов, и у республиканцев.

Автор статьи Ави Шилон прямо говорит, что настоящая большая опасность для Израиля может находиться не в Тегеране, а в Вашингтоне. Трамп и сам устал от потакания главному ближневосточному союзнику.

В начале месяца, аккурат в день промежуточных выборов, он объявил о прекращении безвозмездной помощи Израилю, а это около $3,8–4 млрд в год (с 1948 года США дали Израилю около $300 млрд в современных деньгах). А госсекретарь Марко Рубио предложил израильтянам самостоятельно оплачивать военные закупки.

Демократический конгресс будет давить на Нетаньяху из-за войны в Палестине и убийств мирных жителей в Газе и Ливане, но в утешение ему чаще критиковать Турцию — за амбициозную доктрину «Голубая родина», конфронтационные отношения с Грецией и Кипром, нарушения прав курдов и дело Halkbank — турецкого банка, через который, по версии американских прокуроров, обходились санкции против Ирана.

Впрочем, Биби (прозвище израильского премьера) еще необходимо сохранить власть после тяжелейших выборов в кнессет (парламент), и это будет очень непросто.

У пока находящегося на своем посту Нетаньяху есть еще один повод для радости. Турция разрабатывает собственный истребитель пятого поколения KAAN — как альтернативу F-35, но моторы на них поставляются из США компанией General Electric.

К досаде Биби, первые 80 двигателей GE F110 на сумму $700 млн республиканским конгрессом были одобрены еще летом. Но зато следующие лицензии могут быть заблокированы при демократах.

Когда турки создадут свои собственные моторы, неизвестно. Эксперты говорят о зависимости от США до 2030-х годов. Чтобы хоть как-то ее смягчить, Турция договорилась с Британией о покупке 20 Eurofighter Typhoon.

Издержки от деятельности нового состава конгресса турецкие власти точно ощутят. В преддверии следующих президентских выборов и ввиду зависимого от США турецкого ВПК демократы будут камешком в ботинке Эрдогана.

При этом стратегическая ценность Анкары благодаря ее влиянию в Палестине, соседству с Ираном, роли в Чёрном море и на Украине для Белого дома сохранится.

Демократы не смогут разрушить отношения Турции с США, но через слушания, влияние на санкции и законы сделают их более формальными и сложными. Утешением Эрдогану служит тот факт, что президент Америки имеет достаточно большую свободу действий при принятии оперативных решений.

*Deutsche Welle — нежелательная организация, СМИ-иноагент