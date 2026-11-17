Продолжающийся в Анталье климатический саммит COP31 стал для Турции дипломатической площадкой, где были озвучены вопросы, выходящие далеко за рамки экологической повестки.

ИА Регнум

Если говорить о главной теме саммита, то хозяину мероприятия Реджепу Тайипу Эрдогану было не очень интересно обсуждать глобальное потепление и защиту природы: с этим у Турции большие проблемы. Хотя Турция и обеспокоена загрязнением Чёрного моря на фоне конфликта на Украине, а результаты работы ветроэнергетики обновляют исторические рекорды, из страны в Средиземное море каждый день попадает 144 тонны пластика — это пятая часть всех подобных отходов прибрежных государств.

Поэтому темы войны и мира Эрдоган обсуждал гораздо охотнее. Одним из почетных гостей и поводом к таким нетематическим дискуссиям стал президент Ирана Масуд Пезешкиан. На встрече с ним турецкий президент призвал как можно скорее прекратить столкновения между Тегераном и Вашингтоном, «дать шанс дипломатии» и без промедления создать переговорный механизм.

Как передавала газета BirGün со ссылкой на администрацию президента, Турция намерена поддерживать мирные инициативы вместе с «братскими странами региона».

Речь идет прежде всего о Саудовской Аравии и Пакистане, входящими с турками в оборонный «Мекканский альянс». Ну и, вероятно, о Катаре, подписавшем с Турцией похожее соглашение, а также о Египте — кандидате в члены альянса.

Состав участников подчеркивал военный характер вопроса. Рядом с Эрдоганом находились глава МИД Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и руководитель разведки Ибрагим Калын.

Турции важно знать, что будет предпринимать Иран в случае новой атаки США и Израиля. Ведь в прошлый раз досталось союзникам Анкары в Заливе — Катару и Саудовской Аравии, а две-три ракеты прилетели и по востоку самой Турции. Вероятно, поэтому Эрдоган пытается включить Иран в «Мекканский альянс».

Кроме того, Турция как страна НАТО, управляемая другом Дональда Трампа, и одновременно сосед и осторожный партнер Ирана может попытаться прозондировать почву для потенциальной деэскалации в Ормузском проливе и еще шире — в Иране и странах Залива.

Анкара предлагает Тегерану дипломатический канал, одновременно сохраняя возможность разговаривать с Вашингтоном. Любая новая война в регионе турками рассматривается как вредная.

Во-первых, она расширит пояс нестабильности вокруг республики, пока на севере Причерноморья продолжается украинский конфликт.

Во-вторых, эскалация ставит Турцию перед выбором между США и Ираном. Хоть Трамп и друг, Иран — сосед, большой сосед. А друг выступает на стороне врага — Израиля.

В-третьих, война может спровоцировать удары по самой Турции, а также приток беженцев, создавая риски для платежеспособности важных инвесторов и энергопоставщиков из Залива.

Так что во имя сдерживания США турецкий президент не чурается осторожного давления на него. По сообщению Reuters, ссылающегося на высокопоставленного чиновника, Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в телефонных разговорах призвали Трампа не возобновлять удары по Ирану.

Анкара не говорит языком ультиматумов с Белым домом, и его глава, как подчеркивает издание Haberler, обещаний не начинать войну не давал. Турция, Ирак и Пакистан также при этом выступили против плана США по перекрытию торговых сухопутных маршрутов для Исламской Республики, ведь это нанесет вред и соседям Ирана.

Тем временем Haberler сообщает о продолжающемся израильском продавливании идеи новой военной операции. «Моссад» судорожно предупреждает ЦРУ о подготовке Ираном покушения на Трампа при помощи дронов. За день до этого газета The Hill сообщала, что президент США считает войну с Ираном фактически законченной.

Возможный отказ от операции или ее отсрочку нельзя считать прямым результатом турецкой активности, но Анкара действительно старается.

У Турции есть опыт посредничества — причем не только по Украине, но и по Ирану. Она прилагала усилия, и они были оценены Трампом. «Наряду еще с несколькими странами Турция сыграла важную роль в оказании помощи», — сказал он на саммите НАТО в Анкаре в июле.

Турция может сыграть эту роль вновь, но для этого необходимо, чтобы сами участники конфликта — Иран и США — пришли к компромиссу и признали необходимость говорить и решать проблему.

Эрдогану сейчас не помешает новый дипломатический трюк. Процесс нормализации отношений с Арменией тянется и всё-таки напрямую зависит от диалога между Ереваном и Баку. В Газе всё сложно. Израиль игнорирует решения конференции в Шарм-эш-Шейхе и Совет мира, где Анкара играла ключевую роль.

А в украинском урегулировании Стамбул был выдавлен Абу-Даби — не исключено, что из-за чрезмерно проукраинских заявлений Эрдогана на домашнем саммите НАТО.

Получится ли у него теперь удачно стать посредником в разрешении ирано-американского конфликта, покажет время. А пока турецкие обозреватели и колумнисты утешают себя тем, что Анталью превратили в альтернативу Давосскому и Мюнхенскому форумам. Бюлент Эрандач в Takvim отмечает, что климатический форум становится центром обсуждения международных кризисов. Юджель Демирер в Evrensel подчеркивает политическую выгоду для Эрдогана от роли хозяина масштабной встречи и места в центре общей фотографии.

Стоит добавить, что Анталья — это еще и место проведения традиционного дипломатического форума — на последней встрече там и был заложен фундамент «Мекканского союза».

Для проведения уверенной внутренней политики, где власть додавливает оппозицию, Эрдогану нужны внешнеполитические успехи. В полной мере использовать COP31 для перезапуска миротворческих операций президент Турции еще не смог, зато использовал форум для демонизации Израиля, представителей которого в Анталью демонстративно не позвали.

Одной из центральных тем стала и Палестина. Анкара сильно постаралась, чтобы каждый гость во всех деталях в очередной раз вспомнил о трагедии в Газе, погибших под завалами детях и ударах израильской авиации.

Даже крупнейший конференц-зал, рассчитанный на 6250 человек, так и назвали — «Газа». Там будут проводиться выставки детских рисунков и работ палестинских художников.

Эрдоган смог соединить две темы — климат и политику, обвинив Израиль в экоциде, так как военная кампания привела не только к убийству людей, но и к уничтожению сельского хозяйства, многовековых оливковых рощ и загрязнению почвы и воды.

В Анталье соорудили и иранский стенд, также посвященный отнюдь не климату: он показывает результаты американских атак минувшей весной. Центральное место занял мемориальный уголок, посвященный гибели 168 школьников в иранском городе Мина.

Так что при всей любви и дружбе, предлагая посредничество, Турция не стесняется открыто говорить и о неприглядных сторонах политики США.