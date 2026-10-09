В последнее время на Ближнем Востоке основное внимание приковано к ситуации в Йемене. Ставки в растущем конфликте настолько высоки, что даже сирийский лидер переходного периода Ахмед аш-Шараа обещает помочь усмирить неспокойную республику.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом в самой Сирии обстановка по-прежнему далека от того, чтобы Дамаск мог проецировать влияние вовне.

Показать ценность

Представители Сирии побывали в Эр-Рияде в дни проведения срочного съезда участников «Мекканского пакта» (не будучи частью этого альянса), а временный глава страны Ахмед аш-Шараа получил аудиенцию у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, при этом содержание их продолжительной беседы не разглашалось.

На следующий день после встречи Reuters со ссылкой на неназванных саудовских царедворцев сообщал, что Эр-Рияд запрашивал у Дамаска помощь в сдерживании хуситов, позиционируя это в том числе как своего рода экзамен перед полноценным присоединением к «Мекканскому пакту».

Сирийцам предложение, судя по всему, показалось заманчивым. Ранее аш-Шараа уже рвался аналогичным образом в одиночку подавить ливанскую «Хезболлу». Теперь же у страны появился шанс показать свою стратегическую ценность сразу трем крупным державам.

По данным Axios, Дамаск рассматривает возможность отправки от 10 тыс. до 20 тыс. военнослужащих в Йемен для борьбы с хуситами. Правда, в каком формате это будет реализовано, пока до конца не ясно.

Вовлекаться в региональную войну, толком не разобравшись с внутриполитическими вопросами, было бы весьма опрометчиво со стороны новых сирийских элит. Особенно с учетом того, что вступление Дамаска в кампанию может вызвать недовольство дружественной хуситам «Хезболлы» и привести к открытию еще одного фронта.

Кабинет аш-Шараа сообщения западных газет опровергает, однако в целом не отрицает, что готов «тем или иным образом помочь» партнерам, но без отправки контингента напрямую в Йемен.

При этом присоединиться к кампании под предлогом защиты неба у Сирии едва ли получится: дефицит средств ПВО и ПРО не позволяет полностью закрыть даже собственную территорию, не говоря о партнерах.

Обстановка накаляется

Интересно, что на фоне намерений аш-Шараа проецировать силу вовне обстановка в самой Сирии всё еще оставляет желать лучшего. Несмотря на заметное укрепление позиций переходного правительства в столице и прилегающих населенных пунктах, периферия остается нестабильной.

Заметно возросло по сравнению с летом 2026 года число анонимных террористических атак. Например, 30 сентября в Хомсе неизвестные вооруженные люди обстреляли гражданский автобус, перевозивший рабочих торгово-промышленной компании.

В результате инцидента погибли семь человек, еще четверо получили ранения. Параллельно с этим неизвестные группы налетчиков начали системную охоту на местные меньшинства — зафиксировано по меньшей мере семь инцидентов с нападениями на дома друзов, курдов и алавитов. Они совершены разными способами, но неизменно с особой жестокостью.

В Дамаске разводят руками. Ответственность за нападения не берет на себя ни одна местная сила (включая террористическое подполье), а потому местные безопасники ищут виновных почти вслепую — то среди сторонников «Хезболлы», то среди бывших террористов и простых бандитов.

На периферии это вызывает раздражение — всё активнее курсируют слухи о попытках покрывательства лоялистов Дамаска, что не добавляет кабинету аш-Шараа популярности.

Однако крупнейшим инцидентом последних недель стал внезапный взрыв на газопроводе на северо-востоке страны, между Аль-Шолой и Дейр-эз-Зором. Из-за пожара комплекс получил значительные повреждения и его пришлось временно закрыть.

В результате были фактически остановлены ГЭС «Тишрин» и несколько других электростанций (включая «Дейр-Али» и «Насирия»). На северо-востоке начались перебои с электроснабжением.

А вместе с ними — и локальные манифестации. К тому же незадолго до этого министерство энергетики Сирии несколько раз пересматривало (в большую сторону) тарифы, пытаясь обуздать растущую стоимость энергоносителей.

На днях Дамаск договорился с Багдадом обеспечить безопасные сухопутные поставки иракской нефти в обход заблокированного Ормузского пролива, так что сирийцам следует держать ухо востро. Не исключено, что неизвестные злоумышленники постараются нанести удар и на этом направлении.

Воспользоваться ситуацией

К слову, турбулентная ситуация в Сирии и за ее пределами оказалась очень на руку Израилю.

Пользуясь переключением внимания большинства региональных игроков на Йемен, силы ЦАХАЛ нарастили натиск на территории Сирии и расширили зону контроля в районе Голанских высот.

По подсчетам сирийского минобороны, в течение сентября израильские военные совершили около сотни локальных прорывов, из них около половины — на границе буферной зоны.

Передовые отряды еврейского государства фиксировались в Кунейтре, западной Дараа и даже в районе Бейт-Джинн к западу от Дамаска. Число опорных пунктов, возведенных ЦАХАЛ на сирийской территории, увеличилось до 11.

Помимо этого, израильские силы усилили фильтрацию местного населения: за минувшую неделю они арестовали не менее трех человек, обвиняя их в попытках проникновения на военные объекты и подрывной работе в интересах Дамаска, а также провели обыски домов в населенных пунктах западной Дараа и Кунейтры.

На возражения сирийских властей и требования прекратить самоуправство, перестать нарушать Соглашение о разъединении сил 1974 года командование контингента ответило чередой артиллерийских обстрелов южных районов.

В целом Дамаск оказался в парадоксальной ситуации: не имея возможности чем-то ответить на внутренние вызовы, страна всё активнее стремится помочь могущественным соседям.

Вполне вероятно, что за этим кроется тонкий расчет — за любую оказанную услугу можно потребовать что-то взамен. И у Дамаска список таких просьб заготовлен заранее.