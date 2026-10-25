Последние несколько дней повышенное внимание вновь приковано к Сирии. А точнее, к юго-западной провинции Эс-Сувейда, где проживает друзское меньшинство. Контролирующие регион лояльные Израилю элиты и Дамаск балансируют на грани открытого конфликта, обвиняя друг друга в скрытой подготовке новой кампании.

ИА Регнум

А в это время израильский премьер-министр на весь мир кичится статусом защитника друзских интересов. Что, впрочем, едва ли способствует стабилизации ситуации.

Обстановка накаляется

Несмотря на то, что отношения между друзами и новой администрацией Сирии не заладились с самого начала (в том числе спровоцировали ряд крупномасштабных военных столкновений в 2024–2025 годах), к 2026 году их удалось перевести в состояние «холодного мира».

Дамаск негласно одобрил полуавтономный статус Эс-Сувейды и даже вывел из нее большую часть военно-полицейских подразделений в обмен на прекращение партизанских рейдов друзских ополчений в прилегающие районы.

Однако в последние недели обстановка вновь обострилась. К концу сентября сирийские войска закончили «освоение» территорий, ранее контролировавшихся курдами, и обратили пристальное внимание на единственный сохранившийся оппозиционный центр — Эс-Сувейду.

Global Look Press Израильские танки в Сирии

Лояльные Дамаску подразделения стали постепенно стягиваться на базы, расположенные в прилегающих к провинции районах. Под предлогом активизации радикальных ячеек усилился контртеррористический режим на юго-западе.

Друзы в ответ весьма красноречиво напомнили о своей политической ориентации и стоящих за ними могущественных покровителях. Так, в третью годовщину нападения ХАМАС на еврейское государство по всей Эс-Сувейде прошли произраильские манифестации — местные активисты несли портреты израильских политиков, флаги еврейского государства и местной автономии, выкрикивали проклятия в адрес палестинских фракций и Ирана.

В Дамаске, который в годовщину конфликта официально не поддержал ХАМАС, однако публично напомнил о преступлениях ЦАХАЛ в Газе, сигнал сочли враждебным и пригрозили друзам «серьезными последствиями».

К середине октября обе стороны заметно ускорили переброску войск на линию боевого соприкосновения под предлогом «защиты от провокаций».

Десятки израильских вертолетов

Не последнюю роль в нагнетании обстановки вокруг Эс-Сувейды играет Израиль, стремящийся получше подготовить друзов к грядущей войне. За последние несколько дней над Эс-Сувейдой были замечены десятки военных вертолетов ВВС ЦАХАЛ.

Если раньше их появление было сравнительной редкостью — одиночные машины осуществляли патрулирование буферной зоны — то сейчас их деятельность приобрела характер полноценного «воздушного моста».

Как обратили внимание местные жители, большинство машин уходили в район возвышенности Джебель-аль-Араб, где и совершали посадку для дальнейшей разгрузки. Ранее в этих же районах были замечены перемещения израильских инженерных и радиолокационных подразделений.

По совокупности косвенных признаков сложилось впечатление, что Израиль создает на возвышенности полноценный опорный пункт. Который, в отличие от передовых форпостов на территории Сирии, будет играть роль полноценного логистического хаба. А заодно и «арсенала» для снабжения местной вооруженной оппозиции.

Global Look Press Встреча религиозных лидеров друзов Сирии в Галилее, Израиль

Кроме того, в Дамаске убеждены, что закладка постоянной базы является новым шагом Израиля по созданию постоянной буферной зоны на границе с еврейским государством. Правда, «откалывать» юг своими руками Израиль явно не собирается. За него это сделает управляющий провинцией Военный совет Эс-Сувейды.

Тем более, что в «закрытом» израильтянами районе фортификационных работ активно концентрируются силы «Национальной гвардии» шейха Хикмата аль-Хиджри, фактического вожака сепаратистов в этих местах. Остальным жителям провинции, особенно арабам, приближаться к Джебель-аль-Араб строго запрещено.

Кроме того, 15 октября (незадолго до начала воздушных маневров) группа друзских старейшин из Эс-Сувейды посетила Голанские высоты и провела встречи с израильскими офицерами. Повестка переговоров не разглашалась — но вкупе с маневрами ЦАХАЛ едва ли была посвящена бытовым вопросам. Куда вероятнее, что на этой встрече местные авторитеты могли получить от Израиля заверения, что их не оставят один на один с сирийской армией.

Козырь на выборах

Возможная нестабильность в сирийско-израильском приграничье, вне зависимости от того, кто выступит ее инициатором, явно сыграет на руку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Последний на днях буднично напомнил, что именно он спас друзское меньшинство от истребления, введя войска на территорию Сирии.

Кроме того, несколько дней назад израильский премьер якобы лично звонил в Дамаск и в жестких формулировках рекомендовал президенту Ахмеду аш-Шараа «не дразнить льва» и не пытаться решить разногласия с друзами силой. В противном случае его может в какой-то момент постигнуть та же участь, что и лидеров иранского режима.

И хотя риторика оппонентов Нетаньяху в отношении сирийской стороны также далека от доброжелательной, премьер выступает за решительные и проактивные действия; в том числе за создание полноценного государства друзов на территории Сирии.

Global Look Press Биньямин Нетаньяху

С точки зрения Нетаньяху, такой ход позволит отгородить Израиль дополнительным кордоном и решить таким образом проблему безопасности, которая довлеет над еврейским государством едва ли не с самого его основания. И таким образом перетянуть на себя внимание значительной части ультрапатриотов, укрепив поддержку накануне выборов.

Кроме того, защита «братской» диаспоры друзов в Сирии способна повысить лояльность к действующей власти в израильской друзской общине (предполагаемая численность — около 150 тыс. человек), которая традиционно поддерживает либеральный лагерь.

Интересно и то, что для «кристаллизации» народной поддержки действующему премьеру даже не обязательно доводить операцию до конца — достаточно продемонстрировать решительность накануне выборов, чтобы сохранить премьерский пост и продолжить взятую ранее линию на строительство «Великого Израиля».

Global Look Press Бойцы сирийских сил безопасности

Парламентская оппозиция смотрит на эти маневры сквозь пальцы, но готова в любой момент осудить Нетаньяху за то, что тот разжигает у границ страны еще одну войну, успех которой к тому же не гарантирован.

Впрочем, последний тезис, с высокой долей вероятности, будет вброшен в публичное пространство только в том случае, если израильтянам придется сражаться за независимость друзов своими руками. При успехе же комбинации любые попытки критиковать власти за опасную игру повлекут обвинения в пораженчестве и еще больше расколют оппозиционный лагерь.