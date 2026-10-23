Ближний Восток, да и весь остальной мир, с тревогой ждут новых американских ударов по Ирану — то ли до, то ли сразу после предстоящих в ближайшие 10 дней выборов в Израиле и США.

Иван Шилов ИА Регнум

Риск того, что Дональд Трамп решит поставить окончательную громкую точку в начатой в феврале войне с Ираном, действительно велик. Но при этом практически все понимают, что никакой новый «решительный приступ» ничего уже не изменит. США не победят Иран (хотя Трамп и объявит об этом), Иран не проиграет. Это если говорить о военном измерении.

А если брать главное, геополитическое, то итог формулируется просто — США проиграли, причем не войну с Ираном, а Ближний Восток. Вся американская политика последней четверти века, начиная с вторжения в Афганистан и Ирак, привела к тому, что США не смогли стать «управляющим в регионе» и готовы отказаться от претензий на то, чтобы быть руководящей и направляющей силой. Причем сами американцы уже открыто это признают.

Да, пока что об этом не говорит сам Трамп, но его старинный и близкий друг Том Баррак на днях прямым текстом всё объяснил. Баррак — не только давний приятель, практически член семьи (в свое время он даже улаживал финансовые дела Кушнера, зятя Трампа) и инвестор в сфере недвижимости, он еще и посол США в Турции и спецпредставитель президента по Ираку и Сирии.

А еще у него ливанские корни и многолетние прекрасные отношения с ближневосточными элитами. И в свои 79 лет он понимает, что говорит: Америка больше не является властителем мира. Мол, 80 лет была гарантом мирового порядка — а теперь всё, нужно «переформатировать отношения» с остальным миром. Включая Ближний Восток, откуда Америка хочет не уйти, а «остаться, но не контролировать».

И поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих?

Нет, так Баррак не сказал, он сформулировал корректнее: «Вы больше не можете полагаться на то, что Америка решит все ваши проблемы». И давайте уже сами начинайте отвечать за свою безопасность — создавайте региональные альянсы и учитесь защищать себя сами. Да и конфликты сами пытайтесь урегулировать, потому что Америке они больше не нужны, не то что раньше.

Баррак заодно признал, что «конфликты и противоречия на самом деле играли на руку Запада», но сейчас уже не так.

Абсолютно честный диагноз — у Америки действительно нет ни сил, ни желания и дальше править Ближним Востоком. Она уходит, и момент для это выбран очень показательный.

Весь регион поставили на уши войной с Ираном; разгорается пока что ограниченная война между Йеменом и Саудовской Аравией; полыхают гражданские войны в Судане и Эфиопии; кровоточит Газа, в которой Израиль устроил демонстративный геноцид; поставлена на паузу израильская агрессия против Ливана.

В ходе войны с Ираном союзники США из числа монархий Залива убедились, что Америка — поставщик не безопасности, а угроз. Как убедились и в том, что у нее есть только один реальный союзник, Израиль, ради интересов которого Вашингтон готов пойти на любую авантюру и подставить всех остальных своих «друзей и партнеров».

Что вообще это было — ближневосточная политика США в XXI веке? Переоценка собственных сил, неадекватное представление о ситуации в регионе, слепое исполнение израильских планов, просто авантюра?

Комбинация всего этого. Но самое главное в том, что Америка вообще не могла внятно сформулировать свои цели в регионе. Чего хотели-то? Убрать диктаторские режимы, угрожавшие соседям и всему миру — как объяснялось свержение Саддама Хусейна в 2003-м? Конечно, нет. Сейчас тот же Баррак признает, что «каждый раз, когда мы меняем человека и правительство, кажется, мы совершаем ошибку».

Провести демократизацию Ближнего Востока, как уверяли после начала «арабской весны» в 2011-м? Еще смешнее.

Может быть, хотели просто контролировать потоки нефти и газа? Да, конечно, посмотрите на Ормуз сейчас — это же американцы вынудили иранцев прибегнуть к перекрытию проливов.

Ну тогда, наверное, всё еще проще: всё дело в знаменитой формуле «нефть в обмен на американскую защиту». Если в расширенной трактовке: арабы продают нефть за доллары, а Америка защищает их от врагов.

Но Саудовская Аравия разочаровалась в Штатах не в этом году, а еще в 2013-м, когда поняла, что США не собираются вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, хотя обещали это саудитам. Те опасались, что пламя от последствий фактического распада Ирака и «арабской весны» в итоге перекинется и на их территорию.

Так что репутация США как защитника арабских монархий (а именно это и имелось в виду под «защитой региона») была подорвана уже давно. Нападение на Иран просто поставило на ней жирный крест.

Так что всё сошлось: Америка и сама не хочет и не может руководить Ближним Востоком и регион уже не видит в ней выгодного и сильного защитника.

Только за последнюю четверть века американцы создали там множество проблем, породили хаос и войны, стоившие арабам миллионы жизней. И теперь направляются на выход? Да, хотя он будет долгим и путанным, да и не окончательным до той поры, пока США не перестанут быть орудием своего младшего брата в регионе — Израиля.

И процесс постепенного дистанцирования Америки от еврейского государства скоро начнется. Тогда регион и получит реальный шанс начать договариваться о мирной жизни.