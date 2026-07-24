Обычно либеральные журналисты и политконсультанты из Западного полушария готовятся к очередным президентским выборам в той или иной стране, аккуратно прощупывая почву и делая осторожные вбросы на тему того, что они могут пройти «не по правилам свободного мира».

ИА Регнум

Но сейчас им прилетел подарок от лидера Никарагуа Даниэля Ортеги. Тот, выступая на годовщине Сандинистской революции, в результате которой в 1979 году было свергнуто диктаторское семейство Самоса, высказался удивительно категорично, заявив, что никаких выборов в республике больше не будет.

Цель отмены — в том, чтобы оппозиция, которая долгие годы пытается захватить власть и правительство, не смогла этого сделать даже теоретически. Также Ортега добавил, что Национальная ассамблея одобрит все законы для «строительства блокады против заговорщиков и предателей» и, «сколько бы денег ни дали янки», у противников правящих сил ничего не получится.

Правда, он так и не пояснил, как все будет происходить на деле. Официальная информация о юридической отмене избирательного процесса так и не появилась, обещанные законы не озвучены, а альтернативный процесс передачи власти овеян мороком секретности.

Последнее вызывает определенное беспокойство, ведь Даниэлю Ортеге уже исполнилось 80 лет, да и его сопрезиденту-супруге Росарио Мурильо немногим меньше. Впрочем, политические соперники не сильно удивились такому повороту событий.

Так и думали

Госсекретарь США Марко Рубио уже сообщил, что администрация президента Дональда Трампа не останется в стороне от никарагуанских событий, и объявил, что Ортега «представляет угрозу национальной безопасности США».

Однако еще до этого в The New York Times процитировали одного из кандидатов в президенты на выборах 2021 года Феликса Марадиагу, который сказал, что никарагуанскую демократию «похоронили давно», а случившееся — лишь заявление, демонстрирующее окончательный отказ даже от мнимой законности.

Сам Марадиага был исключен из предвыборной гонки и арестован за участие в заговоре с целью подрыва национальной целостности и финансировании протестов, а затем лишен гражданства и экстрадирован в 2023 году в США, где сейчас и проживает.

С заявлениями экс-политика согласились и представители оппозиционного движения в изгнании «Ренасер». Его руководители, также лишенные гражданства и находящиеся в Коста-Рике, сообщили, что Ортега всегда тяготел к «управленческой модели Китая или Кубы», а сейчас просто решил воплотить это в жизнь.

Тем не менее никакого удивления нет. Ортега еще с 2023 года поэтапно проводит в жизнь масштабные государственные реформы, в результате которых первая леди Мурильо стала его официальным соправителем, был легализован институт лишения гражданства, а принцип разделения властей упразднен, так как правительство назначили куратором других органов власти.

Кроме того, президентские выборы, которые должны были состояться в конце 2026 года, были перенесены на 2027-й — а сейчас и вовсе непонятно, каким процессом их предлагается заменить.

Но не менее важный вопрос в этом контексте — есть ли у четы Ортега-Мурильо иные варианты действий в свете реальной обстановки в Западном полушарии?

Как на войне

В последние несколько лет власти Никарагуа практически непрерывно боролись с агентами западного влияния. В число последних входит не только Вашингтон, но и Римско-католическая церковь, чья прозелитическая деятельность не вызывает в Манагуа никаких иллюзий.

Еще в 2023 году в Никарагуа приостановили все дипломатические отношения с Ватиканом, обвинив католическое руководство в распространении дезинформации против правящей партии и разжигании радикальных настроений.

В самом Ватикане, а также западных СМИ эти действия пафосно назвали «новыми гонениями на христиан», однако официальный Манагуа это мало трогает. Здешние чиновники небезосновательно определяют Ватикан как реальный властный элемент, а не как миротворцев с ангельскими крылышками.

Ведь Святому престолу не раз удавалось влезть в тот или иной переговорный процесс, будь то вопрос с Украиной, Кубой или Венесуэлой, а в дальнейшем развернуть в интересных им странах масштабную сеть НКО. Чем сейчас занимаются греко-католические структуры, курируемые Ватиканом на Украине, для российского читателя давно не секрет. Кроме того, широко известно, что деятели из католических НКО в совершенстве освоили искусство шпионажа.

В Латинской Америке участие Ватикана в большой политике на протяжении всего XX века было гораздо более явным, чем где-либо еще. Враждующие политические силы активно перетягивали церковников на свою сторону, хранили в храмах вооружение и прятали сторонников.

Причем в Никарагуа еще до Сандинистской революции за поддержку католических епископов боролись все участники внутреннего конфликта. Победили сандинисты, получив вместе с церковью и народную поддержку.

Да и сам Ортега, второй раз пришедший к власти в 2007 году, снова пытался заручиться поддержкой представителей Ватикана. Не удалось. И вот тогда вместо точечного преследования смутьянов под раздачу попали и обычные священники.

Пожилых лиц духовного сана лишили пенсий, а пропагандистской антицерковной работой занялась жена Ортеги. По мнению некоторых экспертов, выбор был сделан не слишком удачно, а риторика оказалась чересчур маргинализированной. В результате Мурильо даже стали называть «ведьмой», а непопулярные высказывания и реформы Ортеги с тех пор приписывают ее «злостному влиянию на нормального мужика».

Стоит признать, что эта борьба не началась одномоментно и ужесточение политического курса Ортеги связано с одним конкретным эпизодом — еще за год до выборов 2021 года неизвестные слили в интернет план по свержению правительства Никарагуа.

Те же и USAID

В августе 2020 года в сети появилась выдержка из 93-страничного документа, представляющего собой техническое задание по созданию «среды, благоприятной для перехода Никарагуа к демократии». Одной из сторон там обозначено ныне расформированное Агентство США по международному развитию — USAID. Главная цель тоже прописывалась прямо: Ортегу требовалось отстранить от власти.

Причем заказчики предполагали, что на фоне распространения вируса COVID-19 или иных причин (например, стихийного крупного бедствия или внезапного военного конфликта) выборы и вовсе могут не состояться, «режим впадет в глубокий кризис» и власть перейдет к переходному правительству. Недемократичное отсутствие избирательного процесса в тот момент почему-то никого не волновало.

Один из прорабатываемых сценариев предполагал победу оппозиции на выборах и роспуск всех силовых структур. Однако признавалось, что никарагуанский лидер — крепкий орешек и победить его будет совсем не просто.

В таком случае предлагалось сделать ставку на «институты гражданского общества»: НКО, НПО, независимые медиа, которые должны будут подготовить население к грядущей «демократии».

Параллельно в это же самое время архиепископ Манагуа Леопольдо Бренес начал раздавать интервью западным СМИ и разгонять тезисы о том, что правительство Ортеги причастно к терактам против католической церкви и намеренно поджигает храмы по всей стране.

Кроме того, Государственный департамент США выделил дополнительные 750 тысяч долларов неправительственным организациям в Никарагуа, которые должны были медийно доносить населению информацию о вреде СOVID-19. На самом же деле подконтрольные им СМИ стали заниматься очернением порядка проведения карантинных мероприятий.

Это выглядело особенно забавно на фоне аналогичных действий в дружественных Вашингтону странах. К тому же медицинская система в Никарагуа справлялась с большим числом заболевших гораздо лучше соседей — Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

Пару лет спустя, уже в 2022 году, кандидат в послы США в Никарагуа Уго Родригес прямо во время слушаний в сенате заявил, что поддержит все экономические и дипломатические инструменты для изменения курса Манагуа, а поможет ему в этом «сильный и управляемый контингент USAID», который будет сотрудничать со всеми союзниками как в самом Никарагуа, так и за его границами.

Кандидатуру Родригеса после протестов Манагуа из-за данных высказываний так и не утвердили. А у Ортеги появилось еще больше поводов не доверять Вашингтону.

Никакой мягкости

Несмотря на всё вышеперечисленное, выборы 2021 года Даниэлю Ортеге удалось провести успешно. Но смягчения курса ожидать с тех пор явно не стоило.

На инаугурации Ортеги в январе 2022-го присутствовал не только президент Венесуэлы Николас Мадуро, но и вице-президент Ирана Мохсен Резаи, имевший на тот момент «красную карточку» от Интерпола после обвинений в причастности ко взрыву еврейского центра AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году. С 1981 по 1997 гг. Резаи возглавлял Корпус стражей Исламской революции.

Сближение с врагом Вашингтона, как пишут отдельные эксперты, произошло под протекцией Китая, практически одновременно аналогичные процессы прошли в Венесуэле. Незадолго до инаугурации Ортега прекратил всякие отношения с Тайванем, конфисковал бывшее посольство и дипломатические офисы и провозгласил поддержку политики одного Китая.

После этого давление американских санкций усилилось, но по Манагуа они били не так сильно, как по Каракасу или Гаване.

Благодаря грамотной аграрной политике правительство Ортеги смогло обеспечить себя продовольствием, успело вовремя зачистить информационное пространство от западных НКО, а территориальное положение позволило гораздо лучше контролировать ситуацию с безопасностью. Сегодня Манагуа — одна из самых безопасных столиц в регионе, а про власть ОПГ здесь нет и речи.

Однако обстановка в латиноамериканском регионе день ото дня становится все напряженнее. Сначала американцы похитили одного из ближайших соратников Ортеги — Мадуро. Теперь каждые две недели публикуют угрозы в адрес Кубы и усиливают блокаду. Параллельно увеличивается количество правительств, лояльных Вашингтону.

В такой ситуации действия никарагуанского сопрезидента выглядят как минимум объяснимыми. Не стоит забывать, что сам по себе он является классическим харизматическим лидером латиноамериканского профиля, который имеет весомую поддержку своего электората, поэтому высказывания об отмене выборов могут не спровоцировать широкого общественного резонанса внутри страны.

Предполагается, что в случае каких-то проблем роль лидера возьмет на себя Росарио Мурильо, и вот тогда уже может возникнуть определенное недовольство и прозвучать призывы к проведению выборов.

И что-то делать с таким сценарием все же придется, причем потребуется легальный инструмент — все возможные силовые меры в Манагуа уже проведены. Сторонникам Ортеги остается надеяться, что правительство занимается проработкой плана на такой случай.