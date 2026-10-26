На фоне всё большей известности латиноамериканских наемников в Европе иностранные СМИ бьют тревогу — оказывается, те же колумбийцы не только наводнили небо беспилотниками со взрывчаткой, но и имеют определенные виды на Мировой океан.

ИА Регнум

Как оказалось, к журналистам попал секретный отчет Международного исследовательско-аналитического центра по борьбе с морским наркотрафиком, где говорится о том, что ОПГ в Колумбии вовсю используют безэкипажные катера. С их помощью они доставляют сотни тонн кокаина через Атлантику.

Катера снабжены современной системой навигации, включающей в себя спутниковые антенны Starlink, GPS, и видеокамерами, что снижает риски случайной потери товара. Кроме того, в плавсредства встроена функция удаленного самоподрыва на случай попытки преследования или захвата груза правоохранительными органами.

Звучит грандиозно. Многие военные аналитики вовсю прикидывают, на сколько же возрастут поставки наркотиков в Европу, и многозначительно подсчитывают количество нулей в получившихся суммах. Правда, из внимания упускается значимый нюанс — безэкипажные морские суда находятся в арсенале у наркогруппировок уже более десяти лет.

Что такое наркоподлодка

Что представляет собой безэкипажный катер для провоза контрабанды, он же наркосубмарина, он же наркоподлодка и — в некоторых случаях — наркоторпеда?

Модификации за последние годы менялись неоднократно, но в большинстве случаев это подводное судно общей длиной от 10 до 30 метров, созданное кустарным образом из легких материалов — древесины, стекловолокна или карбона.

(сс) U. S. Coast Guard & U. S. Navy Подводная лодка из стекловолокна, построенная и используемая колумбийскими наркоторговцами

Одно судно рассчитано на относительно небольшое количество брикетов с кокаином — как правило, до 10 тонн максимум, чаще даже до девяти. В некоторых же случаях, когда речь идет о наркоторпеде, загрузить удается только полторы-две тонны «товара». В контексте наркоторговли это количество невелико, ведь на одном легальном «нормальном» торговом судне можно спрятать и провезти более 20 тонн.

Подлодка кустарного типа практически никогда не уходит под воду полностью, чаще всего не уходит даже наполовину, и до недавних пор они двигались по строго определенным маршрутам. Поэтому в Пентагоне сейчас так часто хвастаются их уничтожением — благодаря современной разведке эти самоделки довольно легко найти, особенно в акватории Карибского моря, практически полностью контролируемой американскими силовиками.

Количество топлива в наркосубмаринах ограничено, и запас хода большинства из них в последние годы составляет чуть больше пяти тысяч километров. Такая дальность была заложена при организации регулярных поставок из Колумбии в Мексику через два популярных маршрута — Тихий океан и Карибское море.

Если же говорить о пересечении Атлантического океана и доставке в Бенилюкс, Португалию или Испанию, то чаще всего наркотики везут до начала внутренних морских вод того или иного государства, где их стараются перегрузить на быстроходные катера или стандартные торговые суда. Затем отраву забирают южноевропейские банды — преимущественно выходцы из балканских кланов и итальянской мафии — и распространяют по всей Европе.

Стоимость создания одной такой нарколодки обычно варьируется от полумиллиона до нескольких миллионов долларов. Сюда входят не только комплектующие, но и услуги инженеров, расходы на адаптацию необходимых механизмов, «откаты» силовикам (ведь тайные станции в мангровых лесах остаются тайными не просто так), а также работа тех, кто охраняет площадку, собирает лодку и управляет ею.

До недавних пор услуги экипажа оплачивались довольно щедро, ведь он брал на себя основные риски — столкнуться с американскими силовиками и провести десятилетия в тюрьме или попасть в «разборку» с принимающей стороной, которая могла внезапно полезть в бутылку и отказаться от прежних договоренностей.

Однако сейчас такие люди нужны всё меньше, ведь дистанционное управление открыло картелям такие перспективы, о которых они и не подозревали в те времена, когда морская наркоторговля только начинала развиваться.

Инженеры на службе картелей

Родились субмарины из традиционных рыбацких лодок, к которым приделывали моторы и использовали для доставок кокаина еще при жизни широко известного наркобарона Пабло Эскобара. Позже у колумбийских дельцов появились деньги на скоростные моторные лодки, наладилось сотрудничество с мексиканскими наркосиндикатами.

Но параллельно свои технологии обнаружения и перехвата развивали американские спецслужбы. Причиной их весомого присутствия в Карибском море стало не только расширение наркотрафика, но и ухудшение ситуации на Кубе после развала СССР, а также необходимость сохранять присутствие в районе Панамского канала.

Pgr/Ho/Prensa International/Global Look Press Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль Чапо

Отправлять классические лодки стало опасно, и палубы обычных катеров начали закрывать всеми доступными способами. Сокращались места для членов экипажа — из стандартной команды в 4–5 человек оставляли одного, причем часто без возможности даже выпрямить спину, так как груз нужно было доставить быстро и незаметно. Встречающая сторона буквально вынимала «капитана» из лодки, загружала судно другой продукцией и отправляла обратно.

В качестве «другой продукции» чаще всего выступали другие виды наркотиков, например, марихуана, а вот наличные деньги или оружие предпочитали отправлять авиатранспортом.

Долгое время такие лодки фигурировали лишь в рассказах сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США, но в 1988-м американцам, наконец, улыбнулась удача. У побережья Флориды обнаружили непонятный семиметровый агрегат, похожий на плавательное средство, но явно не приспособленный для перемещения людей. Тогда военнослужащие и сотрудники береговой охраны сделали логичный вывод: судно создано контрабандистами.

Позже, в 1993 году, у колумбийского острова Провиденсия обнаружили первую классическую наркоподлодку, и с этого момента силовики США ведут подсчет всех перехваченных или найденных устройств такого типа. В тот же период в местном экспертном сообществе стала преобладать точка зрения, что конструировать первые аппараты помогали лица, связанные с советским военным судостроением, а за образец изначально брали военные подлодки СССР.

Однако нюанс был в том, что кустарное происхождение лодки было видно невооруженным глазом, да и сомнительно, что на тот момент преступные группировки могли брать консультации у советских инженеров — они подсмотрели общий принцип и пытались справиться сами.

Появились сведения, что такого рода информация могла прийти к картелям от специалистов из Прибалтики и тех, кто оттуда эмигрировал.

Позже, в середине 1990-х, при изготовлении наркоподлодок вполне могли использоваться материалы с советских военных складов, которые активно распродавали по не самой высокой цене как в Восточной Европе, так и в Латинской Америке. Появились и инженеры, отчаянно нуждающиеся в работе в «новом свободном мире».

К началу 2000-х американцы зафиксировали технологический рост наркосиндикатов — наркосубмарины теперь могли добраться до территории Испании. Увеличивалось и количество товара на изъятых лодках — вместо одной-двух тонн оно уверенно приближалось к четырем-пяти.

Частично такой «расцвет» связывают с личностью бывшего главы мексиканского картеля Синалоа — Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Эль Чапо, и к настоящему моменту отбывающего пожизненное заключение в американской тюрьме.

В период с начала нулевых и примерно до 2012 года Эль Чапо и его команда ухитрились выстроить логистическую систему для поставок кокаина практически в любую точку мира. Они использовали и успешно модернизировали все наработки времен Эскобара — и самолеты, и наркоподлодки, и туннели, и способы контрабанды в наземном транспорте.

Появилось множество мелких банд, которые сами конструировали средства доставки из подручных средств и предлагали свои услуги представителям картеля Синалоа.

Те активно диверсифицировали поставки и пользовались услугами самых разных людей — и «Первой столичной команды» из Бразилии, у которой были ресурсы нанимать лучших инженеров и доставлять кокаин до самой Африки и Азорских островов, и странных персонажей из колумбийской Буэнавентуры, чьи нарколодки еще никто не охарактеризовал иначе, чем «дерьмо и палки».

В те же времена мексиканские картели начали впервые использовать самодельные дроны — в основном для доставки мелкой контрабанды.

Сейчас же создается впечатление, что такого числа инженеров, как во времена Эль Чапо, в мексиканских картелях больше нет.

Часть «первопроходцев» до распространения славы о своих творениях не дожила: например, тех, кто занимался проектированием секретных туннелей в приграничье, под тюрьмами или частными резиденциями, убивали.

Примерно с 2016 года, после захвата Эль Чапо, особых ярких сдвигов на ниве доставки наркотиков не наблюдалось. Главные конкуренты синалоанцев, картель «Новое поколение Халиско», совершенствовали боевую подготовку и навыки информационной войны, не отвлекаясь на наркосубмарины.

Относительное затишье, несмотря на традиционную междоусобицу латиноамериканских преступных группировок, длилось до 2022 года, когда на рынке военных технологий случился настоящий бум.

Украинская «помощь»

Фигура Владимира Зеленского повлияла на устройство деятельности латиноамериканских картелей практически в той же мере, что и Пабло Эскобар, Эль Чапо или недавно убитый Эль Менчо.

Сначала члены ОПГ с невероятной скоростью модернизировали систему управления боевыми дронами, «прокачали» навыки своих взрывотехников, а параллельно не забывали изучать особенности атак безэкипажных судов в Чёрном море.

Учитывая, что главными наемниками из Латинской Америки на Украине и по сей день являются колумбийцы, именно через них представители других стран получили или навыки, или контакты консультантов.

Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Безэкипажный катер, используемый ВСУ

Колумбии, конечно, не привыкать быть эпицентром — ведь настоящий наркотрафик весь двадцатый век начинался именно с нее, но нельзя сбрасывать со счетов и другие силы. Например, торговцев «черным деревом» из украинских посольств в США и Латинской Америке.

Уже давно не секрет, что они вербуют наемников, выходя на контакт с самыми разными персонажами, в том числе — представителями ОПГ. Те, правда, не желая лишать себя ценных кадров, опытных спецов дарят Украине редко, зато в качестве оплаты могут требовать поделиться ценным опытом в боевых технологиях.

И если судить по уголовной хронике, то нужные консультации уже получили преступные группировки Бразилии, повстанцы в Колумбии, картели в Мексике, террористические группировки в странах Африки и даже сицилийские мафиози. Последние, правда, всё еще предпочитают восточноевропейский огнестрел любым БПЛА, но кто знает, что будет через год.

Безэкипажные катера с механизмом самоподрыва — это новое опасное слово в развитии противостояния картелей с правоохранителями разных стран. Воздушные дроны сначала тоже использовались только для доставки, но затем добавилась функция разведки и самоуничтожения, а после — и атаки.

Экспорт технологий и специалистов с Украины всё еще продолжается. Дополнительную роль играют восточноевропейские дезертиры из ВСУ, в числе которых находятся и профессиональные военные. Они больше не хотят участвовать в конфликте, где их с завидной регулярностью стали лишать выплат, и нанимаются в ОПГ как можно дальше от родных мест.

При развитии воздушных БПЛА первыми почувствовали последствия жители Колумбии и Мексики, но на море ситуация несколько иная. Главными акторами в Карибском море и Тихом океане сейчас являются многочисленные ведомства США.

И не исключено, что при охоте за очередным судном наркоторговцев именно на них будет направлена встречная атака.