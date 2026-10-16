Каждые 20 часов в Колумбии происходит нападение с применением беспилотника, информирует местный «Фонд идей мира».

ИА Регнум

С января по 1 октября 2026 года общее число таких атак достигло 318 — и последние пару месяцев интенсивность только увеличивается, к беспилотникам добавляются и более традиционные методики: минирование, засады в джунглях и на горных дорогах.

Только за последнюю неделю в одном департаменте Каука случилось три инцидента с нападением нелегальных вооруженных групп: в муниципалитете Ла-Вега боевой БПЛА атаковал военный патруль, из-за чего погиб один военнослужащий, в Тимбио повстанцы вступили в прямое столкновение с армейцами, а на пункте оплаты проезда в Эль-Бордо на Панамериканском шоссе подорвали заминированный автомобиль.

Свежеизбранный правый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья дал понять, что атаки подобного рода — теракты и они не останутся без ответа. Правда, подобные предупреждения и другие действия президента ситуацию лишь усугубляют.

Война и мир

Дроны и взрывчатку активно используют члены незаконных вооруженных формирований — «Армии национального освобождения» и многочисленных группировок, ранее представлявших «Революционные вооруженные силы Колумбии».

У обоих движений многолетняя история, они — старейшие участники гражданского конфликта и периодически наведываются в легальное политическое поле. Вариантов для финансирования при этом у них не слишком много. Ключевой — выращивание листьев коки и производство кокаина.

В период правления Густаво Петро действовала неоднозначная политика «тотального мира», в рамках которой с большей частью группировок велись мирные переговоры о сдаче оружия и политическом признании. Нельзя сказать, что инициатива провалилась, некоторые группировки действительно согласились прекратить боевые действия.

Но перемирие регулярно нарушалось. Особую роль сыграло развитие индустрии дронов, в ходе которой повстанцы и ОПГ получили огромное количество дешевого вооружения, а также реформировали собственную систему разведки. В 2025 году усилились атаки на инфраструктуру вооруженных сил, что спровоцировало рост правых настроений.

Де ла Эсприэлья еще в период предвыборной кампании обещал прекратить переговоры, провозгласив их заигрыванием с преступниками, которые понимают только крайние меры. Повстанцы со своей стороны заявляли, что готовы к контактам с любым колумбийским правительством, но в случае чего всегда готовы ответить.

Вступив в должность, де ла Эсприэлья сразу приступил к делу. Он не только провел серию операций против банд в приграничье, но и ввел новый формат общения с народом — публиковал фото с трупами предполагаемых членов ОПГ и повстанческих организаций, убитых в ходе оперативных мероприятий.

Колумбийская оппозиция не только осудила эти действия как внесудебные казни, но и предупредила, что подобные акции лишь провоцируют большее насилие, а не наводят порядок.

Правый кабинет предупреждениям не внял и сообщил, что те, кто закон не нарушает, находятся в полной безопасности. Тем не менее команда де ла Эсприэльи, зафиксировав недовольство, решила обезопасить себя и в законодательном поле.

Новые законы

12 октября президент анонсировал сразу два законопроекта: антитеррористический статут и указ, регулирующий социальные протесты. По словам де ла Эсприэльи, меры призваны укрепить государство перед лицом преступных организаций, а заодно отделить мирных протестующих от тех, кто занимается городским терроризмом.

При этом понятие мирных протестующих в глазах новой администрации претерпело существенные изменения. Теперь таковыми не считаются те, кто блокирует движение на автодорогах или привлекает к участию в политических акциях несовершеннолетних и беременных.

Эти действия наряду с нападениями на полицейских, метанием предметов и атаками на государственную или частную инфраструктуру будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов.

Нюанс в том, что при администрации Петро главным инструментом воздействия признали диалог между протестующими и полицией. Теперь же ему лишь «отдается предпочтение», он больше не является обязательным условием. Полицейские могут пресечь акты насилия, а потом уже вернуться к прерванному разговору.

Кроме того, проведение акций планируется урегулировать таким образом, чтобы там присутствовали гуманитарные коридоры — свободное пространство, через которое смогут приезжать машины скорой и иной экстренной помощи, проходить беременные, пенсионеры и дети.

Можно было бы говорить о государственной заботе, вот только анонсировали это перед согласованной акцией протеста левой оппозиции, участники которой слишком хорошо помнят кровавые беспорядки 2019 года. Тогда полиция Колумбии применяла силу без ограничений, чем существенно облегчила приход к власти левого Петро.

От де ла Эсприэльи, который победил на выборах с очень незначительным перевесом, значительная часть населения страны ничего хорошего не ждет априори. Усиливает напряженность антитеррористический статут, который еще только готовится к обсуждению в конгрессе, но уже успел наделать много шума.

Согласно указу, в стране появится реестр террористических организаций, всё имущество и активы, связанные с ними, будут заморожены, за атаки на госслужащих и акты с участием беспилотников введут дополнительные наказания.

Связанные с террористами лица и организации не смогут участвовать в госзакупках, а теми, кто тайно финансирует наркоторговлю и нелегальную добычу полезных ископаемых, займутся отдельно.

Судебные гарантии, возможные сделки и масштабы уголовного преследования будут обсуждаться законодателями, но политическая традиция Колумбии не оставляет левым особых иллюзий — правые, как и они сами, регулярно используют обвинения в коррупции или связи с наркоторговцами для зачистки конкурентов, а значит, риск репрессий крайне велик.

К тому же де ла Эсприэлья дал понять, что в плане силовых мер настроен серьезно, как и в сотрудничестве по этому вопросу с Вашингтоном.

Правый лидер ухитрился схлестнуться сразу с двумя протестными группами — левой интеллигенцией, рабочими и студентами из крупных городов, которые опасаются репрессий и сдачи страны президенту США и Пентагону, с одной стороны, а также с крестьянами, которые станут первыми жертвами в случае новых столкновений между силовиками и повстанцами, с другой.

Первый протест

В Латинской Америке есть традиция приносить на протесты самодельные пиньяты — игрушки из папье-маше или картона, сделанные в виде неприятного толпе чиновника и его коллег, а затем бить по ним палками, пока не лопнут.

Обычно такой «чести» удостаиваются политики, чьи инициативы раздражали общественность хотя бы полгода, однако новый лидер переплюнул предшественников.

Не прошло и двух месяцев после начала официального президентства де ла Эсприэльи, как активисты соорудили пиньяты с его лицом — то с оружием в руках, то в тюремной робе — и вышли на протесты, костеря ставленника США на все лады и называя фашистом.

Припомнили ему всё — и борьбу с либеральной повесткой, и пренебрежительное отношение к эко− и фемактивизму, и былых клиентов: де ла Эсприэлья в свое время служил адвокатом у колумбийского бизнесмена и экс-министра промышленности Венесуэлы Алекса Сааба, главного советника Николаса Мадуро.

Отдельной причиной недовольства выступило решение прогнуться перед США и открыть посольство Колумбии в Иерусалиме, полностью перечеркнув риторику предыдущей администрации, твердо занимавшей антиизраильскую позицию.

По мнению протестующих, президент превращает страну в «задний двор США» и не приведет Колумбию ни к чему хорошему.

У официальной Боготы на это есть вполне резонный ответ — большая часть проблем, связанных с социальными вопросами, является наследием прошлых администраций, а также последствием недавнего землетрясения. А правые, мол, лишь хотят «навести порядок».

Хорошо не жили?

К последним президентским выборам население Колумбии подошло в состоянии глубокого ценностного раскола, который сохранился и после объявления официальных результатов.

Огромная часть страны действительно поддерживает инициативы правого кабинета — это и пострадавшие от деятельности незаконных бандформирований, и владельцы малого и среднего бизнеса, и жители городов с более или менее развитой инфраструктурой.

Но примерно такое же количество граждан относится к повстанцам совсем иначе. Для них они не террористы, а партизаны, которые строят школы, дают работу, спасают от голода и привозят врачей, а заодно защищают простых людей от произвола чиновников, полиции и армии, которые совершают карательные набеги на селения.

Нюанс в том, что из-за неравномерного развития Колумбии все территориальные субъекты имеют очень разный экономический базис, платят неодинаковые налоги и не имеют равного доступа к безопасной и высокооплачиваемой работе.

И несмотря на то, что многие десятилетия страной руководят правые лидеры, провинция остается плохо контролируемой и симпатизирует левым движениям.

Петро принимал этот фактор во внимание и вместе с политикой «тотального мира» не забывал про силовые операции. Другой вопрос, что в информационном поле их старались подсвечивать меньше.

Крайне сомнительно, что де ла Эсприэлья решил игнорировать левый вектор в национальной политике. Да, он проводит операции и аресты, однако на текущем этапе значительная их часть приходится не на повстанческие группировки, а на примкнувшие или действующие отдельно картели — например, «Клан дель Гольфо», это главные наркоторговцы в стране.

Что до структур, отколовшихся от повстанческих движений, здесь ситуация сложнее. Главные организаторы атак на армию и полицию — именно они.

5 сентября «Армия национального освобождения» запустила десятки беспилотников со взрывчаткой на военный гарнизон «Трапиче» в департаменте Норте-де-Сантандер. В результате погибли трое военнослужащих, минимум пятеро получили ранения, а военная техника, располагавшаяся на объекте (в том числе вертолет), получила серьезные повреждения.

Президент пообещал, что повстанцы ответят за каждого убитого полицейского и военнослужащего, но акции усмирения проводились с минимальным информационным освещением — за исключением фотографий де ла Эсприэльи с трупами.

Аналитики и историки, исследующие гражданскую войну в Колумбии, полагают, что большая часть инцидентов не попала и не попадет в новостные эфиры из-за цензуры — особенно если в результате терактов гибли местные жители.

Исключение составляют случаи на Панамериканском шоссе — их трудно скрыть, и они служат оправданием для крайних мер в глазах международного и столичного сообщества, так как эта дорога — артерия торговли с Северной Америкой.

Бандформирования тоже это понимают и по тем же причинам используют Панамериканское шоссе для акций устрашения федералов — за последний год здесь случилось несколько терактов, самым зловещим из которых стал подрыв автобуса 26 апреля 2026 года, из-за чего погибли 14 мирных граждан и свыше 30 получили ранения.

Так что в ближайшем будущем ничего хорошего колумбийскую провинцию не ждет, а в случае, если де ла Эсприэлья исполнит свое обещание уничтожать поля с кокой, ситуация с «невидимым насилием» может стать еще жестче.

Основной ареной для выражения недовольства при таком раскладе могут стать улицы Боготы, где проходят главные протесты против правого кабинета. И крайне сомнительно, что они закончатся только избиением пиньят и оскорблениями — старые традиции кровавого бунта уже давно не были в Колумбии настолько близки к очередному возрождению.