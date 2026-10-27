На фоне результатов первого тура президентских выборов в Бразилии команда действующего национального лидера Лулы да Силвы, казалось бы, потерпела поражение.

ИА Регнум

Его противник Флавио Болсонару был впереди на несколько процентов, перетянув на свою сторону электорат других кандидатов и сформировав лобби в конгрессе и Верховном суде.

Про его поддержку из Вашингтона и говорить нечего: угодный Дональду Трампу «правый поворот» в Латинской Америке практически произошел.

Но все-таки не был доведен до конца.

Наступил новый этап голосования, и результаты второго тура потрясли обозревателей: Лула все-таки вырвался вперед с 51,8% голосов. Случай для бразильской политики практически беспрецедентный, ведь в последние несколько десятилетий электоральная традиция складывалась весьма определенным образом — победитель первого тура в итоге и садился в президентское кресло.

Фондовые рынки такой расклад учли, и 25 октября делали ставку на победу Болсонару, что обернулось масштабным падением акций бразильских компаний на биржах в Чикаго и Токио. Причем если финансовым воротилам не привыкать к такого рода кульбитам, то с так называемым смысловым ударом по правому истеблишменту Бразилии и его поддержке в Вашингтоне всё гораздо тяжелее.

Впрочем, команда Флавио Болсонару, заработавшая 48,2% голосов, пока отчаиваться не намерена.

Припомнить все грехи

По итогам первого тура президент Лула да Силва сделал определенные выводы и уже в течение суток после голосования активизировал работу с молодежью — в первую очередь со студентами. Начались мирные протестные демонстрации, в университетах по всей стране прошли митинги против «продажи страны в ресурсное рабство США», а социальные сети заполонили нейромультфильмы в поддержку правящих сил.

Главной целью было привести на избирательные участки как можно больше людей — оказалось, что первый тур проигнорировали более 33 миллионов граждан, причем 20% из них как раз молодежь.

IMAGO/Marina Uezima/Global Look Press Лула да Силва принимает участие в заключительном шествии предвыборной кампании 2026 года

Задача стояла сложная, даже при условии, что участие в выборах для бразильцев является законной обязанностью, а злостным «молчунам» грозят штрафы и ограничения в доступе к некоторым государственным сервисам.

Команда Болсонару эти нюансы тоже понимала и развернула агитацию ничуть не хуже, чем левые. Кандидаты старались уличить друг друга в управленческих ошибках, а заодно и припомнить все грехи. В такой атмосфере прошли и итоговые дебаты, и последние дни агитации.

Причем в дебатах положение Болсонару даже улучшилось — он не дал Луле коренным образом изменить ситуацию в свою пользу. Правда, всё же сильно перегнул палку, публично высмеяв отсутствие пальца у своего соперника.

Лула еще в 17-летнем возрасте потерял мизинец на левой руке, когда работал токарем. Выпад Флавио сочли высокомерной насмешкой над увечьем, а судьбой действующего президента Бразилии многие избиратели заинтересовались впервые. Они принялись искать в интернете его биографию, чем не преминули воспользоваться политтехнологи, сделав это частью стратегии продвижения.

Сотрудники Флавио тоже не дремали — Болсонару получил негативный сигнал от фокус-групп, принес Луле извинения и избежал понижения рейтинга.

Лула, в свою очередь, успел сделать избирателям весьма существенный подарок, добившись отмены шестидневной рабочей недели. При этом снижать зарплату никто не планирует.

Инициатива оказалась настолько популярной, что к ней присоединился и Болсонару, правда, с определенными оговорками и акцентами на том, что такой подход может быть результатом договоренности между работником и работодателем, то есть не является обязательным.

Понять Болсонару можно, поскольку прямо высказываться против такого нововведения стало бы политическим самоубийством, ведь законопроект поддержали чуть ли не 70% населения страны.

В итоге ко дню голосования шансы Лулы и Болсонару примерно оценивались как 50 на 50. И задачей Флавио было сохранить статус-кво, не дав сопернику улучшить положение.

Лишние два часа

Оба кандидата до последнего не переставали заигрывать с публичным символизмом. Флавио Болсонару, по извечной моде латиноамериканских правых, пришел голосовать в бронежилете под рубашкой, а Лула наоборот, явился публике без обычной для себя шляпы.

Таким образом лидер левых показал, что от травм и медицинских манипуляций, которые сыпались на его голову некоторое время назад, не осталось и следа, он здоров и способен руководить страной даже в 81 год

Eduardo Carmim/Keystone Press Agency/Global Look Press Флавио Болсонару

Казалось бы, какие мелочи. Однако при политическом расколе, который накрыл современную Бразилию, победу и поражение может принести любая вроде бы малозначительная деталь.

Например, по итогам первого тура и коррупционного скандала вокруг главного врага клана Болсонару — Александра де Мораеса — предполагалось, что связи Лулы с Верховным судом, во многом обеспечивающие его политическую неприкосновенность, сильно пошатнулись.

Тем не менее, как только во время голосования во втором туре возникли проблемы с автотранспортом в регионах, ситуация обернулась совершенно иным образом.

В некоторых регионах из-за проблем с финансированием общественного транспорта многие люди (те же деревенские жители или представители коренных народов) не могли доехать до участков и проголосовать. Лула оперативно поднял проблему до национального уровня, а Верховный суд согласовал продление работы избирательных комиссий на два часа.

Команда Болсонару, к слову, эту меру сначала поддержала. Живые голоса им тоже были нужны. Но потом начались проблемы.

Некоторые избирательные участки получили известие о продлении работы в момент, когда уже закончили принимать избирателей и запечатали урны с бюллетенями. Вскоре выяснилось, что продолжить работу могут только те участки, где не успели распечатать итоговые протоколы по голосованию до момента публикации решения суда. Всё это ставило избирателей в разные условия.

Правые, конечно же, попытались использовать это в своих интересах и указали на то, что судья, принявший решение о продлении, Кристиану Занин, в прошлом является адвокатом самого Лулы и возглавлял коллегию, которая вынесла приговор Жаиру Болсонару, экс-президенту и отцу нынешнего кандидата. А значит, налицо конфликт интересов, а с ним вполне вероятен третий тур, а вообще происходящее чем-то напоминает госпереворот.

Параллельно раздавались возгласы возмущения обычных людей, которые прибежали голосовать в последние два часа и обнаружили, что сотрудники комиссий ушли, отказавшись работать лишние часы бесплатно.

Пиетет перед «ворк-лайф бэлэнсом» в Бразилии весьма велик, особенно у сторонников левых, однако на некоторых участках урны для голосования были оставлены без присмотра, что потенциально может повлечь обвинения в подтасовке результатов.

Обещал и выиграл

Практически всю ночь после закрытия участков команды обоих кандидатов провели как на иголках. Выходили новые опросы, новые подсчеты, в ходе которых победа уходила то Луле, то Флавио. Лула, впрочем, изначально вырвался вперед, но клан Болсонару и не думал отставать.

Даже сейчас, когда подсчет голосов закончен, а действующий президент начал получать поздравления, некоторые эксперты по региону не исключают варианта, при котором Флавио всё же вырвет себе победу.

Правда, сложно представить, как именно правые планируют реализовать такой сценарий. Да, Болсонару уже заявил, что будет добиваться аннулирования результатов выборов из-за продления работы избирательных участков. Однако большинство юристов всё же сомневаются, что такой вариант возможен.

Для того чтобы признать выборы несостоявшимися, необходимо бесспорное доказательство наличия процессуального правонарушения, которое исказило волеизъявление избирателей и существенно повлияло на исход голосования.

Таких прецедентов в истории Бразилии еще не бывало. С другой стороны, еще ни разу человек, проигравший в первом туре, не становился президентом. Так что никаких выкрутасов судьбы исключать не приходится.

Тем не менее Лула да Силва смог увеличить итоговую явку чуть ли не на 10%, а разрыв между ним и Флавио составляет несколько миллионов голосов, что сложно обосновать исключительно двумя лишними часами работы участков.

Действующий лидер Бразилии выиграл, как и обещал своим сторонникам после первого тура. Однако как на это отреагируют в Вашингтоне, где, казалось бы, все силы бросили на поддержку клана Болсонару?

Раскол сохраняется

В первые часы после голосования значимой реакции из Вашингтона так и не поступило. Молчал и президент Аргентины Хавьер Милей, лично прилетавший в Сан-Паулу для агитации в поддержку Флавио Болсонару.

Показательной стала реакция других правых лидеров в регионе — в Чили, Перу, Эквадоре. Там поздравили Лулу и воздержались от каких-либо комментариев проамериканского толка.

Частично это связывают с тем, что Флавио Болсонару вполне мог выиграть, если бы не излишнее вмешательство Трампа и брата Флавио — Эдуардо — с их планами строить бизнес с Бразилией, но во главу угла ставя Америку. Пример «процветающей» Венесуэлы уже избавил всех от каких-то иллюзий

IMAGO/Leco Viana/Global Look Press Президент Бразили Лула да Силва и вице-президент Жералду Алкмин празднуют свое переизбрание

Свою роль сыграла и «борьба с наркотрафиком», в ходе которой без суда и следствия погибли уже десятки латиноамериканцев, и борьба с нелегальной миграцией, которая привела к тому, что еще больше жителей Западного полушария оказались в центрах временного содержания, мало отличающихся от обычных тюрем.

По сути, активное участие Трампа в политической жизни латиноамериканских стран к концу 2026 года типичному местному жителю изрядно надоело. Все-таки традиционное для этих широт свободолюбие никуда не делось, и постоянные напоминания о доктринах Монро и Донро уже вызывают возмущение.

Не стоит думать, что у левых во главе с Лулой прикрыты все тылы. Взаимоотношения президента с Верховным судом, деятельность самого суда и его служащих уже давно вызывают много вопросов.

Да и претензий по экономической политике и политике безопасности к правящим силам хватает. Преступность в последние несколько лет выросла, бандиты даже обзавелись беспилотниками и атаковали с их помощью военную полицию в Рио.

Лавировать Луле придется и в вопросах международных отношений — США по-прежнему останутся главным торговым партнером Бразилии, как и Аргентина с Китаем. Большой вес и у России, поставляющей в регион удобрения и практически не имеющей конкурентов, это даже без учета партнерства в рамках БРИКС.

Практически весь крупный бизнес стоит за Болсонару, но предпринимателям также необходимы контакты с рынками в Китае и Европе, где, кстати, к Луле относятся вполне благосклонно, особенно учитывая его непростые отношения с Трампом.

При этом бразильский конгресс после недавних выборов сильно «поправел», так что и с этим придется считаться. Как предполагают эксперты в самой Бразилии, не исключено, что в число первых советников и министров Лула будет просто вынужден брать консерваторов, чтобы сохранить прежние позиции.

Особняком стоят и другие вопросы — миллионы граждан на участки так и не пошли, политический раскол в стране сохраняется, а преемника у 81-летнего Лулы всё еще нет. Таким образом, устойчивостью кабинет отличаться не будет.

Однако в случае победы правых расклад был бы аналогичным, только с креном в другую сторону. Так что работать с населением и странами-партнерами левым и правым в любом случае придется сообща.

Что до потенциала последствий или протестов, то с высокой долей вероятности их стоит ожидать после инаугурации президента — в начале января 2027-го. Настоящая реакция США к тому моменту уже будет понятна, как и стратегия действий нового кабинета Лулы.

Ну а пока фавелы в Бразилии, где традиционно проживает левый электорат, заливаются огнем праздничных салютов. Правда, не стоит исключать, что через несколько месяцев они снова вспыхнут — но уже по-другому поводу.