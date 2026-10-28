Поражение Флавиу Болсонару на президентских выборах в Бразилии обернулось не обострением политической борьбы, а его спешным отъездом из страны. Сенатор, еще за день до этого обещавший остаться со своими избирателями и возглавить оппозицию, тайно пересек границу и вылетел в США.

ИА Регнум

В воскресенье, 25 октября, Лула да Силва одержал победу в гонке за президентское кресло с результатом 51,79% против 48,21% у своего оппонента. Разрыв составил более 4,4 млн голосов, хотя результаты первого тура и соцопросы указывали на преимущество сенатора.

В понедельник судья Верховного суда Александр де Мораес постановил аннулировать паспорта экс-кандидата, включая дипломатический, и дал ему 24 часа на их сдачу, сославшись на риск побега и значительные финансовые ресурсы, имеющиеся в распоряжении подозреваемого. Причиной стало расследование об отмывании денег, в причастности к которому его заподозрили.

Болсонару оперативно отреагировал на это решение видеообращением, которое он адресовал своим сторонникам: «Я никогда не думал о том, чтобы покинуть страну. Я сдам паспорта и буду защищаться от этой пародии, которая стала явной попыткой запугать меня».

Однако к 11 часам утра вторника он так и не передал документы, поэтому паспорта были аннулированы, а полиция начала его поиски. Но это не помешало политику осуществить свои планы.

Изначально аргентинское издание Infobae сообщило, что он пересек границу и намеревался вылететь из города Пуэрто-Игуасу на частном самолете. Позже, в ночь на среду, миграционная служба Аргентины подтвердила: сенатор, его жена и две дочери въехали в страну с действительными документами и без юридических препятствий, после чего вылетели в Эквадор, а уже оттуда отправились в Майами.

Eduardo Carmim/Keystone Press Agency/Global Look Press Флавиу Болсонару

Ключевой деталью стало наличие у Болсонару с 2023 года итальянского гражданства. Паспорт Италии бразильские власти аннулировать не могли, поэтому, как сообщает Congresso em Foco, именно им беглец мог воспользоваться при пересечении границ.

По другой версии, прибегать к использованию иностранного документа не пришлось, так как в странах МЕРКОСУР, в число которых входят Бразилия и Аргентина, бразильцам для въезда достаточно удостоверения личности, что и позволило обойти обусловленные аннулированием паспортов ограничения. Так или иначе, но уже через пару дней после оглашения результатов голосования его участник, обещавший защищать интересы своих избирателей, оказался в Майами.

Реакция Вашингтона последовала незамедлительно. Госдепартамент США подтвердил, что выдаст ему и его семье визы и разрешит пребывание в стране. Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, также поддержал идею принять беглеца и его семью в Соединенных Штатах, заявив: «Ну, я бы одобрил. Я думаю, они хорошие люди».

Однако у этого решения нашлись и критики. Конгрессмен-демократ Хоакин Кастро указал в соцсетях: «Поражение на выборах не является основанием для предоставления убежища. Тем не менее администрация Трампа предоставляет Флавиу Болсонару безопасную гавань в США… Администрация Трампа должна предоставить конгрессу данные о своей помощи Болсонару в бегстве из Бразилии в нарушение бразильского законодательства».

Хотя официально информация об организации побега американской стороной подтверждена не была, ряд источников напрямую указывает на причастность госдепа. «Как я сообщил несколько часов назад, Флавиу Болсонару благополучно прибыл в США. Мозг этой операции — госсекретарь США Марко Рубио», — заявил в комментарии для Congresso em Foco бывший министр туризма Мексики Симон Леви, которого считают сторонником американского президента.

Основной причиной бегства считаются два расследования в отношении сенатора. Первое касается предполагаемой скрытой доли в букмекерском бизнесе и отмывания денег через адвоката Виллера Томаза, который, по данным полиции, провел около 5 млрд реалов (примерно 1 млрд долларов США) через ставки в 2025 году.

Второе связано с финансированием фильма об отце политика — опальном экс-президенте Жаире Болсонару (прозванным Тропическим Трампом), который отбывает срок за подготовку военного переворота. По версии следствия, часть денег могла пойти на содержание брата — Эдуарду Болсонару, проживающего в Соединенных Штатах.

Вероятно, причиной стали не столько сами расследования, сколько скорая утрата защитного статуса. Срок полномочий Флавиу в сенате истекает 31 января 2027 года, после чего он потеряет парламентский иммунитет от уголовного преследования.

Впервые с идеей о необходимости покинуть Бразилию выступил именно упомянутый выше брат беглеца. Еще до выборов он открыто заявил: «Если мой брат не победит, я за то, чтобы он покинул страну». Именно он, по сообщениям, встречал своего родственника в Майами и, как считается, способствовал организации его перелета.

Эти подозрения спровоцировали разговоры о семейной традиции избегать правосудия, так как отъезд сенатора идеально вписывается в более широкую картину прегрешений семьи Болсонару.

Его отец после поражения в президентской гонке 2022 года также отправился во Флориду, но вскоре вернулся с целью возглавить оппозицию. В результате в сентябре 2025 года он был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюрьмы за попытку государственного переворота и сейчас отбывает наказание под домашним арестом.

Младший брат Эдуарду уехал в США в марте 2025 года, чтобы избежать ареста. В июне 2026 года Верховный суд Бразилии заочно приговорил его к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за воспрепятствование правосудию: он лоббировал в администрации Трампа введение пошлин против страны и индивидуальных санкций против судей, чтобы предотвратить осуждение отца.

Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press Эдуарду Болсонару

Таким образом, действия Флавиу укладываются в логику уже обкатанной ранее клановой стратегии Болсонару, в которой отъезд за границу используется с целью уйти от ответственности и обдумать дальнейшие действия, скоординировать их с Соединенными Штатами. Разумеется, популярности в глазах соотечественников это семье не прибавляет.

Избранный президент Лула да Силва жестко отреагировал на новость о бегстве своего соперника, охарактеризовав его как «позорный поступок». «Тот, кому нечего скрывать, ничего не боится», — отметил он.

По его словам, можно было остаться и доказать свою невиновность в суде, а не искать убежища за границей. Он сравнил ситуацию с собственным опытом: в 2018 году он сдал документы и предстал перед правосудием, но его оппонент поступить так побоялся.

Отдельно досталось и семейным связям. «Вот такие они, члены семьи Болсонару. Бразилия для них — вторая родина. А первая — лизание сапог США, и он к этому уже привык», — сказал бразильский лидер.

Глава секретариата администрации президента Гильерме Булос назвал решение бывшего участника президентской гонки «одним из самых позорных эпизодов в истории Бразилии». По его словам, он «предал страну и избирателей».

Схожего мнения придерживаются и простые граждане. «Это трусость. Он не остался верен своей жесткой позиции, как обещал, и теперь, когда он действительно проиграл выборы, у него нет возможности избежать ответственности за то, что он сделал или сказал. Единственный выход, который он нашел, — это бежать, скрыться в США и остаться безнаказанным за всё, что он сделал», — сказала Reuters жительница Рио-де-Жанейро.

Один из опрошенных выразил надежду, что вслед за Флавиу уедут и другие его родственники. «Что ж, я надеюсь, что остальные члены семьи последуют за ним, и все покинут Бразилию, чтобы мы могли освободиться от крайне правых. И тогда мы снова сможем получить цивилизованных правых, так же как у нас уже есть цивилизованные левые», — заявил он.

Для сторонников Болсонару отъезд стал не меньшей неожиданностью. Руководитель его кампании сенатор Рожериу Маринью признался: «Мы удивлены новостью, потому что еще вчера обсуждали необходимость того, чтобы Флавиу — учитывая 60 миллионов полученных им голосов — взял на себя роль лидера оппозиции».

Никто из окружения не был поставлен в известность о планах кандидата. «Мы ничего об этом не знали», — признался BBC адвокат беглеца.

Бегство политика создает вакуум на правом фланге. Он получил более 48% голосов, но предпочел бегство за границу работе внутри страны. Его политическая карьера теперь зависит исключительно от Вашингтона, хотя возможность возглавить оппозицию из Майами выглядит крайне сомнительной.

При этом, несмотря на привычку убегать при первой опасности, клан Болсонару не исчез из политики. В октябре 2026 года Мишель Болсонару, жена осужденного экс-президента, была избрана сенатором от Федерального округа.

Ее политический капитал целиком построен на наследии мужа и идеологии «болсонаризма». Это значит, что списывать всю семью со счетов еще рано и борьба за влияние внутри бразильского правого лагеря продолжится с ее участием.