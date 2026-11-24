В минувшие выходные, 21 и 22 ноября, в сербской деревне Эмира Кустурицы Дрвенграде в третий раз прошел международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Военкоры, режиссеры, бойцы из Донбасса, музыканты и сербские зрители, приехавшие целыми семьями, провели два дня за просмотром фильмов о войне, разговорами, песнями и танцами.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев» Гостеприимный хозяин Эмир Кустурица смотрел фильмы вместе с гостями и участниками фестиваля

Кустурица называл участников фестиваля заговорщиками. Корреспондент ИА Регнум побывал на очередном собрании этого «тайного общества».

В Дрвенград нас привезли по узкой горной дороге. Деревня расположилась почти на вершине горы, откуда открывается прекрасный вид на долину. Приземистые деревянные домики в балканском стиле сгрудились вокруг небольшой православной часовни.

В самом большом здании деревни, где поместились ресторан, бар и даже бассейн, каким-то удивительным образом умудрился спрятаться кинотеатр.

К нему приходится идти через лабиринт деревянных лестниц: нужно подняться, спуститься, пройти ещё пару пролётов — и неожиданно оказываешься в просторном, вполне современном кинозале.

К началу фестиваля он был заполнен почти под завязку. Сербов было в разы больше, чем русских.

Особенное внимание обращали на себя большие сербские семьи.

Родители могли бы провести выходные с детьми в зоопарке или аквапарке, но предпочли приехать в горную деревню и посмотреть фильмы о спасении ребенка в Донбассе, о трагедии Газы, об исходе своих соотечественников из родных мест. И дети, надо сказать, смотрели кино с поразительным вниманием.

Страна граничит с небом

При всей серьёзности предстоящих просмотров обстановка в зале была праздничная: неоновый свет, бодрая электронная музыка. А начался фестиваль с молитвы.

«Сегодня у православных особенный день — день Архангела Михаила, предводителя небесного воинства. Поэтому наше собрание сегодня началось с молитвы», — сказала ведущая церемонии Александра Йост.

Сама Александра, выросшая в США, снимает для своего блога видео о России. За это, по её словам, она попала под санкции Евросоюза.

К тем, кто приехал на фестиваль впервые, ведущая обратилась со словами: «Добро пожаловать в семью».

Хозяин деревни Эмир Кустурица выступал по-русски. Он рассказал о недавней беседе с Владимиром Путиным:

«У меня был один вопрос: есть ли шанс, что русская православная цивилизация выживет, и есть ли возможность, чтобы в ковчеге, в котором будут русские православные, остались и христиане? Он сказал: «Да». Этого было достаточно».

Вспомнил режиссер и слова немецкого поэта Райнера Марии Рильке о России — «стране, которая граничит с небом». «Если она граничит с небом, то всегда нужно видеть высоко и видеть глубоко», — сказал Кустурица.

Трещотка для маэстро

Всё это сербский режиссер говорил по-русски, долго и без пауз. Закончив свою речь, изобиловавшую философскими отступлениями, он наконец обратился к переводчику:

— Очень, очень, очень тяжелая задача.

Тот, справившись с переводом, ответил:

— Очень тяжелую задачу вы мне поставили, но спасибо вам. В любом случае…

— Заработал деньги, — заметил Кустурица. — Так, я думаю, что надо сказать, что этот фестиваль открыт, да? Открыт!

На открытии показали снятые военкором Семёном Пеговым кадры выступления детского хора из Горловки. Сам военкор прочитал своё стихотворение «Горловская Пасха». Затем на сцену вышел Абхазский государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцарии.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев» Военкор Семён Пегов представил киноновеллу, снятую по мотивам его воспоминаний

Музыканты исполнили традиционную для фестиваля «Катюшу», абхазскую народную музыку и сюрприз — композицию Горана Бреговича к фильму Кустурицы «Жизнь как чудо», а самому Кустурице подарили два национальных инструмента: трещотку и пастушью флейту.

Кустурица нашёл трещотке применение прямо в зале: вместо аплодисментов отвечал музыкантам её треском.

Эти абхазские музыканты, пережившие в детстве войну, теперь выступают перед бойцами в Донбассе.

Прокатиться на мотоцикле

Первый фестивальный вечер завершился премьерой документального фильма «Спасая Софию» военного корреспондента Ольги Кирий и режиссера Артёма Сомова.

Девочка София из Константиновки полтора месяца провела в подвале рядом с телом погибшей матери. Питалась сухими макаронами — приготовить себе еду она не могла. В ее спасении участвовали 15 российских бойцов, рисковавших собственной жизнью.

Когда военные сажают Соню на мотоцикл, чтобы ускорить эвакуацию, она смеется и радуется: девочка всю жизнь мечтала прокатиться на мотоцикле.

Всю жизнь — а ведь ей всего 10 лет.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев» София из освобожденной Константиновки, героиня фильма военкора Ольги Кирий

И совсем иначе смотришь после этого на лица солдат, рассказывающих о ее спасении. Командир, организовавший эвакуацию, говорит с трудом, словно у него подступает ком к горлу.

Позже бойцы приезжают к Софии с большими мягкими игрушками. Им хочется, чтобы девочка почаще улыбалась. Но у нее только одна заветная мечта — обнять маму.

В зале плакали, в том числе взрослые мужчины. По словам генерального продюсера фестиваля, руководителя канала RT.Док Екатерины Яковлевой, даже переводчик не мог продолжать работу из-за слёз.

Сама Яковлева с трудом закончила интервью, хотя видела картину и прежде:

«Я видела, конечно, этот фильм до премьеры, я плакала тогда, я плакала и сегодня вместе со всем залом. И я думаю, что это тяжелые, конечно, эмоции, но мы без них не сможем достучаться до людей».

Ольга Кирий, рассказывая о работе над фильмом, вспомнила памятник Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке — советского солдата с ребёнком на руках.

«И для меня самой это было доказательством того, что русские воины — они не меняются», — сказала Кирий. И 80 лет спустя русский солдат остался таким же: «Наши солдаты освобождают, наши солдаты спасают, наши солдаты выносят ребёнка, детей на руках ценой собственной жизни и собственного здоровья».

Следующим пунктом фестивальной программы значился ужин, но к столу спешили далеко не все.

После такого фильма было как-то не до еды, да и вообще не до себя. Хотелось выйти на воздух, побыть одному или, напротив, оказаться рядом с кем-то, пусть даже прежде незнакомым, с кем только что разделил эти полчаса чужой жизни.

Герой выходит из кино

Второй день фестиваля начался с фильма военкора Павла Кукушкина «Служили два товарища… Дружба от А до Я» — истории двух байкеров, отправившихся на СВО.

Когда после просмотра на сцену вышел один из героев картины, Дмитрий Волков с позывным Акела, зал буквально взорвался аплодисментами. Большой, скромный, чем-то похожий на медвежонка, он стоял на сцене, улыбался и смущённо опускал глаза в пол.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев» Бойца с позывным Акела и его товарищей зал встретил овацией

Павел Кукушкин объяснил зрителям, что сам боец никогда им этого не покажет, а потому придётся показать за него. И приподнял кожаный байкерский жилет Акелы. Под жилетом оказались боевые награды. В несколько рядов, с обеих сторон. Аплодисменты, которые успели было стихнуть, возобновились с новой силой. Так зал не аплодировал никому.

После выступления к Акеле подходили, жали ему руку, благодарили. С самим Эмиром Кустурицей фотографировались меньше, чем с этим скромным человеком из Норильска. Люди, кажется, почитали за честь просто побыть рядом с ним.

«А ты там был?»

Сербы, с которыми за два дня в буквальном смысле удалось найти общий язык, не раз говорили — они способны понять страдания русских людей из Донбасса потому, что сами ещё совсем недавно испытали ужасы войны.

По словам участников фестиваля, сложнее было вызвать отклик у «своего брата кинематографиста».

Павел Кукушкин рассказал, как его работа повлияла на давних знакомых. Те не верили его рассказам о Донбассе и спрашивали: «А ты там был?» В марте 2022 года он сам отправился в зону боевых действий и назвал свой журналистский проект этим же вопросом.

«В результате того, что я начал делать, рассказывать правду от первого лица о том, что я вижу собственными глазами, некоторые люди из моего окружения поменяли свое мнение, и мне это очень дорого», — сказал Кукушкин.

То, как подействовали на людей фильмы, было заметно и за пределами кинозала. За два дня ни разу не возникло ощущения, что кому-нибудь из присутствующих «положено» здесь находиться, что всё это делается по обязанности или ради отчёта.

Казалось совершенно естественным подойти к послу по особым поручениям МИД России или председателю Союза журналистов и заговорить с ним о чём угодно, даже не доставая диктофона. Все, от великого кинорежиссёра до простого корреспондента, ели за общими столами.

По вечерам музыканты устраивали импровизированные выступления. Особенно полюбился сербам небольшой коллектив из Донбасса — саксофонист, балалаечник и перкуссионист. Под их музыку в кинозале приплясывали, не вставая с кресел.

По вечерам же танцевали и русские, и сербы. В общее веселье вовлекались даже официанты, с которыми мы при отъезде прощались, обнимаясь и братаясь.

Сам Кустурица сидел за столом вместе со всеми, преимущественно задумчивый, слушал музыку и время от времени пускал в ход подаренную ему абхазами трещотку.

Найти красоту

После официального закрытия фестиваля 22 ноября показали еще одну картину — игровую новеллу «Филармония» из сериала «10 историй о любви и смерти», снятого по мотивам воспоминаний Семёна Пегова.

На дискуссии военкор говорил о том, что ищет в своих героях: «Мы пытаемся нащупать ту красоту, на которую нам самим хочется быть похожим. И эти поступки, они прежде всего красивые».

Герои «Филармонии» — бывшие музыканты, ставшие бойцами 9-го полка Народной милиции ДНР. В одном из эпизодов четверо бойцов, которым уже не справиться с наступающим противником, вызывают огонь на себя.

— Уверены? — спрашивает штабной командир.

Бойцы переглядываются.

— Уверены.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев» Маленький Дрвенград на два дня стал столицей честной кинодокументалистики

И под песню «На горе стоял казак» бьет русская артиллерия. Четверо солдат ждут и молятся. Будут они жить или погибнут, больше от них не зависит. На экране — четыре человека, для которых родина оказалась дороже собственных жизней.

Вдруг с какой-то новой силой понимаешь евангельские слова: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

После фильма мы вышли на улицу. Над горами стояла луна. Здесь было тихо, а где-то продолжалась война и люди совершали поступки, которые в обыденной жизни сложно вообразить. Стало понятно, что имел в виду Кустурица, говоря о том, что надо «видеть высоко и глубоко».

Мы выехали из Дрвенграда ранним утром. В одном автобусе оказалась компания, мягко говоря, необычная: боец из Донбасса, военкор и писатель Пегов, ливанский режиссер Хала Бу Сааб, абхазские музыканты, саксофонист, балалаечник, перкуссионист и мы, журналисты.

Многие впервые встретились друг с другом именно здесь. И удивительнее всего было то, как тяжело порой оказывалось смотреть на экран и как легко — находиться рядом с этими людьми.

Из горной деревни Кустурицы «заговорщики» уезжали с песнями.