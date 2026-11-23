В сербском Дрвенграде завершился фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». В течение двух дней, 21–22 ноября, здесь показывали фильмы о Донбассе, детях войны и восстановлении православных храмов.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев»

Дрвенград, который находится в ущелье между горами Тара и Златибор у самой границы с Боснией и Герцеговиной, — особая точка на карте Сербии. Это не город и не село. В 2004-м знаменитый режиссер Эмир Кустурица построил здесь декорации старинного балканского городка для фильма «Жизнь как чудо».

После премьеры съемочная площадка зажила своей жизнью — и порой довольно шумной для этих мест (Дрвенград находится в национальном парке «Мокрая гора», куда туристов пускают выборочно).

Кустурица здесь ежегодно проводит смотр игровых фильмов, с 2013-го Дрвенград принимает фестиваль русской музыки «Большой». И уже три года подряд (и, как подчеркивают организаторы, точно не в последний раз) свои работы здесь представляют участники «RT.Док».

Программа «Время наших героев» появилась в 2023 году как проект документального вещания RT. Ее основу составили работы военкоров и документалистов о Донбассе, российских бойцах, мирных жителях, спасателях и добровольцах. На встречах выступают и сами герои фильмов.

«Довольно опасный план»

Разместились без проблем — этнодеревня Эмира Кустурицы представляет собой полноценный городок с несколькими улицами. Большую часть сербский режиссер назвал в честь коллег — Федерико Феллини, Никиты Михалкова, Ингмара Бергмана и Андрея Тарковского. Но есть и улицы Эрнесто Че Гевары и Диего Марадоны, которые просто нравятся Кустурице.

Одновременно показы проходили и «за горой», через границу — в городе Баня-Лука, столице Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Здесь фестиваль, также при непосредственном участии Эмира Кустурицы, стартовал 20 ноября.

Во время сеансов главный театр Баня-Луки — «Язавац» — был переполнен, билеты раскупили задолго до открытия, рассказали организаторы кинофестиваля. Такое внимание — редкость для «нишевого» жанра кинодокументалистики.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев» На показах в Баня-Луке не было свободных мест

Вечером 21 ноября встреча авторов и любителей кино в Дрвенграде началась с молитвы в день Собора Архистратига Михаила — праздника, который сербы и русские отмечали вместе. Молитвенная сосредоточенность быстро сменилась шутками — в балканском духе.

«Начинается собрание заговорщиков!» — объявила ведущая церемонии открытия Александра Йост — автор популярного блога, американка, которая три года назад приехала жить в Россию.

Для тех, кто в первый раз посетил Дрвенград, Александра пояснила — заговорщиками Кустурица называет авторов фильмов, которые приходятся не ко двору на Западе.

«Наш заговор прост: снимать кино и показывать его людям. Судя по тому, как нам мешают в Европе, наш план довольно опасный», — говорит Йост.

В этой шутке — только доля шутки.

Настоящий андеграунд

За те три года, что существует фестиваль RT.Док, он охватил 68 регионов России и более тридцати стран мира. Показы проходили на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке — и в «просвещенной» Европе, где было больше всего проблем.

В европейских странах организацию сеансов брали на себя не представители индустрии, а кинолюбители. Организаторам угрожают, показы пытаются отменить, а вокруг сеансов разгораются политические скандалы.

Этот феномен «подпольных фестивалей» заинтересовал Кустурицу. На церемонии открытия он рассказал, что его впечатлили увиденные когда-то на RT сюжеты о бедности в США, а потом он узнал о RT.Док и в 2024-м пригласил коллег к себе в Дрвенград.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев» «Я очень рад, что этот фестиваль у нас был и будет», — сказал «главный заговорщик» Эмир Кустурица

«Я очень рад, что этот фестиваль у нас был и будет. Это хорошие фильмы, они показывают сторону, которую невозможно увидеть на CNN», — сказал режиссер.

О «работе заговорщиков» рассказал итальянский журналист Винченцо Лоруссо, автор проекта «Донбасс Италия» и корреспондент RT.Док. Вместе с единомышленниками он переводит и показывает фильмы о Донбассе, чтобы итальянцы могли услышать истории его жителей из уст очевидцев.

За три года в Италии состоялось более двухсот показов — от фестивалей в Гориции и Болонье до небольших сеансов, устроенных самими зрителями. Но вместе с интересом публики росло давление на организаторов.

В октябре 2025 года Лоруссо сообщил, что владельцев площадок вызывали в полицию и убеждали отказаться от показов, ссылаясь на санкции ЕС. В городе Барбарано-Романо полицейские не постеснялись оказать давление на пожилую супружескую пару, владевшую баром. Им пришлось отменить сеанс.

В Ветралле владелец кинотеатра получил анонимные угрозы из-за фильма «Дети Донбасса». Сеанс пришлось отменить.

К кампании подключились политики. В апреле 2026 года сенатор Иван Скальфаротто потребовал вмешательства министра внутренних дел, назвав организацию показов преступной деятельностью. В ноябре вопрос о «нарушениях» и санкциях подняли в палате депутатов.

Адреса некоторых сеансов держали, как настоящие заговорщики, в тайне до последнего момента. В Париже апрельская программа началась с квартирного просмотра, а в Мадриде перед показами прошли полицейские проверки.

«Конечно, 220 показов в Италии вызвали множество скандалов, множество статей в итальянской прессе, множество вопросов в итальянском парламенте, а также в Европарламенте. Но это не наша цель. Мы стремимся не к этому».

Ради чего же он и его единомышленники продолжают, прорываясь через козни противников, искать новые залы? Лоруссо вспомнил один из зарубежных показов, за которым наблюдал по видеосвязи:

«Когда показ закончился, я увидел зрителей по видеосвязи. В зале включили свет, и я увидел, что люди плачут. Мы доносим истории героев до западной аудитории — вот это наша цель».

Фильм как восстание

7 ноября в Лондоне, где RT находится под санкциями, был запланирован показ «Финального отсчета» — документального фильма об украинском конфликте, противостоянии России и Запада и угрозе мировой войны. Фильм снял известный американский киноактер и режиссер Стивен Сигал, который уже давно разошелся во мнении с мейнстримом Голливуда.

Британские организаторы выбрали кинотеатр неподалёку от Пикадилли. Однако после жалоб и угроз со стороны украинских «активистов» кинотеатр отказался проводить мероприятие.

Организаторы чудом нашли новую площадку в центре Лондона меньше чем за сутки. Там показали «Финальный отсчет» и «Английскую рулетку» Анны Чапман — фильм о современной Великобритании.

На встрече в Дрвенграде Александра Йост рассказала об этом с иронией:

«В этом году мы провели фестиваль в центре Лондона. Абсолютно все нам сказали, что это невозможно, но мы это сделали. Вернее, это сделали сами британцы, потому что нам не дали визы».

Один из британских зрителей назвал состоявшийся фестиваль «медийным восстанием».

Соня и Халима

В самом Дрвенграде 21 ноября программу открыла премьера «Спасая Софию». Её героине всего десять лет. Девочка из Константиновки полтора месяца провела в подвале рядом с телом погибшей матери. Фильм рассказывает о ее спасении.

«Больше всего хотелось показать в лице нашей Софии судьбы всех детей Донбасса, всех детей, которые прошли через войну, через такие ужасные испытания, которые не должен проходить ребёнок никогда», — объяснила автор картины Ольга Кирий.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев» Эмир Кустурица особо отметил работу военного корреспондента Ольги Кирий, посвященную судьбе девочки из Донбасса

История Сони из Константиновки перекликалась с историей Халимы — девочки из Газы, героини картины ливанского режиссёра Халы Бу Сааб «Газа. Чудесное спасение». Её героиня — шестилетняя Халима. В 2024 году девочка получила тяжелейшую травму головы во время израильского авиаудара. Фильм рассказывает о её спасении.

Для режиссёра разговор об ответственности начинается не с политических заявлений, а с судьбы ребёнка.

«Аль-Джазира» и остальные каналы говорят заголовками и числами, и это несправедливо по отношению к страданиям детей Газы, Ливана, Ирана — и Донбасса. Поэтому наша цель, первый шаг — рассказать историю, конкретную историю, исходящую непосредственно от ребёнка. Вот что я считаю правдой, и только правдой», — объяснила Бу Сааб.

Опасность угрожает и тем, кто снимает войну. Как рассказала ливанский режиссер, на юге Ливана погибли восемь её коллег, освещавших происходящее.

«И, конечно, многие ваши коллеги на передовой погибают или получают ранения. Поэтому я могу сказать: первые герои — это люди на передовой, которые рассказывают правду», — подчеркнула Бу Сааб, обращаясь к российским военкорам.

Участники фестиваля убеждены: истории этих детей и погибших журналистов западные СМИ слишком часто оставляют без внимания.

Мир должен знать о страданиях детей, которых «не видят» западные правозащитники и благотворители. Об этом 21 ноября говорил гость фестиваля, посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«Вчера, 20-го, в моем родном Луганске от удара ВСУ погибла девочка двенадцати лет вместе со своей мамой. Другая девочка — ей всего восемь — потеряла маму, братьев, и сейчас за её жизнь, за её будущее борются врачи», — говорил Мирошник.

С февраля 2022 года от украинских атак пострадало более 1900 детей, свидетельствовал дипломат.

«А об этом, знаете, не думать невозможно, и допустить, чтобы это замолчали и переврали, тоже недопустимо», — подчеркнул Мирошник. Сотрудник МИД рассказал, что берет фильмы RT.Док в зарубежные поездки — как зримое свидетельство о происходящем в Донбассе. Иногда несколько минут документального кино способны сказать куда больше, чем продолжительное дипломатическое выступление.

Преодолеть сатанизацию

Неудивительно, что «домом» для честного кинематографа уже не в первый раз становится Сербия.

Для народа, пережившего несколько войн и разделенного границами, тема войны и вынужденного переселения имеет собственное историческое измерение. Фильм Дарьи Григоровой «Исход» рассказывает о сараевских сербах, покинувших свои дома после Дейтонских соглашений 1995 года.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев» Дрвенград на два дня стал «домом» для русского документального кино

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, работавший корреспондентом на Балканах во время войны, поделился ощущением: картина вернула его в те тяжёлые годы. Тогда 420 тысяч сербов были вынуждены покинуть свои дома. Более полутысячи детей пострадали.

Трагедию сербов сопровождала информационная война — такая же идет и против России, говорит Соловьев:

«Каждый раз перед нападением на наши народы Запад проводит мощнейшую информационную кампанию, которая в то время называлась «сатанизация сербов», сейчас происходит «сатанизация русских».

Лучший режиссер

Фильмы на фестивале рассказывали не только о разрушении и смерти. Картина Екатерины Китайцевой «Реконструкция души Донбасса» посвящена монахам, священникам и прихожанам, восстанавливающим православные храмы. По словам генерального продюсера фестиваля Екатерины Яковлевой, украинскими силами было разрушено около двухсот храмов Донбасса, 65 из которых уже удалось восстановить.

С фильмом связана выставка «Возвращение света: восстановленные храмы Донбасса», представленная в Баня-Луке и Дрвенграде.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «RT.Док: Время наших героев» «Те истории, которые мы сегодня видим на войне, — это и есть уже готовое кино», — подчеркнул Семён Пегов

«Но зажжётся свеча молитвы, и всё вокруг восстановится», — добавила Яковлева.

О силе документального кино на фестивале говорил военкор Семён Пегов, основатель журналистского проекта WarGonzo:

«Лучший режиссёр — это Господь Бог. И те истории, которые мы сегодня видим на войне, и те ребята, которые в этих историях участвуют, ты сам нарочно это не придумаешь. Это и есть уже готовое кино, готовая история».