Москва, 13 апреля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Российские туристы, вернувшиеся в Москву после освобождения в Тунисе, рассказали, что в операции по их задержанию были задействованы около 20 сотрудников полиции.

«Нас взяли с утра всех. Мы жили на четырех квартирах. Приехали шесть машин, человек 20 полицейских», ― сообщил подробности ареста один из россиян.

По словам другого мужчины, они прибыли в страну, не пользуясь услугами туроператоров.

«Мы не как классические туристы: отель, бронь, путёвка. Мы как дикарями <…> Едем в страну, снимаем квартиру», ― пояснил россиянин.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года туристы из РФ отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Спустя несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

В декабре того же года в российском посольстве в стране заявили, что россияне попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек.

30 января в посольстве РФ в Тунисе сообщили, что задержанных подозревают в причастности к терроризму.

Россияне находились в пяти разных пенитенциарных учреждениях. В марте 2025 года родственник одного из задержанных сообщал, что доступ к ним значительно усложнился, а установить с ними связь практически невозможно.

11 апреля следственный судья Туниса принял решение об освобождении 11 задержанных россиян. По информации местных СМИ, в ходе следствия была доказана непричастность туристов из РФ к терроризму.

Первая группа освобождённых из-за под стражи россиян прибыла в аэропорт Шереметьева в Москве 12 апреля 2025 года. В тот же день самолёт со второй группой туристов приземлился в Домодедово. По прибытии россияне рассказали, что в тунисской тюрьме условия содержания для иностранцев хуже, чем для обычных граждан. У таких заключённых нет возможности видеться с близкими и принимать передачи, также запрещены любые звонки и письма.