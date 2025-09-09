В ночь на 9 сентября в тунисском порту Сиди-Бу-Саид произошел опасный инцидент. Флагманское судно гуманитарного проекта «Флотилия Свободы», на борту которого находилась следовавшая в Газу шведская активистка Грета Тунберг, якобы атаковал неизвестный беспилотник.

Иван Шилов ИА Регнум

По сообщениям с мест, в носовой части флагмана возник пожар. И хотя обошлось без жертв, судно требует ремонта.

Плывущие с Тунберг активисты считают атаку израильским предупреждением, призванным сорвать их миссию по доставке гумпомощи в анклав. Правда, как показывает ход нынешней миссии, процесс для ее участников куда важнее результата.

Гуманитарный флот

Международная конфедерация волонтерских организаций «Флотилия Свободы», к которой ранее в качестве одного из общественных лидеров присоединилась Тунберг, включает порядка двадцати фондов и некоммерческих объединений из Канады, Италии, Испании, Малайзии, Новой Зеландии, Бразилии, Швеции, ЮАР и Турции.

Их деятельность поддерживают голливудские актеры, политические деятели и меценаты с мировым именем, а также рядовые активисты. Общая численность сторонников проекта превышает 50 тысяч человек, из них около 15 тысяч — постоянные участники акций.

Начиная с 2006 года — когда Израилем была введена частичная блокада Газы — активисты «Флотилии» на регулярной основе рвутся в анклав, но, за редкими исключениями, безрезультатно.

Предыдущая масштабная попытка достичь берегов Газы летом 2025 года окончилась провалом. 10 июня активисты под командованием Тунберг были арестованы израильским морским патрулем и после «вразумительной лекции» о преступлениях ХАМАС и лояльных им группировок в Газе отправлены домой самолетом.

Задержанные суда были отбуксированы в Израиль, а оттуда постепенно возвращены в порты постоянной приписки. Судьба гуманитарного груза, который везла первая флотилия, доподлинно неизвестна.

Израильская сторона заявляет, что медикаменты и стройматериалы были присовокуплены к сухопутным караванам ООН и переданы в анклав. Часть имущества, имеющая «признаки товаров двойного назначения» (несколько токарных станков, удобрения с селитрой и пр.) была изъята органами безопасности.

Сами активисты утверждают, что их груз Газы так и не достиг.

Не прошло и двух месяцев, как они собрали новый гуманитарный караван. Вторая флотилия, получившая название Sumud (с арабского — «стойкость»), в составе двадцати судов вышла из Барселоны 31 августа. В открытом море она соединилась с караваном из Генуи (9 судов), вышедшим днем ранее.

Организаторы «морского марша» рассчитывают, что по пути следования к ним присоединятся еще несколько десятков мини-караванов из других европейских и североафриканских столиц и итоговая численность флотилии превысит 70 судов.

Финальной «точкой сборки» активистов был назначен Тунис. В первых числах сентября флотилия бросила якоря в порту Сиди-Бу-Саид, где рассчитывала пополнить запасы воды и провизии, а также дождаться «отстающие» караваны (порядка 30 судов) и погрузить дополнительный гуманитарный груз, собранный местными сочувствующими.

Ночной налет

В ночь на 9 сентября у стоящего на якоре судна Family Boat (флагман флотилии, на котором находилась верхушка движения во главе с Тунберг) внезапно загорелась носовая часть. По заявлениям активистов, их атаковал неизвестный беспилотник, врезавшийся в борт. Огнем были частично повреждены главная палуба и подпалубное хранилище.

Некоторые участники «Флотилии» (например, активистка Ясмин Акер) идут еще дальше и утверждают, что атака является «израильской военной операцией». По заявлениям Анкер, неизвестные БПЛА сопровождали гуманитарный караван едва ли не от самых испанских берегов, держась на некотором удалении и совершая облет передовых судов.

Атаку и предшествовавшие инциденты Тунберг и ее сторонники называют «откровенной угрозой» со стороны Тель-Авива, призванной «сбить их с пути» и сорвать доставку гумпомощи.

Власти Туниса удар БПЛА отрицают, объясняя пожар на судне внутренними неполадками. По данным администрации Сиди-Бу-Саида, ссылающейся на доклады спецслужб и армии, пролеты неопознанных БПЛА над акваторией не фиксировались.

Израильские военные и гражданские чиновники ситуацию с ударом по флотилии никак не прокомментировали.

Вопрос был бы окончательно замят, если бы не вмешательство функционеров ООН. В частности, на стороне активистов выступила специальный докладчик ООН по ситуации на палестинских территориях Франческа Албанезе.

Именно она обратила внимание на «бесчеловечный удар» по европейским активистам, что обеспечило попадание новости на передовицы мировых газет и вынудило официальный Тунис реагировать на случившееся менее формально.

Спустя час после заявления Албанезе тунисские силовики перекрыли доступ в портовую зону и начали повторное обследование района удара и поиски обломков БПЛА.

Одновременно с этим Сеть заполнили фотографии Family Boat со следами серьезного возгорания и разрушений в носовой части. Впрочем, большинство кадров имеют явные следы ретуши и реальный ущерб судну несколько меньше.

Однако природа инцидента всё еще доподлинно не установлена. В качестве рабочей рассматривается версия, что БПЛА не врезался в борт, а сбросил на судно небольшое взрывное устройство или емкость с зажигательной смесью.

Отложенный путь

На данный момент флотилию Sumud от Газы отделяет около 2 тысяч километров. Преодолеть финальный участок пути по Средиземному морю активисты изначально рассчитывали к середине сентября, однако из-за инцидента с Family Boat выход в море отложен на несколько дней.

До этого флотилия уже несколько раз отклонялась от курса, задерживаясь у берегов Майорки и возвращаясь в Барселону из-за плохих погодных условий. Как результат, прибыть в Газу в срок активисты сумеют только в случае, если будут двигаться к цели без длительных передышек.

Правда, на горизонте уже виднеется новое непреодолимое препятствие.

По мере расширения израильской военной операции в анклаве под их контролем оказывается значительная часть побережья. А оставшиеся «под палестинцами» районы объявлены зоной повышенной опасности.

По этой причине проскочить в Газу незаметно, даже чудом миновав морские патрули израильтян, у Тунберг и ее сторонников не получится.

Впрочем, для активистов важен скорее процесс, чем результат. Их «путешествие» в Газу транслируется на стриминговых сервисах едва ли не в реальном времени, а любые, даже самые мелкие, инциденты в пути выносятся на всеобщее обозрение и побуждают многочисленных сочувствующих жертвовать «непримиримой организации» больше средств.

Даже если нынешняя миссия сорвется, активисты с лихвой окупят расходы на нее и смогут сформировать новую «Флотилию Свободы», вновь бросив вызов Тель-Авиву. Правда, без намерения победить в этой схватке.