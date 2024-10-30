Дар-эс-Салам, Танзания, 30 октября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз роста ВВП страны на 2025 год в 2,5%. Об этом 30 октября заявил журналистам глава министерства Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены», — сказал он.

Решетников добавил, что сегодня наблюдаются признаки начала охлаждения экономики и министерство будет внимательно анализировать ситуацию, исходя из цифр, которые появятся по динамике экономики в четвёртом квартале 2024 года.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год — 2,5%.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября президент РФ Владимир Путин положительно оценил развитие российской экономики. Так, за период с января по август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам 2024 года показатель составит 3,9%, что превысит среднемировые темпы. Опережающий тон задаёт промышленность, отметил глава государства. Данные показатели, добавил он, свидетельствуют о загрузке предприятий заказами и стабильной работе трудовых коллективов.

Путин также призвал сделать более устойчивыми положительные тенденции в экономике, которых удалось достичь за последние годы. Для этого необходимо постоянно анализировать положение дел в экономике и вовремя настраивать меры экономической политики.