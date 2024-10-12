Берлин, 12 октября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Россияне, вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли участие в соревнованиях, проводимых Международным советом военного спорта (CISM). Немецкие военные также были в числе приглашённых, сообщила газета Bild.

eadaily.com Эмблема CISM

Отмечалось, что в феврале в Бангладеш российские и немецкие военные вместе участвовали в различных соревнованиях. Об этом свидетельствовали фотографии, на которых обе команды стояли рядом. В минобороны Германии выразили недовольство увиденными снимками, сотрудники ведомства обсудили ситуацию с ответственными лицами. Однако российские и немецкие военные после этого продолжили появляться на общих снимках с мероприятий CISM — на прошедшей в мае 79-й Генеральной ассамблее в Танзании, июньском чемпионате по баскетболу в Сербии.

Напрямую команды не соревновались, но встречались на официальных мероприятиях.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года представительница сборной Вооружённых сил России, парашютистка Влада Кривенко стала лучшей спортсменкой года по версии CISM. Торжественная церемония награждения прошла в Лиме (Перу).

Международный совет военного спорта — одна из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире. Её основали 18 февраля 1948 года во Франции. CISM объединяет более 100 стран-участниц.