Власти Мадагаскара раскрыли детали плана по насильственному захвату власти и убийству действующего главы государства Микаэля Рандрианирины, который начал внешнеполитический курс на сближение с Россией. Прокуратура сообщила, что заговорщики на протяжении нескольких месяцев готовили дерзкое вооруженное покушение на 52-летнего лидера.

Масштабная операция по задержанию главных подозреваемых привела к беспрецедентным арестам в высших эшелонах силовых структур. По резонансному делу проходят 13 человек, среди которых числятся влиятельные армейские офицеры и представители спецслужб.

Ключевым организатором мятежа следствие называет полковника Патрика Ракотомамондзи, действовавшего в связке с неназванным генералом. Ракотомамондзи и ранее публично заявлял о готовности силой свергнуть действующее правительство. В ходе обысков следователи изъяли у арестованных специальные средства связи и обнаружили миллионы долларов неясного происхождения, выделенные заказчиками на финансирование вооруженного выступления.

Внешнеполитический разворот

Прозападный президент Мадагаскара Андри Радзуэлина в октябре 2025 года тайно бежал из страны на французском военном самолете после масштабных уличных протестов и армейского мятежа. Его экстренная эвакуация стала финальным аккордом политического кризиса, спровоцированного коллапсом базовой инфраструктуры и тотальной нищетой населения.

Катализатором падения режима стала катастрофическая ситуация с коммунальными услугами в столице Антананариву. Местные жители, исправно оплачивавшие счета на протяжении шести лет, сутками сидели без воды и электричества, что на фоне 78-процентного уровня бедности переполнило чашу терпения.

В конце сентября на улицы массово вышло мадагаскарское «поколение Z», чьи изначально чисто экономические требования стремительно переросли в призывы к свержению правителя. Лидер оппозиции Микаэль Рандрианирина объявил о взятии власти, роспуске сената, Верховного конституционного суда, Верховного суда, избиркома и Высшего совета по защите демократии и верховенства права.

Придя к власти, он начал отходить от прозападного вектора во внешней политике в сторону сближения с Россией и Китаем.

Новый глава островного государства в феврале этого года совершил свой первый официальный государственный зарубежный визит, демонстративно отправившись именно в российскую столицу.

В ходе переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым обсуждались беспрецедентные практические шаги по резкому расширению дипломатического, экономического и прямого военного сотрудничества двух стран. Российский лидер назвал Мадагаскар «одним из важных партнёров России в Африке».

В апреле текущего года на остров прибыла российская межведомственная делегация, которая провела переговоры с руководством страны.

Мадагаскарская сторона выразила готовность привлекать инвесторов из России в энергетику, сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность. Президент восточноафриканской республики заявил о желании стать страной — партнером БРИКС уже на саммите организации в июне 2026 года.

Одними из важнейших сфер сотрудничества являются военная и военно-техническая. С декабря 2025 года Министерство обороны РФ регулярно направляет пакеты военной помощи и проводит обучение военнослужащих ВС Мадагаскара.

Удар по интересам Запада

Бывшие западные партнеры Мадагаскара, прежде всего Франция и США, не намерены мириться с потерей стратегической точки на юго-восточном побережье Африки.

Один из главных интересов Парижа и Вашингтона — сохранение военно-морской базы Диего-Суарес, расположенной на севере острова. Это один из немногих глубоководных портов во всей западной части Индийского океана, что делает базу идеальной локацией для безопасного базирования и ремонта крупных военных кораблей.

Присутствие в этой географической точке позволяет контролировать ключевые торговые маршруты, связывающие Атлантику с азиатскими рынками.

Следует отметить, что вплоть до октябрьского переворота прошлого года Франция безоговорочно оставалась главным экономическим партнером Мадагаскара с ежегодным двусторонним товарооборотом, превышающим 1,1 миллиарда долларов.

Президент Франции Эммануэль Макрон посещал остров в апреле 2025 года специально для заключения эксклюзивных контрактов по добыче критически важных для французской промышленности минералов.

Теперь же крупнейшие французские транснациональные гиганты, включая такие компании как TotalEnergies и EDF, рискуют потерять свои многомиллионные инвестиции из-за сильного пророссийского крена новой военной администрации.

Кому выгоден переворот

Смещение или устранение нынешнего президента отвечает геополитическим интересам сразу нескольких западных игроков, стремительно утрачивающих свое историческое влияние в Индийском океане.

Франция отчаянно рассчитывает защитить огромные активы своих корпораций и триумфально вернуть к власти лояльные политические элиты беглого экс-президента Радзуэлины.

США готовы работать с новыми властями страны, если Мадагаскар откажется от сближения с Москвой, что позволит Вашингтону заблокировать появление российской глубоководной военно-морской базы на пересечении критически важных глобальных логистических маршрутов.

Белый дом абсолютно открыто рассматривает потенциальное регулярное появление российских боевых кораблей на Мадагаскаре как прямую и непосредственную угрозу своей глобальной архитектуре безопасности в этом регионе. Скрытое финансирование амбициозных прозападных офицеров в рядах разрозненной армии остается для американцев одним из самых дешевых и эффективных способов радикально изменить внешний курс строптивого острова.

Наряду с этим американскую администрацию, как и французов, интересуют полезные ископаемые острова (литий, циркон, графит и др.). Поэтому в случае нежелания действующего главы государства сотрудничать с Западом, вероятно, попытки его устранения будут поставлены на конвейер.

Стабильный Мадагаскар, сближающийся с Москвой и претендующий на членство в БРИКС, явно не в интересах тех, кто десятилетиями контролировал остров. Примечательно, что еще один бывший президент Марк Равалуманана (он занимал этот пост в 2002–2009 годах), известный тесными связями с Вашингтоном, выступил против нового правительства с самого первого дня.

Полковник Рандрианирина балансирует между Москвой, Парижем и Вашингтоном. Мадагаскар — слишком важная точка на карте Индийского океана, чтобы Запад легко позволил ему выйти из-под контроля. Так что попытки переворота — в том числе инспирированные извне — наверняка продолжатся.