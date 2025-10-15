В Африке появился очередной очаг напряженности. На этот раз им стал Мадагаскар: островное государство, не отличающееся политической стабильностью, пережило новый государственный переворот.

Иван Шилов ИА Регнум

Начавшиеся в конце сентября студенческие протесты «поколения Z» привели к бегству президента страны Андри Радзуэлина и захвату власти военными.

Причины переворота

Государственный переворот на Мадагаскаре стал закономерным результатом накопившихся внутренних противоречий и социально-экономических трудностей.

Непосредственным «спусковым крючком» стали прежде всего проблемы с электро− и водоснабжением, которые особенно остро ощущались в столице Антананариву, где жители оставались без воды и электричества более 12 часов в сутки.

Особенно болезненным для столичных жителей было то, что в течение шести лет они исправно платили за коммунальные услуги, которые фактически не оказывались.

Вместе с тем продолжала ухудшаться и общая экономическая ситуация. Об этом свидетельствует показатель в 78% населения, живущих за чертой бедности, а также ограниченный доступ к высшему образованию.

На юге страны, страдающем от засух, и на востоке, где бушуют тропические циклоны, сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация. А высокий уровень коррупции и кумовства на всех уровнях власти давно стал притчей во языцех.

К совокупности причин для брожения добавились и обвинения в адрес главы государства в антинациональной профранцузской позиции: Радзуэлина имеет также гражданство Франции.

Всё это и вынудило молодежь «поколения Z» выйти на улицы с требованиями обеспечить доступ к коммунальным услугам, которые быстро переросли в призывы к смене власти.

Хроника падения режима

Демонстрации движения «Gen Z Madagascar» начались 25 сентября, сначала охватив столицу, а затем распространившись и на другие города. Протесты мгновенно перерастали в беспорядки и сопровождалась разнузданным мародерством.

Протестующие подожгли дома известных политиков, близких к Радзуэлине, включая сенатора Лалатиану Ракотондразафи и депутата Найво Раолдину. Отмечены случаи ограбления отделений банков, магазинов и других коммерческих объектов.

В течение четырех дней после начала беспорядков, по данным ООН, более 20 человек погибли, а более сотни получили ранения в столкновениях с силовиками.

Чтобы снизить уровень общественного недовольства, 26 сентября президент Мадагаскара отправил в отставку министра энергетики, однако это ничего не изменило. 29 сентября Андри Радзуэлина принял решение о роспуске правительства премьер-министра Кристиана Нцая. Эта мера также не принесла ожидаемого эффекта: накал протеста был таков, что сбить его ритуальными отставками уже не представлялось возможным.

Новым главой кабинета министров 6 октября был назначен генерал Руфина Зафисамбо в надежде, что он сможет восстановить контроль над ситуацией. Однако генерал-премьер вскоре и сам осудил действия правоохранительных органов и призвал начать переговоры с протестующими.

11 октября в Антананариву прошла одна из крупнейших демонстраций. Военные из элитного подразделения CAPSAT отказались открыть огонь по протестующим и поддержали их.

Утром 12 октября командование подразделения объявило об установлении контроля над всеми вооруженными силами страны. Генерал Демостен Пикулас был назначен новым начальником генерального штаба вооруженных сил.

Испуганный президент, опасаясь силового свержения, 13 октября по договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном «эвакуировался» из страны на французском военном самолете. Попросту говоря, сбежал. При этом на публику французские власти называют протесты «внутренним кризисом Мадагаскара» и заявляют, что никак в него не вмешиваются.

По данным французских СМИ, бывший премьер Кристиан Нцай и близкий союзник Радзуэлины бизнесмен Мами Раватоманга также покинули страну и 11 октября прилетели на Маврикий на частном самолете.

В этот же день сбежавший президент опубликовал видеообращение, заявив, что был эвакуирован в «безопасное место» после того, как «группа военных и политиков» покушалась на его жизнь.

14 октября он объявил о роспуске Национальной ассамблеи, в ответ на что 130 из 163 парламентариев одобрили запуск процедуры импичмента. Лидер мятежников Микаэль Рандрианирина объявил о взятии власти, роспуске сената, Верховного конституционного суда, Верховного суда, избиркома и Высшего совета по защите демократии и верховенства права. Нижней палате позволили работать дальше. Действие конституции приостановлено.

Кто теперь правит островом

В настоящее время Мадагаскаром управляет военный совет, куда входят руководители армии, полиции и жандармерии. Совет пообещал сформировать гражданское правительство и провести выборы в течение двух лет. Предводитель мятежников полковник Рандрианирина назначен председателем совета.

Он командовал пехотным батальоном в городе Тулиара, в 2016–2018 годах руководил своим родным южным регионом Андруй при президенте Эри Радзаунаримампианине. Тогда полковник заслужил репутацию практичного администратора, близкого к народу.

Однако конфликт с центральной властью стоил ему карьеры. В ноябре 2023 года он был арестован и обвинён в «создании угрозы безопасности государства» после критики военного руководства. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно. И хотя в феврале 2024 года обвинения были сняты и его восстановили в офицерском звании, но отстранили от всех командных постов.

Второй персонаж с большим «весом» — генерал-лейтенант Демостен Пикулас родом из района Майнтирано на западе Мадагаскара.

54-летний Пикулас долгое время считался «невидимым технократом армии». Он руководил командным центром гуманитарного реагирования во время катастрофического голода на юге страны, а затем в 2021–2023 годах возглавлял военную академию в Анцирабе, через которую проходят все будущие офицеры Вооруженных сил Мадагаскара.

Пикулас — сторонник строгой дисциплины. Его бывшие подчинённые вспоминают, что он запрещал обсуждать политику в стенах военных учреждений, требуя «думать, как офицер, а не как кандидат в депутаты». По его словам, армия должна быть гарантом мира, а не его разрушителем.

Сегодня генерал тщательно выстраивает образ «стабилизатора» режима, человека, который должен предотвратить раскол внутри армии и удержать страну от хаоса.

Третья по значимости фигура военного совета — полковник Нонус Мбина Мамелисон, новый командующий национальной жандармерией. Ему около 50 лет, и большую часть карьеры он провёл в структурах судебной полиции жандармерии, занимаясь расследованиями коррупционных схем и дел о злоупотреблениях властью.

Его назначение стало сигналом для гражданских структур, что военные готовы сотрудничать с полицией и юридическими органами государства.

Мамелисон — сдержанный и прямолинейный офицер, которого подчиненные называли «бульдогом в погонах». Он максимально не публичен и почти не появлялся в информационном поле страны.

Кто стоит за «поколением Z»

Ряд иностранных экспертов считают, что к внутриполитическому кризису на Мадагаскаре могут иметь отношение финансовые структуры из США.

В этом островном государстве находятся богатые месторождения редкоземельных металлов. Заинтересованные в них влиятельные американские круги и финансовые структуры, поддерживающие президента Дональда Трампа, усматривают в малагасийской нестабильности возможность для укрепления своих позиций.

Рассматривая ход переворота без отрыва от истории страны, можно заметить, что в 2009 году именно элитное подразделение CAPSAT сыграло ключевую роль в приходе нынешнего президента к власти, устроив государственный переворот.

Радзуэлина тогда был мэром Антананариву и главным противником президента Марка Равалумананы. И вот спустя 16 лет военные из той же структуры лишили власти уже Радзуэлина.

Однако нельзя недооценивать и действия молодежи, которая вдохновилась примером своих сверстников из Непала, Бангладеш и Перу: эффективное буйство «поколения Z» обусловлено потребностью в системных изменениях.

Между тем его способность к быстрой координации и мобилизации вполне может быть использована сторонними силами, чтобы устроить где-то очередную революцию.