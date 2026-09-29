Не успело центральное ливийское правительство толком оправиться от турбулентности, возникшей после перебоев с электроснабжением, как на горизонте уже замаячили новые проблемы.

ИА Регнум

Всего за неделю противники режима перекрыли крупнейший нефтепровод, сломав устоявшиеся цепочки экспорта, и спровоцировали напряженность в отношениях Триполи с соседями.

Нити от разрозненных, на первый взгляд, эпизодов, вновь тянутся в Завию — «город контрабандистов» неподалеку от столицы, который по-прежнему подчиняется правительству лишь номинально. Однако решать вопрос радикально в Триполи не торопятся.

Протест охранников

Новый кризис разгорелся в Ливии во второй половине сентября — когда сотрудники подразделений охраны нефтяных объектов (Petroleum Facilities Guard, PFG) объявили стачку из-за задержек с выплатой зарплат и отсутствием социальных гарантий.

В частности, вооруженная группа протестующих 21 сентября закрыла клапан № 7 на нефтепроводе Шарара — Завия в районе Хамада. Это привело к формированию избыточного давления в трубе и вынудило национальную нефтекомпанию Ливии снизить объемы прокачки почти в два раза.

А уже на следующий день PFG заблокировали ворота нефтяного комплекса Завии, включая НПЗ и объект Brega Petroleum Marketing. Работники и технический персонал не смогли попасть на объекты, ввиду чего возникла угроза полной остановки работы комплекса и объявления форс-мажора.

PFG до этого несколько месяцев пытались держаться в рамках гражданского протеста и минимум трижды направляли в Триполи своих представителей с официальным сообщением о том, что при невыполнении требований работа подконтрольных им месторождений (включая Эль-Фили и Шарара) будет парализована.

Последнее предупреждение было озвучено 16 сентября. Однако тогда представители правительства сочли, что PFG блефуют и не пойдут на открытый конфликт из опасений столкнуться с лояльными ему силами безопасности.

И подразделения PFG, вероятно, действительно не стали бы столь радикально поднимать ставки, если бы их вдруг не поддержали вооруженные лоялисты из групп Мухаммеда Бахруна по прозвищу Аль-Фар.

Он считается одним из наиболее влиятельных полевых командиров Ливии и негласным лидером «города контрабандистов». О появлении усиленных патрулей «Первой охранной дивизии» с личной символикой Аль-Фара на нефтеперерабатывающих объектах близ Завии неоднократно сообщали местные источники. Общая численность задействованных бойцов может составлять до полутора сотен человек.

При этом официально Аль-Фар не объявлял войну Триполи, а его бойцы, по курсирующим в ливийской прессе заявлениям «неназванных чиновников Завии», были введены на проблемные объекты исключительно для контроля правопорядка и пресечения возможных провокаций.

Все дороги ведут в Завию

Скрытое потворство протестующим охранникам, впрочем, не единственное, за что Бахруна и его приближенных сегодня критикуют в столице. Опасения у центральных властей вызывает резкая активизация средиземноморских троп, по которым нелегальные мигранты и контрабандисты попадают в страны Европы.

Особенно сильно на проблему жалуются греки. В Афинах считают, что Ливия намеренно закрывает глаза на контрабандные маршруты и совместно с Турцией использует нелегальных мигрантов как гибридное оружие. Греция угрожает в случае ухудшения ситуации устроить морскую блокаду, что ударит по морской торговле африканского государства.

Интересно, что акцент в обвинительных выпадах в адрес Триполи делается не столько на самой нелегальной миграции, сколько на грязных методах ее организации. В частности, греческие издания охотно рассказывают, что ливийские дельцы ставят за штурвал подростков 14–17 лет — из соображений, что на них иностранные законы будут распространяться менее жестко, чем на взрослых.

А с учетом того, что все без исключения пойманные нелегальные караваны ранее выходили из рыбацких деревень, расположенных неподалеку от Завии, у соседей Ливии возникла теория, что в этих краях орудует целая подростковая флотилия. Собеседники задают правительству Хамида Дбейбы вполне резонный вопрос: смогут ли они контролировать всю страну, если не способны пресечь происходящее в 50 км от столицы?

Помимо этого, западную и центральную части страны в последнее время всё сильнее захлестывает «каптогоновая лихорадка». Лояльные правительству силовики всё чаще рапортуют о разгроме подпольных лабораторий и захватах крупных партий синтетического наркотика.

Последняя на данный момент крупная операция прошла в середине сентября — в результате рейдов спецслужбы изъяли около 100 тыс. таблеток в форме головы покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, предназначенных для отправки во Францию и Италию.

Попутно удалось взять на живца и нескольких курьеров и проводников, которые на первых порах пытались пугать следствие «большими связями» в криминальных и околополитических кругах, в том числе и авторитетом Аль-Фара.

Ловушка перемирия

Впрочем, несмотря на огромный клубок противоречий между Триполи и Завией, бить по «городу контрабандистов» напрямую — и тем более объявлять Бахруна вне закона — центральные власти пока не готовы в силу уроков прошлого.

Столкновения с «Первой охранной дивизией» в августе 2026 года, пусть они и закончились «вничью», привели к расслоению сети лоялистов правительства. Авторитет Аль-Фара при этом заметно укрепился, а его субъектность повысилась в разы.

Кроме того, оценка рисков плотно переплетается с личными амбициями отдельных чиновников. Например, советник и племянник премьер-министра Ибрагим Дбейба, негласно курирующий в правительстве весь силовой блок, настроен рано или поздно затянуть Аль-Фара в свою орбиту влияния. И превратить «мятежного барона» в верного союзника Триполи и контролера морских путей.

Ставку на других, менее влиятельных полевых командиров он считает опасной и рискованной. Именно Дбейба-младший, как считается, в августе 2026 года наложил вето на план масштабной полицейской операции в Завии, что позволило Бахруну и его сторонникам сохранить прежние позиции.

На многочисленные сообщения о нарушениях в «городе контрабандистов» он, судя по всему, также смотрит сквозь пальцы — считая значительную их часть попытками поссорить правительство и Завию. А потому не спешит отдавать приказ о новом давлении.

Так или иначе, промедление дорого обходится Триполи. От снижения объемов прокачки нефти через частично заблокированный трубопровод казна ежедневно теряет огромные средства от нефтеторговли, а нарушение цикла переработки нефтепродуктов грозит скорым дефицитом дизеля — и, как следствие, перебоями с электроснабжением мелких хозяйств.

Кроме того, на кабинет Дбейбы кулуарно давят Италия и Германия, основные покупатели ливийской нефти, чьи собственные запасы после блокировок Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов тают на глазах.

Рим и Берлин требуют решить проблему как можно скорее и не обнулять кредит доверия, который Европа дала Ливии после свержения Каддафи. И хотя ответными мерами Европа публично не грозит, просадки в поставках вполне могут спровоцировать охлаждение отношений Триполи с соседями по Средиземноморью.

А значит, правительству Дбейбы скоро предстоит сделать тяжелый, но неотвратимый выбор — либо продолжать геополитическую многоходовку в отношении Завии, либо решать вопрос грубо, но быстро.