Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба не оставляет попыток войти в историю в качестве собирателя земель страны, раздробленной при деятельном участии Запада. В этот раз Дбейба обратил внимание на Завию — западный город и его богатые ресурсами окрестности уже более 15 лет подчинены Триполи лишь номинально, а местные командиры по уровню богатства способны тягаться со столичными чиновниками.

Иван Шилов ИА Регнум

Дбейба намеревался не только серьезно урезать мешавшую ему самопровозглашенную автономию, но и припугнуть набравшего силу «барона» Завии Мохаммеда Бахруна. Тот отказался помочь страдающей от дефицита энергии столице, чем нанес премьеру личное оскорбление.

Однако в итоге события развернулись совсем не так, как ожидали в Триполи.

«Город революции»

За Завией и прилегающими к ней районами закрепилось говорящее название «Город революции». Во время восстания против режима Муаммара Каддафи в 2011 году местные ополчения в числе первых обратили оружие против ливийских силовиков.

В период гражданской войны город жил по принципу пиратской республики — не подчинялся ни одному из центров силы, а заправляющие им «князьки» менялись с завидной регулярностью.

Местное население промышляло контрабандой и организацией нелегальной миграции через Средиземное море.

Кроме того, в Завии со временем сложились свои гильдии наемников, которые воевали не только в разных частях Ливии, но были замечены и в сопредельных странах.

Однако настоящая сила Завии заключалась в другом. Захватившие власть в городе временщики контролировали местные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и склады, крупнейшие шоссе и портовую инфраструктуру.

Помимо того, в городе расположено несколько энергообъектов (включая линию «Завия — Джанзур»), обеспечивающих электричеством столицу. А потому местные лидеры сохранили возможность открыто оспаривать установки из Триполи, не боясь последствий.

Неудивительно, что и в 2026 году Завия продолжала жить как государство в государстве. «Бароном» этих мест считается Мохаммед Бахрун по прозвищу Мышь. В его руках сосредоточено командование многочисленной и хорошо вооруженной группировкой «Первая охранная дивизия», номинально вписанной в состав ливийского МВД.

Тесные связи с бывшим «силовиком №1» Фатхи Башагой и наличие разветвленной сети покровителей рангом поменьше долгое время помогали Бахруну играть роль «конфидента Триполи», но при этом пользоваться на местах почти неограниченной властью.

Однако в последнее время положение Бахруна всё чаще оспаривает «Ось» — группа мелких милиций под руководством Салема аль-Латифа. Он опирается на поддержку местных контрабандистов и считается одним из самых опасных и влиятельных полевых командиров современной Ливии.

Правда, верные ему подразделения серьезно уступают людям Бахруна в выучке и оснащенности и потому устойчиво контролируют лишь малую часть «Города революции».

Помимо этого, на юге Завии правят бал кланы Абу-Зариба и Кашлаф. Оба опираются на поддержку местных племен и фактически контролируют местные нефтехимические производства. Но лидеры обоих кланов предпочитают не участвовать в прямых боевых действиях, а потому не вмешиваются в конфликт Бахруна и аль-Латифы.

Вмешательство Триполи

Властям Западной Ливии тот факт, что всего в 45 км от столицы находятся серьезные силы, способные влиять на рынок энергетики, морскую и сухопутную логистику, доставлял явный дискомфорт.

Тем не менее бросать прямой вызов контролирующим Завию силам они не решались. Более того, премьер Дбейба даже пытался выстраивать с местными полевыми командирами доверительные и равноправные отношения, посещал их собрания и держал ответ за принимаемые ими политические решения.

Всё изменилось в конце июля, когда страну накрыл серьезный энергетический кризис. Из-за аномально жаркой погоды и критического износа инфраструктуры генерация упала в несколько раз.

Из строя вышли объекты общей мощностью не менее 1,5 тыс. МВт (почти 15% общего баланса Ливии), в результате чего целые населенные пункты оставались без какого-либо снабжения. Впервые за долгое время веерные отключения затронули и Триполи, что вылилось в массированные уличные протесты.

Власти Триполи по закрытым каналам обратились к Бахруну с запросом увеличить поставки по линии «Завия—Джанзур», а также продать столице дизель для поддержания работы альтернативных источников.

Однако тот сначала ответил отказом, а после некоторых раздумий заломил цену, в несколько раз превышающую реальную. Тогда правительство потеряло терпение и решило силой приструнить зазнавшегося «барона».

Исполнителем воли Триполи стал Осман аль-Лахаб — командир 103-го пехотного батальона (ранее известного как силы «аль-Силаа»), прежде сражавшийся на стороне Мыши.

После череды переделов сфер влияния в Завии аль-Лахаб остался не у дел и сблизился с лояльными Дбейбе силами. В обмен на участие в карательной акции власти пообещали ему помощь в борьбе за лидерство в Завии.

Этого оказалось достаточно, чтобы 4 августа лояльные аль-Лахабу силы вступили в бой. Силы 103-го батальона атаковали населенный пункт Сорман, выбив оттуда лояльные Бахруну местные милиции.

Стратеги в Триполи явно рассчитывали, что силы «аль-Силаа» смогут занять несколько критически важных объектов (включая местный НПЗ) и впоследствии передадут его центральным властям. Однако лоялистам Мыши удалось довольно быстро остановить продвижение оппонентов. Бои приобрели позиционный характер и вскоре затухли.

Не доставайся никому

После неудачи в Триполи предпочли сделать вид, что произошедшее — лишь эпизод грызни за власть в Завии, к которому столица не имеет отношения.

Аль-Лахаб и Бахрун к исходу 5 августа фактически отвели от линии соприкосновения большую часть сил. Но основные события были еще впереди.

8 августа неизвестный дрон ударил по НПЗ в районе Завии, разрушив часть пристроек. Местные «бароны» сочли атаку символической и не стали на нее реагировать.

Однако уже на следующий день налет повторился. На этот раз удар дрона с зажигательной смесью пришелся непосредственно по резервуарам, в результате чего 4,5 млн литров бензина вспыхнули и уничтожили всю прилегающую инфраструктуру, включая аппарат по смешению и розливу масел.

Чтобы ликвидировать пожар, местные полевые командиры бросили на тушение не только отряды гражданской обороны, но и рядовых ополченцев.

Военное руководство Завии попыталось усилить воздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры, рассадив по вышкам бойцов с ПЗРК и расставив по периметру машины с пулеметами, однако это не помогло.

Спустя пару дней ударами дронов (не только с воздуха, но и с воды) были фактически остановлены узловая электростанция Завии и Южная подстанция. В результате череды атак «Город революции» за неделю лишился 30% запасов нефтепродуктов и почти половины генерирующей мощности, ликвидация последствий отдельных ударов продолжается и по сей день.

Интересно, что для ударов по объектам в Завии использовались не БПЛА кустарного производства, а заводские FPV-дроны на оптоволокне и надводные дроны — их обломки местные силы самообороны, в частности, собрали после ударов по Южной подстанции.

И те, и другие типы беспилотников присутствовали в Ливии в весьма ограниченном количестве (не более 30 единиц) и были завезены туда в 2024–2025 годах военными советниками с Украины. Последние по просьбе Турции обучали местный контингент — в частности, близкую к руководству страны 444-ю бригаду.

А потому неудивительно, что первые подозрения пали на правительство Дбейбы: в Завии сочли, что таким образом Триполи решил показательно отомстить соседям и лишить их ключевого источника дохода.

Однако ливийский премьер, даже если и был причастен к ударам по энергообъектам, потерял от кризиса в Завии явно больше, чем приобрел. Если до этого у Триполи была надежда как-то договориться с Бахруном и его окружением о льготных поставках и благодаря этому стабилизировать столичную энергосистему, теперь город фактически закрылся от внешних контрагентов.

Текущей мощности местных энергообъектов хватит в лучшем случае на собственные нужды. В результате властям придется искать альтернативные маршруты поставок — например, увеличивать закупку энергии у соседнего Египта, который из-за аномальной жары сам балансирует на грани кризиса и не разбрасывается запасами.

Однако даже если вынести за скобки тему стабилизации электроснабжения, проблем у ливийских властей всё равно прибавилось. После ударов БПЛА по Завии на Триполи с подозрением смотрят не только сторонники Мыши, но и альтернативные местные лидеры.

В том числе аль-Лахаб, который серьезно обижен неспособностью своих новых патронов поддержать его «марш на Завию». А потому возвращать город в орбиту Дбейбе теперь будет гораздо сложнее.