На днях в эфиопской столице Аддис-Абебе завершилась 39-я сессия Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза (АС). По ее итогам стало окончательно ясно: к руководству Африканским союзом пришли лидеры, которые больше не хотят слушать поучения Запада.

Иван Шилов ИА Регнум

Минувшая ассамблея вошла в историю, провозгласив решительный разрыв с неоколониальным прошлым. Континент больше не намерен мириться с ролью «мировой кладовой» или арены для геополитических игр.

Открытой критике подверглись навязывание западными странами «демократических шаблонов» там, где требуется глубокое понимание местной специфики.

Показательно в связи с этим отношение к «Альянсу государств Сахеля» (Мали, Буркина-Фасо, Нигер) — хотя лидеры АС официально осудили перевороты, они всё же молчаливо поддержали стремление избавиться от французского влияния.

Африканский союз подтвердил стремление исключить внешних игроков из мирного процесса в Судане, настаивая на том, что любые попытки Вашингтона или Брюсселя диктовать условия мира без учета интересов региональных лидеров обречены на провал.

Президент Бурунди Эварист Ндайишимие, избранный председателем Союза, подчеркнул, что африканское посредничество более эффективно, чем интервенции международных коалиций, которые зачастую преследуют интересы своих добывающих корпораций.

Для повышения эффективности в урегулировании кризисов принято решение о проведении в 2026 году внеочередного саммита в Луанде (Ангола). Там планируется выработать «конкретные, измеримые и привязанные ко времени результаты».

Новый председатель Ндайишимие — политик из страны, которая научилась выживать и развиваться, несмотря на жесткое санкционное давление. Он будет работать в связке с главой комиссии АС Махмудом Али Юсуфом из Джибути, который занимает этот пост уже год.

Их главная общая цель — перестроить экономическую модель для снижения зависимости от США и Евросоюза. Страны коллективного Запада зачастую использовали финансовую помощь как грубый политический рычаг.

«Мы должны перестать быть заложниками донорских бюджетов, которые диктуют нам политическую волю под видом гуманитарной помощи», — этот лейтмотив красной нитью прошел через все закрытые заседания.

Поэтому руководство организации продвигает африканскую зону свободной торговли. Она позволит снизить зависимость от экспорта сырья и природных ископаемых. Также планируется создание общеафриканской платежной системы, которая позволит торговать в национальных валютах, минуя доллар и евро.

Официальная тема саммита 2026 года — «Водная безопасность и санитария» — приобрела в Аддис-Абебе острое политическое звучание. Контроль над водными ресурсами становится новым инструментом давления со стороны Запада. Лидеры АС подчеркнули, что доступ к воде — это не «дар» международных корпораций, а суверенное право африканских народов.

Страны-члены приняли стратегию Africa Water Vision 2026, которая направлена на создание единой системы управления трансграничными реками, которая должна помешать государствам со стороны манипулировать конфликтами между соседями из-за водных ресурсов.

Это попытка предотвратить «водный колониализм», когда западные компании приватизируют источники жизни на континенте, обрекая миллионы людей на дефицит.

Руководство Африканского союза намерено в текущем году выстраивать диалог с мировыми державами по принципу равноправия. Возвращение в Белый дом Дональда Трампа и его «коммерческий» подход к внешней политике были восприняты как повод для окончательного отказа от иллюзий «особых отношений» с Западом.

Африканский союз жестко поставил перед США и ЕС вопрос об отмене односторонних санкций в отношении Зимбабве и других стран, назвав их пережитком колониального мышления и инструментом экономического шантажа.

«Зеленая повестка» Евросоюза подверглась критике как скрытая форма протекционизма, мешающая индустриализации континента.

В свою очередь, Российская Федерация и Китай рассматриваются АС как важные партнеры для сохранения баланса. Лидеры организации подчеркнули, что сотрудничество с Москвой в сфере безопасности и с Пекином в реализации инфраструктурных проектов позволяет Африке маневрировать, избегая попадания в зависимость от Запада.

В очередной раз была поднята тема расширения участия Африки в международных организациях и институтах. Особое внимание уделено реформе ООН, по итогам которой страны континента хотели бы иметь два постоянных места в Совете Безопасности всемирной организации с правом вето.

Но пока что африканские столицы по‑разному видят, кто именно должен сидеть за этим расширенным столом, и нет понимания, как трансформировать пеструю мозаику интересов 55 государств в «единый африканский голос».

Так что национальные, личные интересы и обиды лидеров африканских стран всё еще могут быть сильнее коллективных обещаний.

Тем не менее саммит четко продемонстрировал, что Африка больше не готова ждать «справедливого мира» и намерена строить его самостоятельно. Руководство АС планирует превратить организацию в мощный политический блок, который хочет вести дела на равных с другими центрами силы.