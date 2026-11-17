Новый миграционный кризис вспыхнул в Испании — на этот раз на Канарских островах. Правительство настаивает, что ничего экстраординарного не происходит, однако реальность на местах говорит об обратном.

ИА Регнум

За первую половину ноября на Канары прибыли 11 037 человек — почти вдвое больше, чем за весь октябрь. Только 14 ноября на архипелаг высадились 1 488 мигрантов с 14 лодок — это абсолютный суточный рекорд за 32 года наблюдений, превысивший предыдущий максимум 2020 года.

Атлантический маршрут между Западной Африкой и островным автономным сообществом остается одним из самых опасных в мире. Однако ужесточение пограничных и миграционных проверок на северных маршрутах, причиной которого стали события в Сеуте, заставило потоки нелегальной миграции сместиться южнее, несмотря на опасность.

Основными странами отправления в последние месяцы стали Сенегал, Гамбия, Мавритания и Гвинея. В числе прибывающих преобладают выходцы из государств Африки к югу от Сахары. По данным испанского правительства, в последние недели около 92% приезжих относились именно к этой категории.

Один из нелегалов рассказал изданию Canarias Ahora, что он и его группа провели на борту лодки десять дней. На седьмой день у них кончились еда и вода, некоторые после этого начали пить морскую воду, а два человека покончили с собой.

Основная нагрузка легла на один из самых маленьких остров — Иерро. Из 118 лодок, достигших архипелага с 1 по 16 ноября, 97 прибыли именно туда.

Этому способствует географическое положение — Иерро зачастую оказывается первым куском суши на пути лодок, идущих от берегов Африки. Главным пунктом приема стал порт Ла Рестинга. Сюда направляется значительная часть спасенных в Атлантике лодок.

На острове постоянно проживают всего около 12 тысяч человек, и за первые две недели ноября там высадились уже около 10 тысяч нелегальных мигрантов. Поэтому, хотя в абсолютных значениях кризис несравним с событиями в Сеуте, для местных жителей он стал не меньшей проблемой.

Тысячи прибывших были вынуждены спать прямо на причалах, тогда как местные больницы, социальные службы, спасатели и полиция работают на пределе возможностей. «Мы измотаны», — признавался изданию 20minutos Энрике Дорадо, капитан Морской спасательной службы.

По мере нарастания напряженности на острове прошли протесты местных жителей. Для части населения вопрос заключается не только в факте прибытия иностранцев, но и в том, что они были вынуждены самостоятельно справляться с последствиями большого наплыва нелегалов при недостатке инфраструктуры и внешней поддержки.

«Мне страшно — здесь уместны слова «страх» и «неопределенность», — заявила управляющая рестораном на Иерро в комментарии для El Diario.

6 ноября местные власти объявили социальную чрезвычайную ситуацию, потребовав срочной помощи от регионального и центрального правительств. А спустя четыре дня режим ЧС объявили уже во всем автономном сообществе. Однако проблему решить не удалось.

Приезжих не отправляют обратно. Вместо этого их регистрируют и отправляют на материк или другие острова, для этого задействованы паромы и даже самолеты ВВС Испании.

Миграционный кризис разворачивается параллельно с другим — жилищным. Тысячи жителей архипелага вышли на улицы Лас-Пальмаса и Санта-Крус-де-Тенерифе в рамках всеобщей забастовки против недоступного жилья и низких зарплат.

По данным профсоюза квартиросъемщиков, за 13 лет аренда на островах подорожала в среднем на 143%. «Дома — для жизни, а не для спекуляции», — гласили транспаранты участников протеста.

Несмотря на кризисную ситуацию, правительство уверяет, что поводов для паники нет и ситуация находится под контролем. Премьер-министр Педро Санчес, кабмин которого активно продвигает легализацию мигрантов и привлечение их в страну, назвал происходящее «довольно обычным для этого времени года из-за спокойствия Атлантики».

Отвечающая за вопросы миграции министр Эльма Саис в свою очередь уверила, что правительство занимается ситуацией и оказывает архипелагу всю необходимую помощь.

Но президент автономного сообщества Фернандо Клавихо обвинил власти в бездействии, заявив, что обязательства, взятые на себя испанским правительством, «не были выполнены в полной мере».

С учетом того, что до досрочных выборов в парламент остается менее двух недель, ситуация стала важной частью политического противостояния. Для Народной партии Испании (Partido Popular, PP), главной оппозиционной силы страны, новый кризис стал дополнительным аргументом против правительства.

Лидер партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил премьер-министра в запоздалой реакции на ситуацию. Он подчеркнул, что власти Канарских островов обращались за помощью на протяжении нескольких месяцев, а кабмин приступил к экстренным действиям только после начала нового наплыва нелегалов.

Особенную критику Фейхоо вызвало использование военной авиации для перемещения приезжих на материковую часть Испании. По его мнению, государство должно заниматься предотвращением нелегальных пересечений границы, а не распределением нарушителей по своей территории.

«Ты не смог предотвратить вторжение в Сеуту, бросив 80 000 соотечественников, чтобы уехать в отпуск, а теперь задействуешь военные самолеты для перевозки мигрантов на полуостров, хотя Канарские острова месяцами умоляют о помощи», — написал лидер PP в социальных сетях, обращаясь к Санчесу.

Не менее жесткую позицию заняла партия «Голос» (Vox) во главе с Сантьяго Абаскалем, который лично прибыл на архипелаг. Он выступил за немедленное выдворение тех, кто находится в стране без законного основания, а также за усиление морского и сухопутного контроля и более строгие ограничения в сфере доступа к социальным выплатам.

Политик назвал происходящее на Канарах «запланированным вторжением», которое связано с проводимой правительством политикой массовой легализации мигрантов и «раздачей социальной помощи». Отвечая на вопросы о возможных действиях своей партии после выборов, Абаскаль пообещал разместить военных на границах, чтобы предотвратить проникновение нелегалов.

Лидер «Голоса» призвал всех испанцев прийти на выборы 29 ноября, чтобы победить «махинации и насилие Педро Санчеса» массовой явкой. Судя по опросам, правые партии продолжают лидировать и имеют все шансы на то, чтобы получить большинство в парламенте.

Власти же, судя по всему, делают ставку на мигрантов, после того как поддержанные правительством жилищные протесты по всей стране обернулись против него.

Улица, которую они еще недавно считали своим союзником, отвернулась от них. Зато миграционная политика дает правительству другую опору — тех, кто уже получил убежище, легализовался или только подал заявку, ведь даже сейчас их уже более миллиона.

Если данные опросов верны и 29 ноября власть переходит к PP и «Голосу», левым предстоит стать оппозицией. И тогда лояльность новых граждан и их семей они будут эксплуатировать в борьбе с правым правительством. А неразрешенный кризис на Канарах, с которым придется разбираться новому кабмину, станет одним из рычагов влияния.