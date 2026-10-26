Протесты из-за недоступности жилья, охватившие ранее Испанию, теперь перекинулись и на Португалию. То, что начиналось как локальная акция в одном из городов, быстро переросло в общенациональные демонстрации, которые уже называют одним из самых серьезных вызовов для правоцентристского правительства Луиша Монтенегру.

ИА Регнум

Началось всё еще 10 октября, когда группа активистов разбила палаточный лагерь на площади в самом центре Порту. Первые активисты вышли на улицы под лозунгом «Не можете платить за аренду? Берите палатку!».

В ночь на 15 октября полиция провела первую жесткую зачистку. По данным организаторов, в результате разгона пострадали 39 человек, двое — серьезно, также ранение получил один сотрудников органов охраны правопорядка.

После этого эпизода, который называют не иначе как «полицейской атакой», волна народного возмущения перекинулась и на другие города страны. С тех пор протесты не прекращаются, несмотря на жесткое противодействие со стороны правоохранительных органов.

В минувшие выходные тысячи людей снова вышли на улицы Лиссабона, Порту и Коимбры. Многие несли в руках транспаранты с лозунгами вроде: «Жилье — это право, дома созданы для жизни». Завершились шествия созданием новых палаточных городков.

Протестующие требуют прекратить выселения без предоставления альтернативного места жительства, запретить покупку жилой недвижимости инвестиционными фондами, увеличить объем социальной жилплощади, ввести ограничения арендной платы.

За этими требованиями стоят вполне конкретные жизненные обстоятельства, причем состав участников очень пестрый: на улицы выходят португальцы разных возрастов и разного социального положения.

Одна из митингующих, 26-летняя Каролина Круз, рассказала Reuters: «Я первая в своей семье, кто поступил в аспирантуру, и даже несмотря на свое образование, я всё равно не могу справиться… Сейчас главная проблема — жилье в Лиссабоне». По ее словам, сейчас ее друг платит 716 евро в месяц за квартиру в пригороде столицы, но при продлении договора цена аренды может превысить 1200 евро, и тогда они рискуют оказаться на улице.

Другой участник, 62-летний учитель Пэдру Пенилу, заявил, что лидеры страны «оторваны от реальности». «Жизнь невероятно дорогая… цены растут с ужасающей скоростью», — отметил он.

46-летняя социальная работница Элена Кошта, которая пришла на столичную площадь Росиу, так сформулировала причину народного гнева для The Guardian: «Португальский социальный слой, который платит налоги и поддерживает функционирование этой страны, подвергается нападкам и лишается своих прав, в частности права на жилье. Поэтому мы все собрались здесь, чтобы попытаться объяснить, что мы задыхаемся».

Требования протестующих возникли не на пустом месте. Правительство Монтенегру активно продвигает реформу арендного рынка. Предложенный, но еще не принятый пока законопроект сокращает срок задолженности, после которого может быть начата процедура выселения, с трех до двух месяцев, а также отменяет ограничение на рост арендной платы при заключении нового договора.

Также собственники получат право требовать до трехмесячных платежей в качестве залога вместо двух. Для противников изменений это стало сигналом о том, что государство встало на сторону собственников и инвестиционных фондов, а не арендаторов.

Между тем Банк Португалии оценивает дефицит жилья в стране в 300 тысяч домов, что эквивалентно всему жилищному фонду португальской столицы. С 2017 года цены на жилплощадь выросли более чем в два раза, как и цена аренды. При этом зарплаты за десять лет выросли лишь примерно на 16%, если оценивать прирост по их покупательной способности.

Согласно отчету Евросовета, в Лиссабоне на арендные платежи уходит 116% средней зарплаты, что делает его одним из самых недоступных для собственных жителей городов Европы. И проблема только усугубляется: медианная арендная плата по новым договорам во втором квартале 2026 года выросла на 10,2% в годовом исчислении, достигнув 10,17 евро за квадратный метр, подсчитал Национальный институт статистики.

Реакция властей на протесты только ожесточает их участников. В ночь на воскресенье сотрудники правоохранительных органов вновь разогнали демонстрантов, обосновавшихся в палаточных городках.

В столице страны десятки вооруженных дубинками полицейских, некоторые со служебными собаками, приехали на площадь Росиу около двух часов ночи в воскресенье. Аналогичные события происходили и в Порту. В результате столкновений были задержаны более 30 человек.

Полиция настаивает на пропорциональности своих действий. Ее представитель Сержиу Соареш назвал выселение в Лиссабоне «спокойным, пропорциональным и адекватным, без нападений со стороны полиции».

Однако организаторы и активисты придерживаются иного мнения. «Решение спустить полицейских собак и применять резиновые пули ранним утром против людей, которые спали или мирно протестовали, является политическим. Это показывает, что данное правительство предпочитает подавлять тех, кто выступает против жилищного кризиса, вместо того чтобы решать сам кризис», — сказано в заявлении движения Casa para Viver («Дом для жизни»). По данным активистов, в ходе разгонов пострадали десятки человек.

«Мы никому не угрожали, но они всё равно напали на женщин, пожилых людей и безоружных», — рассказал свидетель событий RTP.

Представители власти поддерживают действия стражей правопорядка. «Правительство не уступит крикам с улицы», — заявил министр по делам парламента Карлуш Абреу Аморим. Но никто, похоже, не собирается расходиться.

Уже в воскресенье акции продолжились. «Мы на улицах, и мы будем тут каждый день», — пообещал в разговоре RTP один из демонстрантов в Лиссабоне.

Тем временем на фоне полицейской жестокости к требованиям об отмене реформы стали добавляться лозунги о смене правительства. «Это правительство не может продолжать свою деятельность и должно пасть!» — призвала одна из участниц демонстрации в столице, после чего по всей площади Росиу раздались крики: «В отставку!»

Протестующие призывают организовать всеобщую забастовку 11 ноября — в координации с испанскими профсоюзами — и обещают оставаться на площадях до тех пор, пока правительство не откажется от реформы и не пойдет на реальные меры по увеличению доступного жилья.

Премьер-министр Луиш Монтенегру заявил, что его правительство понимает, что люди хотят «выразить свое возмущение тем, что, по их мнению, может быть бездействием в государственной политике». Но предостерег от «ввоза в Португалию атмосферы нестабильности и протеста, которые на самом деле не имеют поддержки в португальском обществе».

Эти слова едва ли можно назвать своевременными, так как тысячи португальцев уже вышли на улицы, и теперь говорить о том, что они не поддерживают протестные настроения, как минимум странно. Однако опасения премьера вполне понятны, ведь начавшиеся в стране события — часть более широкой волны недовольства, захлестнувшей Европу в последние пару месяцев.

В столице Испании палаточные лагеря стоят с конца сентября, а жилищный кризис стал одной из главных причин досрочных выборов.

В Италии протесты против стоимости жизни в Милане, Турине и Болонье переросли в столкновения и погромы, из-за чего властям даже пришлось привлекать военных для стабилизации обстановки.

В Бельгии протесты против роста стоимости жизни и платы за обучение сопровождались столкновениями с полицией. Во Франции недовольство условиями в школах переросло в общенациональное движение, которое в конечном счете обернулось беспорядками в крупных городах.

Этот общеевропейский фон придает португальским событиям дополнительный смысл. Когда десятки тысяч людей в разных странах выходят на улицы по схожим причинам, это говорит уже не о локальном сбое, а о системном давлении неприглядной реальности жизни в ЕС на европейскую модель, об успешности которой так любят рассказывать в Брюсселе.