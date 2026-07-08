Историю с покушением на днепропетровского бизнесмена Вадима Ермолаева в княжестве Монако 29 июня вполне можно назвать «взрывом в раю». Потому что именно в этом «заповеднике миллиардеров», лакшери-гетто звезд шоу-бизнеса, спорта и представителей европейской аристократии случилось немыслимое: взрыв, кровь, оторванные конечности.

EPA/ТАСС

И это, конечно же, вызвало колоссальный резонанс, который вылился в невероятно быстрые последствия. Участницу покушения, гражданку Украины Анастасию Березовскую мгновенно идентифицировали, объявили в розыск через Интерпол, а через несколько дней ее мертвое тело уже было обнаружено неподалеку от Киева.

После чего были задержаны действующий сотрудник украинского ГУР и некий бывший сотрудник правоохранительных органов, причастные уже к убийству исполнительницы взрыва в Монако.

Даже первые версии по горячим следам указывали на ответственность украинского руководства.

Одним из первых такую версию озвучил Клод Монике — бывший сотрудник французской разведки, а ныне — пожилой эксперт и околополитический консультант, регулярно публикующий материалы по вопросам безопасности и геополитики. По его словам, Ермолаев якобы готовился выступить в Европейском парламенте, а значит все произошедшее может иметь политический контекст и за покушением вполне могут стоять украинские спецслужбы.

Через неделю в британской газете The Guardian, своеобразном «боевом листке» лейбористов и глубинного британского государства, вышла публикация, в которой уже говорилось весьма недвусмысленно:

«Это дело может дорого обойтись Киеву в политическом плане. Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб со взрывом на территории Европы, нанесли бы Украине серьезный ущерб, особенно с учетом того, что президент Владимир Зеленский во вторник прибыл на саммит НАТО, стремясь заручиться дальнейшей поддержкой Запада, пока Россия продолжает наносить смертоносные удары по украинским городам».

Далее издание указывает со ссылкой на ведущих дело прокуроров, что Березовская получала платежи в криптовалюте от двух мужчин, которые впоследствии были арестованы и рассматриваются как причастные к событиям в Монако.

Следом идет, пожалуй, самая любопытная деталь о том, что «действующий офицер Главного управления разведки действовал по собственной инициативе и не информировал свое руководство о контактах с Березовской». В целом материал очень напоминает настоящую политическую порку киевского режима и дополняет происходящее «на земле».

Уже на следующий день после взрыва, 30 июня, прокуратура Монако возбуждает уголовное дело по факту покушения на убийство. При этом произошедшее сознательно не квалифицируют как террористический акт. Князь Монако Альбер II назвал произошедшее отвратительным преступлением и заявил, что для расследования мобилизованы все службы безопасности княжества. Государственный министр Кристоф Мирман охарактеризовал случившееся как беспрецедентное происшествие и потребовал максимально оперативного расследования при повышенном уровне мер безопасности.

Практически одновременно во Франции начинается параллельное расследование, поскольку, по версии следствия, исполнительница после закладки взрывного устройства покинула территорию княжества пешком через французскую границу.

3 июля Интерпол публикует «красное уведомление» в отношении 39-летней Березовской. Ее объявляют в международный розыск и в тот же день немецкая полиция уже проводит обыски в съемной квартире и автомобиле, которыми пользовалась украинка на территории Германии.

Все обнаруженные материалы и вещественные доказательства направляются следователям Монако. Тогда же становится известно, что разыскиваемая является уроженкой Луганской области.

7 июля, как мы отметили выше, тело Березовской обнаружено, и задержаны те мужчины, о которых писала британская газета. Но важно то, что один из задержанных мгновенно дал признательные показания.

Скорость раскрытия преступления выглядит действительно поразительной. Сравним это с другим резонансным делом — убийством в прошлом году в Испании известного и влиятельного украинского юриста Андрея Портнова, многие годы тесно связанного с политическим истеблишментом страны.

Практически сразу после убийства испанский суд принял решение засекретить материалы расследования. Следующая значимая информация появилась лишь спустя более чем девять месяцев. И 25 февраля 2026 года испанская полиция сообщила о задержании подозреваемого на территории Германии.

3 июля 2026 года, то есть более чем через год после самого преступления, Германия экстрадировала подозреваемого в Испанию. Им оказался 45-летний гражданин Украины Александр Азизов.

Разница в темпах очевидна. И чтобы пояснить ее, придется еще раз вернуться к мысли, которую фактически обозначила The Guardian. Покушение со взрывом именно в Монако, где проживает вся мировая аристократия, по всей видимости, было воспринято как переход определенной красной черты.

И перешёл её не кто-нибудь, а голем киевского режима, показавший своим создателям, что он становится опасным уже для них самих. Украинские спецслужбы всё меньше оглядываются на мнение европейских партнеров, а украинская власть всё менее склонна учитывать позицию европейских политических элит.

Поэтому Киеву очень быстро дали понять, что терпеть такие выходки никто не будет — со всеми перечисленными последствиями.

А самым интересным здесь является, конечно же, реакция украинской стороны, демонстрирующая теперь чудеса лояльности, в считанные дни вскрывая всю преступную группу.

Правоохранительные органы даже специально продемонстрировали дом арестованного киллера из силовых структур, который, как утверждалось, был оборудован помещениями, напоминающими пыточный подвал.

Подобная демонстрация, по всей видимости, должна была сформировать определенный публичный образ фигурантов как людей, давно занимавшихся криминальной деятельностью и выполнявших самые разные грязные поручения. Иными словами, их пытались представить своеобразными аутсорсерами преступного мира, которые параллельно со службой занимались собственным криминальным бизнесом.

В эту же логику укладываются и заявления о том, что второй обвиняемый якобы не ставил руководство в известность о своих действиях.

Ведь дело касается не просто несогласованных действий со взрывами и трупами. Многие украинские граждане, как и пострадавший Ермолаев, обладают недвижимостью, а то и вовсе являются резидентами средиземноморского княжества.

Там любят проводить время владельцы киевского «Динамо» братья Игорь и Григорий Суркис, более 10 лет живет влиятельный «бизнесмен» домайдановских времён, заочно арестованный на Украине Юрий Иванющенко («Юра Енакиевский») и его партнёр Иван Аврамов. В «батальон Монако» входит соратник олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин и фигурант «Миндич-гейта» Василий Весёлый — вместо СИЗО он живёт на вилле. В Монако на голубом Bentley катается экс-руководитель одного из подразделений экономической контрразведки СБУ Владимир Вильчинский.

В соседях у них — еще один влиятельный олигарх, зять экс-президента Кучмы Виктор Пинчук, мультимиллионер и бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, владелец банков, нефтяных и инвестиционных компаний Игорь Ярославский.

Наконец, главный олигарх Украины Ринат Ахметов в 2024 году за 471 миллион евро приобрел пятиэтажную квартиру в Монако и запарковал там свою 145-метровую яхту. Некоторые владеют недвижимостью и проживают совсем рядом во Франции, как, например, бывший глава администрации президента Украины Сергей Левочкин, владеющий виллой в городке Кап-Ферра, всего в 20 минутах от Монако.

Для всех этих людей, которые, несмотря на свои миллиарды, никогда не будут равны старой европейской элите, ассоциации с родиной совершенно не нужны. Поскольку при слове «Украина» в контексте грязного покушения все смотрят на них.

Поэтому исполнителей вынуждают полностью взять ответственность на себя, чтобы представить произошедшее как результат некой криминальной или бизнес-разборки вокруг Ермолаева, а затем найти удобного стрелочника. А если речь идет про внутренний конфликт между различными украинскими силовыми структурами, когда одна из них использует расследование как инструмент удара по своим конкурентам, то это тоже оказывается на виду.

Сделать всё тихо в расчете на то, что никто не обратит внимание, уже не получилось.

Именно в этом контексте начали активно циркулировать слухи о возможной связи отдельных фигурантов с бывшим руководителем ГУР Кириллом Будановым*. Но не исключено, что и это является лишь частью отдельной политической спецоперации, направленной уже на дискредитацию конкретного политического игрока.

Тем более что о крайне напряженных отношениях между подлинным руководителем Службы безопасности Украины Александром Покладом и Будановым* в Киеве говорят уже давно. На уровне политических слухов регулярно появляются рассказы о докладных записках, якобы направляемых лично Владимиру Зеленскому с обвинениями в адрес Буданова: мол, он российский агент, завербованный еще в 2015 году.

В общем, стиль жизни, к которому привыкла Украина за время невиданной свободы, вдруг оказался неприемлем для Европы — даже несмотря на декларируемую всеобъемлющую поддержку. Покушение неизбежно будет иметь далеко идущие политические последствия для правящего киевского режима. И именно в этом, по всей видимости, заключается главный итог всей этой истории.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов