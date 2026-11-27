Новая попытка согласовать бюджет ЕС на 2028–2034 годы закончилась полным провалом. Очередной саммит в Брюсселе завершился досрочно, лишь усугубив разногласия, из-за чего некоторые страны отказались участвовать в дальнейших обсуждениях.

ИА Регнум

В ходе переговоров председатель Еврокомиссии Антониу Кошта предложил новый проект долгосрочного бюджета объемом 1,78 трлн евро, что на 204 млрд евро меньше первоначального варианта и на 44 млрд меньше прошлого предложения, которое обсуждалось месяцем ранее. Однако и эта позиция вызвала жесткие споры.

Новое сокращение не удовлетворило группу «бережливых» стран-доноров, которые сами себя называют «разумной семеркой» — Германию, Нидерланды, Австрию, Финляндию, Швецию, Данию и Бельгию. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что 1,78 трлн евро — слишком много, и потребовал дополнительных сокращений, которые, по оценкам, должны составить еще около 46 млрд евро, чтобы общий объем урезания достиг 250 млрд евро от исходного плана.

Этой позиции противостоит многочисленная группа «друзей сплоченности», объединяющая 17 стран, которые представляют в основном Южную и Восточную Европу. Они решительно выступают против дальнейшего урезания расходов, особенно на сельское хозяйство и политику сплочения, ведь для них это ключевые источники финансирования.

Из европейских «тяжеловесов» их поддерживают Франция и Италия. В отличие от большинства противников урезания расходов, они сами являются донорами, а не получателями дотаций, но при этом опасаются за своих фермеров, которые рискуют остаться без финансирования сельского хозяйства и программ регионального развития.

Провал саммита был во многом предопределен форматом его проведения, избранным Коштой. Вместо пленарных заседаний он организовал работу в небольших группах, пытаясь подтолкнуть лидеров к уступкам через прямой диалог.

Однако эта тактика вызвала резкое отторжение у «бережливых». Уже после нескольких прошедших в четверг встреч ряд стран, выступавших за сокращение бюджета — Дания, Швеция, Бельгия и Австрия, — отказались от дальнейшего участия в переговорах, обвинив председателя Европейского совета в попытке стравить их друг с другом.

«Члены S7 (самопровозглашенной «разумной семерки». — Прим. ред.) приняли участие в двух сессиях, после которых мы пришли к выводу, что дальнейшие обсуждения не приведут нас к решению», — говорилось в официальном заявлении Австрии.

В неофициальных комментариях участники саммита были более откровенны. «Было очевидно, что это попытка разделить нас, подкупить каждого из нас семерых подарком. Всё прошло очень плохо. Это не было настоящей дискуссией», — сказал Politico дипломат из страны, желающей сокращения трат.

Второй причиной усилившегося раскола стали сроки принятия бюджета. В то время как одни члены Евросоюза стремятся утвердить семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы уже до конца 2026 года, чтобы успеть до череды национальных выборов 2027 года и прихода к власти евроскептиков, другие затягивают переговоры, пытаясь добиться таких параметров документа, которые они считают приемлемыми.

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на завершении обсуждений до конца 2026 года, чтобы успеть до весенних выборов, на которых, судя по данным опросов, может победить его главный оппонент Марин Ле Пен, выступающая за сокращение участия страны в европейском финансировании.

Чтобы ускорить процесс, французский лидер объявил себя «умеренным посредником», способным примирить два лагеря, однако параллельно с этим выдвинул целый ряд ультиматумов: не сокращать расходы, защитить от уменьшения субсидии для фермеров, исключить неевропейские компании из оборонных закупок. Призывы к дальнейшему сокращению бюджета он назвал «стратегической ошибкой».

Позиция Макрона вызвала раздражение в Берлине и других столицах. Мерц публично осадил президента Франции, напомнив ему, что интересами Парижа дело не ограничивается и в Евросоюзе он не один.

Агрессивная позиция и попытки поторопить всех остальных на фоне собственных проблем не пришлись по нраву и Италии. «У меня нет дедлайна, у меня есть условия», — сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пояснив, что она будет голосовать только за проект, который сочтет выгодным для своей страны.

Премьер Нидерландов Роб Йеттен вторил ей: «Спешить некуда». А один из европейских дипломатов в комментарии для Politico и вовсе съязвил, что французского президента теперь следует называть «месье Шантаж». «Это просто нелепо — приехать сюда и взять переговоры в заложники из-за национальных выборов», — пояснил он.

Еще одной причиной неспособности прийти к компромиссу стали продолжающиеся попытки ряда стран, главным образом Германии, увязать принятие документа с согласованием нового кредита в 45 миллиардов евро для киевского режима. Хотя в рамках бюджетного процесса ФРГ остается одним из лидеров «бережливых», Мерц настойчиво продолжает угрожать тем, что не одобрит проект бюджета, пока не будет достигнуто соглашение по финансовой помощи.

Делается это даже несмотря на падение поддержки дальнейшей помощи Киеву в самой Германии. Экономить предлагается на европейцах, но ни в коем случае не на Украине. Однако переубедить противников займа угрозами не вышло, а словацкий премьер Роберт Фицо назвал действия немецкого канцлера «шантажом»,

Против выступают Венгрия, Словакия и Чехия, которые уже были освобождены от участия в предыдущем кредите на 90 млрд евро и теперь требуют аналогичных поблажек. Болгария, ранее также возражавшая, согласилась принять участие лишь в невоенной части помощи.

В результате инициативу поддержали только 24 государства, что делает ее утверждение, требующее единогласия, невозможным в нынешнем виде. И это лишь усилило общий паралич всего переговорного процесса.

В результате саммит не смог решить ни одной из поставленных задач. Кошта попытался преуменьшить масштаб фиаско, заявив, что «эта встреча была необходимым этапом процесса», а разногласия — естественная часть переговоров. Однако бойкот вечерних встреч «бережливыми», сокращенная итоговая пресс-конференция и отмена запланированных на пятницу заседаний говорили сами за себя.

Теперь Коште предстоит подготовить новый проект бюджета, который, как ожидается, будет предусматривать дополнительные сокращения и станет ближе к требованиям «семерки». Новый раунд переговоров назначен на 17 декабря в Брюсселе и, по прогнозам дипломатов, может затянуться на несколько дней.

Однако даже в случае сближения позиций по самому долгосрочному финансовому плану вопрос с кредитом для Киева остается непреодолимым камнем преткновения. Примирить позиции Германии и стран, отказывающихся платить, пока не удается.

Таким образом, Украина превращается в один из главных факторов, не просто усиливающих раскол, но и парализующих нормальное функционирование Евросоюза, ставя под вопрос саму способность Брюсселя принимать жизненно важные решения.