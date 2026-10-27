Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер пригрозил заблокировать будущий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если его объем не будет существенно сокращен.

ИА Регнум

Он стал первым главой правительства в ЕС, публично заявившим о готовности применить национальное вето в отношении нового финансового плана, требующего единогласного одобрения всех 27 стран. Угроза прозвучала на фоне прошедших ранее переговоров по этому вопросу, которые зашли в тупик.

Последняя попытка сблизить позиции была предпринята на саммите блока 15–16 октября. Однако вместо компромисса стороны лишь зафиксировали углубление разногласий.

Ирландия на правах председательствующего члена Совета ЕС предложила компромиссный вариант объемом около 1,83 трлн евро, что на 159 млрд меньше первоначального проекта Еврокомиссии в 1,985 трлн евро. Но для группы «бережливых» — Австрии, Германии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Дании — этого оказалось недостаточно.

По итогам обсуждений было решено созвать внеочередную встречу 26 ноября и представить измененный проект, который, как ожидается, будет включать сокращение взносов стран и расширение общеевропейских налогов и сборов. Однако теперь есть все основания полагать, что и через месяц прийти к согласию не получится.

«Позиции по-прежнему очень далеки друг от друга. С точки зрения Австрии, а также Германии, объем должен быть резко сокращен», — заявил Штокер в интервью Die Welt. По его словам, компромисс должен быть достигнут, но не любой ценой. Это удастся только в том случае, если новое предложение будет реалистичным.

IMAGO/ESDES. Pictures, Bernd Elme/Global Look Press Канцлер Австрии Кристиан Штокер

Политик отметил, что «бережливые» страны «не нуждаются в быстром соглашении», в отличие от своих партнеров по блоку, привыкших получать дотации из их кармана. «То, что сейчас обсуждается, просто неприемлемо. У Австрии есть предел тому, что она может себе позволить. Если этот предел будет превышен, я не соглашусь», — сказал Штокер, намекая на возможность наложить вето на проект, требующий одобрения всех членов ЕС.

Впрочем, эта позиция опирается не только на бюджетную философию, но и на жесткие внутренние ограничения, с которыми сталкивается Австрия. Она проходит процедуру по устранению чрезмерного дефицита государственной казны в рамках Евросоюза: по итогам 2024 года дефицит составил 4,7% ВВП при допустимых 3%.

Теперь страна обязана уложиться в график сокращения дефицита до 2028 года, что вынуждает сокращать траты. «Нам придется пойти на значительные жертвы. Мы не можем распределять то, чего нет», — пояснил канцлер.

В этом ключе отдельное раздражение Вены вызывает план Еврокомиссии увеличить штат еврочиновников на 2,5 тысячи человек: Австрия, напомнил Штокер, сокращает 2,6 тысячи административных ставок и ожидает от Брюсселя такой же экономии и эффективного использования ресурсов, а не усиления бюрократии.

Раздражение австрийского премьера вполне понятно — его страна, как и многие соседи, переживает период массовых протестов. На прошлой неделе около 50 тысяч человек вышли на улицы Вены против сокращения расходов на высшее образование.

Протестующие маршировали по австрийской столице, скандируя «Нет сокращениям» и неся плакаты с лозунгами «Сегодняшние сокращения — это завтрашний кризис», «Наше будущее не в ваших руках» и «Инвестируйте в человеческий интеллект».

Причина недовольства в том, что в условиях экономии правительство планирует выделить университетам 16 млрд евро на 2028–2030 годы, тогда как их потребности оценивают как минимум в 18 млрд.

Последствия сокращений уже заметны: например, в Венском техническом университете сокращены часы работы библиотеки и введен запрет на наем новых сотрудников. В таких условиях властям будет крайне трудно убедить граждан, что и страна, и рядовые австрийцы должны затянуть пояса ради соответствия правилам союза, который и так финансируется из их кармана.

Крупнейший европейский донор, Германия, также не поддерживает имеющиеся бюджетные предложения и занимает еще более жесткую позицию. Посол ФРГ при Евросоюзе Томас Оссовски потребовал не только сократить расходы, но и исключить возможность новых общих заимствований.

«Предложение Комиссии было слишком завышенным», — сказал Оссовски, добавив, что бюджет должен быть сокращен «как минимум на несколько сотен миллиардов евро». В переводе с дипломатического это означает что-то вроде «или умерьте свои аппетиты, или будете сидеть вообще без денег до тех пор, пока не сподобитесь это сделать».

Ситуация осложняется еще и тем, что согласование документа увязано с закрытием дефицита финансирования Украины на 2027 год, который оценивается в 70 млрд евро. ЕС, как ожидается, покроет около двух третей этой суммы — примерно 45–46 млрд, вероятно, в форме кредита.

S. Ziese via www. imago-images.de/Global Look Press

Однако не все готовы участвовать в продолжающемся всестороннем обеспечении киевского режима. Венгрия, Словакия и Чехия уже сигнализировали, что не будут брать на себя обязательства по очередному украинскому займу.

Премьер Словакии Роберт Фицо предупредил: «Было бы очень опасно, и я хочу это абсолютно ясно сказать, если бы кто-то попытался связать финансирование Украины с бюджетом». Тем самым он намекнул, что использовать украинскую проблему в качестве стимула для согласования документа не получится.

Между тем в Берлине именно этим и занимаются, используя несогласие ряда стран спонсировать Киев в качестве объяснения своего отказа согласовать большие расходы. «Как кто-то может серьезно верить, что наши налогоплательщики будут готовы отправить хотя бы еще один евро в фонды сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы безопасности для всех нас?» — приводит Politico слова немецкого дипломата.

Впрочем, в перспективы такого принуждения в ЕС не верят. «С политической точки зрения было бы непросто объяснить, что мы нашли деньги для Украины, но для этого пошли на массовые сокращения для европейцев в Евросоюзе», — заявил изданию другой европейский дипломат.

Дополнительный аргумент в пользу скепсиса — опубликованные в октябре данные Европейской счетной палаты. По оценкам аудиторов, доля ошибочных трат в 2025 году выросла до 3,8% с 3,6% годом ранее, а по традиционным расходам аудиторы седьмой год подряд выдали отрицательное заключение, которое говорит о многочисленных нарушениях.

Председатель ЕСП Тони Мерфи предупредил: «Для амбициозного бюджета нужны столь же амбициозные защитные меры». Иными словами, вопрос не только в том, сколько тратить, но и в том, насколько эффективно и законно расходуются средства.

Новая встреча 26 ноября, на которой председатель Евросовета Антониу Кошта представит обновленный проект, вряд ли приведет к прорыву. Помимо сохраняющегося разрыва между «бережливыми» и «друзьями сплочения», на переговоры давит электоральный календарь.

Во Франции лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, лидирующая в опросах, обещает ограничить чистый взнос в европейскую казну 5 млрд евро в год (против примерно 8 млрд сейчас) и, как и Австрия, выступает против спешного соглашения до выборов, которые пройдут в стране в апреле. Президент Франции Эммануэль Макрон уже признал, что в преддверии выборов у него не будет политического мандата на подписание соглашения после января 2027 года.

В этих условиях временное окно для нахождения компромисса сжимается, от чего бюджетная сделка становится еще более труднодостижимой.

Глубинная причина тупика в том, что ЕС так и не преодолел структурный раскол между относительно богатыми донорами и теми, кто ориентирован на получение помощи. Пока внешняя среда оставалась благоприятной, это удавалось компенсировать экономическим ростом и перераспределением средств, однако к исправлению дисбаланса многомиллиардные траты так и не привели.

С ростом долгов, энергетических издержек и оборонных расходов эта линия разлома спровоцировала открытый конфликт. Угроза австрийского вето — это сигнал о том, что прежняя модель общего бюджета любой ценой больше не работает, а слишком долгий поиск нового подхода рискует парализовать один из ключевых механизмов евроинтеграции.