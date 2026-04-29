В международном аэропорту Шри-Ланки сотрудники Бюро по борьбе с наркотиками на днях задержали группу прибывших рейсом из Бангкока буддийских монахов за попытку ввезти в страну более 110 килограммов марихуаны и гашиша. Стоимость незаконного груза составила около $3,38 млн.

ИА Регнум

22 монаха вернулись из четырехдневной поездки в Таиланд. При досмотре багажа выяснилось, что в специальных потайных отделениях чемоданов у каждого было спрятано примерно по пять килограммов наркотиков. Для отвода глаз сверху лежали школьные принадлежности и сладости — как позже узнали следователи, подозреваемым говорили, что они везут подарки для детей.

Уже на следующий день монахи предстали перед судом, который постановил взять их под стражу на семь суток для проведения допросов. Почти одновременно полиция арестовала предполагаемого главного организатора схемы, который не участвовал в поездке, но координировал всю операцию. Именно этот человек обещал, что «подарки» после прилета заберет специально присланный за ними фургон.

По данным расследования, инициаторами вербовки стали трое монахов из храма в ланкийском районе Джамбуралия. Именно они через соцсети нашли и втянули в преступную схему еще 19 человек. Ставка делалась на молодых людей, большинству из которых еще не исполнилось тридцати лет, многие из них совмещали служение с учебой.

Вербуемым предлагали полностью бесплатную поездку в Таиланд — перелет, проживание, питание — в обмен на «небольшую услугу» — перевезти на родину школьные принадлежности и сладости для нуждающихся детей. Тот факт, что это была не разовая акция, подтверждается полицией: месяцем ранее аналогичный рейс совершила группа из 12 других монахов, а в планах организатора значилась еще одна поездка в ближайшем будущем.

Отдельные вопросы у расследования вызвало то, как задержанные вели себя еще в Таиланде. И Daily Mirror, и BBC сообщают, что при изучении мобильных телефонов полицейские обнаружили фотографии и видеозаписи, на которых фигуранты запечатлены в обычной одежде, что противоречит монашескому уставу. Впрочем, напрямую это указывает лишь на готовность нарушать обеты, но еще не говорит о том, что они знали о содержимом багажа.

Основной вопрос, который поставил инцидент, сформулировали в редакции Sri Lanka Guardian: как получилось, что буддийская сангха (община), веками служившая моральным камертоном нации, оказалась инструментом международного наркотрафика?

Как утверждает издание, криминал вполне осознанно использует глубокое уважение к священным одеждам. Расчет, по-видимому, строился на том, что монахи в традиционно буддийской стране вызывают минимальные подозрения у служб безопасности. Издание подчеркивает, что реализация схемы стала возможной из-за совокупности факторов: отсутствия прозрачной финансовой и административной отчетности храмов и монастырей, фактической бесконтрольности перемещения молодых подвижников и постепенного разрушения дисциплины, о котором внутри самой общины говорят уже давно.

Главная интрига расследования на сегодняшний день заключается в том, кто же на самом деле был арестован.

По первой версии — наивные перевозчики. Она предполагает, что подавляющее большинство фигурантов стали жертвами обмана. Организаторы убедили их поучаствовать в благом деле, и в чемоданы со школьными принадлежностями они даже не заглядывали. Переодевание же в гражданскую одежду для молодых людей было лишь возможностью немного отдохнуть от строгих запретов. В пользу этой версии говорит тот факт, что запрещенный багаж не принадлежал прилетевшим и был передан им другим человеком, а саму поездку, по данным CBS, оплатил некий «бизнесмен».

Вторая версия — об осознанном сговоре — напротив, рассматривает членов группы как участников наркогруппировки, которые знали, на что идут. Здесь переодевание в обычную одежду трактуется как способ замести следы, а системный характер поездок считается доказательством отлаженности схемы.

Третья версия — официальная позиция руководства сангхи — уводит в иную плоскость. В совместном заявлении лидеров трех главных монашеских общин задержанные были названы «самозванцами в рясах», которые не имеют отношения к подлинному буддизму, а лишь использовали его внешние атрибуты, нанеся непоправимый урон репутации. Однако в полиции, судя по данным ланкийских СМИ, подтвердили: задержанные — действительно монахи.

Четвертая, наиболее жесткая версия — системное разложение. Как сообщает Sri Lanka Guardian, этот инцидент лишь обнажил сращивание части низовой сангхи с криминалом, которое происходит в стране уже давно. Трое монахов-организаторов, упомянутые в материалах расследования, — реальные члены общины, обладающие определенным авторитетом в глазах молодежи. Именно эта коррумпированная прослойка выстроила преступную сеть, превратив молодых монахов в наркокурьеров, и в таком случае уже не так важно, знали последние о содержимом чемоданов или нет.

Последнюю версию подкрепляет то, что случай вовсе не уникален. К примеру, в 2022 году в Таиланде после полицейского рейда тест на метамфетамин показал положительный результат у четверых монахов из небольшого сельского храма, в результате чего он временно опустел, а попавшихся направили на принудительную реабилитацию. В 2017-м полиция Мьянмы арестовала буддийского монаха, который прятал в обители и в своем автомобиле более четырех миллионов таблеток метамфетамина.

Если подтвердится одна из первых трех версий, вне зависимости от того, идет речь о несчастных обманутых, самозванцах или организованной преступной группе, большой опасности для Шри-Ланки это не представляет. Наркомафия всегда ищет и находит лазейки, будь то одежды монахов, багаж экипажей самолетов или гуманитарные и коммерческие грузы. В этом случае остается лишь поздравить правоохранительные органы страны с блестяще проведенной операцией.

Но если подтвердится четвертая, самая неудобная версия — о системном разложении, ситуация приобретает иное, куда более тревожное измерение. Это будет означать, что внутри Шри-Ланки, как и внутри ряда других буддийских стран, под прикрытием некоторых монастырей выросло криминальное сообщество, способное самостоятельно — с использованием внутренних ресурсов и авторитета общины — наладить крупный международный канал поставки наркотиков.

И тогда ключевым станет вопрос: займется сангха реальным самоочищением или ограничится ритуальным поиском крайних, открестившись от произошедшего и поставив под угрозу доверие со стороны общества?