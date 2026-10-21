Эль-Ниньо усиливается несколько месяцев подряд и уже оказывает значительное влияние на глобальные погодные условия. Его воздействие, которое не ограничивается исключительно климатическими проявлениями, становится заметно по всему миру: в США, Индии, Индонезии, Панаме, Сальвадоре, Судане и других странах.

ИА Регнум

Суть феномена заключается в том, что температура поверхности центральной и восточной части Тихого океана становится аномально высокой. Океан передает накопленное тепло в атмосферу, меняя направление ветров и количество осадков не только в Тихоокеанском регионе, но и за его пределами.

В 2026 году событие оказалось исключительно сильным. «По любому критерию мы видим очень сильное Эль-Ниньо», — заявила AFP Эмили Беккер из университета Майями.

Явление продолжит набирать силу до февраля 2027 года. «Эль-Ниньо прочно установилось и быстро усиливается», — констатировала руководитель Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло.

Первые и самые наглядные проявления рекордного потепления воды фиксируются в самом океане. В восточной части Тихого океана сезон оказался исключительно активным: 22 именных шторма и 12 ураганов — больше, чем обычно бывает за весь сезон с начала мая до конца ноября, притом что до его завершения осталось еще почти полтора месяца.

В западной части зафиксировано 10 тропических циклонов — максимум с 1966 года; из-за смещения зоны формирования на восток циклоны успевают набрать больше энергии над теплой водой, прежде чем обрушиться на Китай и Японию.

Атлантика же, напротив, остается спокойной: Эль-Ниньо усиливает сдвиг ветра, который буквально разрывает формирующиеся над ней штормы.

На суше океанические аномалии оборачиваются засухами, наводнениями и пожарами. В Индии интенсивность муссонных дождей оказалась на 13% ниже нормы, что уже ударило по сельскому хозяйству.

В Центральной Америке, в так называемом Сухом коридоре от Мексики до Панамы, недостаток осадков носит катастрофический характер: более 70 тысяч домохозяйств, выращивающих кукурузу, сообщили о потерях урожая, причем большинство из них потеряли от 75% до 100% продукции; почти две трети производителей фасоли также потеряли от 75% до 100% продукции.

Сложная ситуация складывается и с Панамским каналом. В сентябре низкий уровень воды уже дважды вынуждал ограничивать число проходящих через него судов, и ожидается, что в декабре ограничивать судоходство придется еще сильнее.

Между тем канал обеспечивает до 5% мировой морской торговли и до 7,7% ВВП Панамы. «Для Панамы это вопрос жизни и смерти», — отметил министр окружающей среды страны Хуан Наварро.

В Сальвадоре августовские температуры были на 4,3 градуса выше нормы, в результате домашнему скоту не хватает корма на пастбищах. «Представьте, как это животное исхудало! Почему? Из-за нехватки травы», — пожаловался AFP 54-летний сальвадорский фермер, указывая на корову, у которой ребра выступают из-под кожи.

Одновременно другие части Латинской Америки страдают от избытка воды. Крупная река Игуасу разлилась в шесть раз сильнее нормы, из-за чего в Аргентине закрыли некоторые туристические тропы, включая дорожку к «Горлу дьявола» — самой зрелищной части местных водопадов. Река Парана 15 октября поднялась до опасных 4,7 м, вызвав эвакуации. Наводнения вынудили тысячи людей покинуть дома в Парагвае и Уругвае.

Схожая ситуация складывается и в Африке. Пока одни страны изнывают от уничтожающей урожаи жары, другие страдают от наводнений. В Судане засуха уже охватила более половины территории страны, также она поразила Зимбабве, Замбию и ЮАР, в то время как в Сомали, Кении, Эфиопии и Южном Судане сильные дожди спровоцировали паводки.

При этом обусловленные температурой океана климатические сдвиги быстро превращаются в экономические и гуманитарные вызовы.

По оценкам Goldman Sachs, мощное Эль-Ниньо может вызвать рост мировых цен на продовольствие на 15,8%. Всемирный банк предупреждает, что производство риса в наиболее пострадавших регионах может упасть на 20–50%, а подорожание по отдельным товарам — рис, сахар, кофе, пальмовое масло — может составить 50–100% и более.

По оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, это может довести как минимум 49 млн человек до острой нехватки продовольствия к концу 2027 года, что приведет к росту числа страдающих от голода с 225 млн до 274 млн человек.

Исполняющий обязанности исполнительного директора ВПП Карл Скау заявил: «Эль-Ниньо представляет огромную угрозу продовольственной безопасности для миллионов уже уязвимых людей».

Самый тревожный количественный прогноз связан со смертностью от жары. Доклад некоммерческой научно-исследовательской организации Climate Impact Lab прогнозирует, что за первые девять месяцев исключительного по своей силе явления — с июня 2026 по февраль 2027 — жара может привести к сотням тысяч дополнительных смертей по сравнению с обычным годом. Наиболее пострадавшими странами рискуют стать Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия, однако и США вошли в топ-20 с 3,5 тысячи дополнительных смертей.

«За первые девять месяцев (июнь–февраль) Эль-Ниньо из-за жары дополнительно погибнет 451 000 человек по сравнению с обычным годом. Учитывая текущие прогнозы, предполагающие, что Эль-Ниньо сохранится до весны 2027 года, мы ожидаем, что все эти цифры еще вырастут», — сказано в докладе.

Наиболее драматичная на сегодняшний день ситуация складывается в Юго-Восточной Азии. На фоне засухи Индонезия переживает худший сезон лесных пожаров за более чем десятилетие: с января выгорело почти 900 тысяч гектаров.

В результате не только саму страну, но и ее соседей, в том числе Сингапур, Филиппины и Малайзию, накрыл ядовитый «ржавый смог» — из-за аномальной концентрации микрочастиц в воздухе небо в эпицентрах бедствия окрашивается в ярко-оранжевый или ржаво-бурый цвет, создавая на улицах атмосферу постапокалипсиса.

Местами степень загрязнения воздуха в четыре раза превышает уровень, который считается опасным. Из-за этого к середине октября минздрав страны зафиксировал более 277 тысяч связанных с качеством воздуха случаев хронического кашля и острых респираторных инфекций, из них более 62 тысяч — у детей до пяти лет.

«Дым проникает даже внутрь дома. Честно говоря, после начала смога мое тело болит так, будто меня избили», — рассказала AFP жительница столицы страны Джакарты.

В попытке победить смог индонезийцы идут на отчаянные меры. Так, к примеру, опробуется методика сбрасывания сухого льда с самолетов, однако пока ни к какому масштабному и долгосрочному эффекту это не привело.

На фоне безуспешной борьбы с пожарами в Индонезии начались протесты. В Джакарте, Бандунге, Джокьякарте, Пеканбару и Макасаре люди вышли с требованиями объявить затяжные пожары национальной катастрофой и защитить право на чистый воздух.

Демонстранты держат в руках плакаты с лозунгами вроде «Если мы сгорим, вы сгорите вместе с нами!», «У меня есть право дышать. Потушите пожары немедленно».

Позже к протестам присоединились студенты, расширив список требований: борьба с коррупцией, доступность образования и здравоохранения, защита свободы самовыражения. Это лишь подтверждает правильность прогнозов экспертов, отмечавших, что Эль-Ниньо приводит не только к климатическим, но и к социальным катаклизмам, вызванным последствиями различных его проявлений.

К счастью, для России это событие не несет таких же масштабных угроз, как для Азии, Африки, Южной или Центральной Америки, поскольку его очаг находится в экваториальной части Тихого океана, а погода в нашей стране в значительной степени определяется воздушными массами из Арктики и Атлантики. Конечно, определенное воздействие всё же может быть заметно — на Дальнем Востоке, к примеру, может вырасти число ливней, паводков и циклонов. Но о сопоставимых с Индонезией масштабных катаклизмах речи не идет.

Пик Эль-Ниньо ожидается феврале 2027 года, а повышенные температуры и связанные с ними риски могут сохраняться до июня–июля 2027 года. Это означает, что нынешние данные по пожарам, потерям урожая и избыточной смертности — еще не финал.

Климатологи называют текущее событие «открыткой из будущего»: температуры, которые сегодня кажутся аномальными, скоро могут стать нормой.

«Для среднестатистического человека это то потепление, которое, согласно прогнозам, произойдет примерно через 20 лет, и оно наступит внезапно», — считает Тамма Карлтон из Climate Impact Lab.

С ней согласен и директор по исследованиям Центра устойчивости прибрежного климата при Калифорнийском университете Патрик Бернард. «Это то, как будут выглядеть зимы менее чем через поколение», — заявил он в разговоре с LA Times.

Вопрос в том, успеют ли международные организации и находящиеся под угрозой страны предпринять упреждающие этот удар действия, или же мир снова будет реагировать постфактум, когда социальные и гуманитарные последствия уже наступят.