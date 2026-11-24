Пока европейская часть Запада обсуждает, кто же поедет, и поедет ли вообще на переговоры в Москву, восточные страны коллективного Запада уже действуют.

ИА Регнум

На фоне встречи «Большой тройки» в Шэньчжэне практически незамеченными и у нас, и на Западе остались две встречи, прошедшие на полях того же саммита АТЭС накануне. Хотя сам их факт очень показателен и имеет далеко не только символическое значение.

Премьер-министр Японии и президент Южной Кореи попросили о встречах с Владимиром Путиным. И даже провели их — пусть и в неофициальной обстановке.

И если начало десятиминутного разговора Путина с Ли Чжэ Меном даже попало в объектив телекамер — президенты общались «на ногах» после официального ужина в первый день саммита АТЭС — то получасовая беседа с Санаэ Такаити прошла ранее в тот же день в условиях полной конспирации.

В обоих случаях это были первые контакты на высшем уровне за последние семь лет — с того времени, как в 2019-м Владимир Путин приезжал в Японию на саммит «Большой двадцатки».

Официально российская сторона ничего об этих встречах не сообщала, в отличие от японцев и особенно южнокорейцев, которые и предали их факт огласке. Почему Токио и Сеул не стали скрывать контакты с Путиным? Потому что они сами о них просили, потому что они им нужны, потому что они думают о завтрашнем дне.

То есть о том времени, когда санкции с России можно будет снять (а обе страны вводили их очень неохотно и под большим давлением), а торговля и инвестиционные проекты с нашей страной возобновятся. Похоже, что южнокорейцы и японцы считают, что это время уже не за горами, и не хотят потом оказаться в конце западного паровоза, направляющегося в Москву.

При этом Европа всячески демонстрирует готовность к эскалации: призывы к прекращению боевых действий плохо стыкуются с обещаниями нарастить финансовую помощь и военные поставки Украине, как и с невнятной реакцией на предложение Москвы провести прямые переговоры перед тем, как Европа присоединится к многосторонним, устроенным американцами.

То есть Европа просто делает вид, что готова идти до конца в битве за Украину, а в реальности «восточный Запад» уже всё понял и готовится к восстановлению отношений с Россией?

Очень похоже на это. Потому что и Япония, и Южная Корея больше ориентируются на позицию США. И делают ставку на то, что у Дональда Трампа есть неплохие шансы «дожать Европу», принудив ее согласиться на отказ от надежд на атлантизацию Украины.

Да и собственно внутриевропейская ситуация приближается к «часу икс»: победа Марин Ле Пен на выборах во Франции окончательно похоронит любые планы вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

Восточная часть Запада всё это видит и исходит из того, что уже чуть ли не в следующем году коллективный Запад начнет восстанавливать свои отношения с Москвой.

И тут, несомненно, Южная Корея и Япония окажутся в первых рядах. Не только из-за стремления вернуть свои товары на российский рынок и потребности в некоторых наших экспортных товарах (не только энергоносителях — их та же Япония продолжает получать), но из-за меняющихся глобальной и региональной ситуаций.

У Токио, особенно после прихода в прошлом году к власти Такаити, очень плохие отношения с Пекином. Это продемонстрировали даже кадры с прилетом японского премьера в Шэньчжэнь — трап, поданный к самолету Такаити, не подняли на необходимую высоту.

Да и ориентация Такаити на Трампа не принесла ожидаемых выгод, а встреча «Большой тройки» заставила нервничать. Поэтому стремление возобновить диалог с Россией усилилось даже несмотря на то, что недавно Москва взяла под контроль активы компании «Джапан Тобакко».

Южную Корею беспокоит усиление позиций КНДР — как ее связей, включая военные, с Россией и Китаем, так и настойчивое желание Трампа снова повидаться с Ким Чен Ыном.

Сеул, у которого традиционно непростые отношения с Токио и неустойчивые с Китаем, не хочет усиливать свою зависимость от Вашингтона. И все эти обстоятельства лишь укрепляют его интерес к Москве. Южная Корея точно будет первой из западных стран, которая восстановит весь спектр отношений с Россией — от торгово-экономических до межгосударственных.

Сейчас это кажется не особенно актуальным? Но судя по действиям президента Ли и премьера Такаити, в Сеуле и Токио так не считают.