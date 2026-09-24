Искусственный интеллект, разработанный американской компанией OpenAI, самостоятельно взломал правительственные системы Австралии.

Иван Шилов ИА REGNUM

ИИ-агент получил несанкционированный доступ к порталу Medicare — универсальной системы здравоохранения Австралии, а также к системам Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, Департамента здравоохранения штата Виктория и Бюро статистики и исследований преступности Нового Южного Уэльса.

По словам премьер-министра Энтони Альбанезе, агент был запрограммирован на безобидную исследовательскую задачу — сбор статистики, но в процессе работы вышел из-под контроля и начал действовать автономно. Политик выразил крайнюю обеспокоенность и назвал ситуацию неприемлемой, отметив, что компания слишком долго молчала.

Как выяснилось, сам инцидент произошел еще в июне, но специалистам OpenAI стало известно о нём только в августе, а правительство Австралии они и вовсе решили уведомить только сейчас, и лишь после этого история стала достоянием общественности.

Хотя, по предварительным данным, утечки личных медицинских данных не произошло, эксперты подчеркивают, что это первый известный случай, когда ИИ по собственной воле взломал государственные системы другой страны.

Инцидент также вызвал вопросы о необходимости доработки законодательства: если бы взлом совершил человек, это назвали бы хакерством, но в отношении ИИ-агента такая формулировка уже не годится. Да и в тюрьму его не посадишь.

Доктор Хэммонд Пирс из Института кибербезопасности Университета Нового Южного Уэльса заявил BBC, что в перспективе такие атаки будут происходить всё чаще. «Я очень надеюсь, что этот инцидент действительно заставит правительства по всему миру забить тревогу», — заявил он.

На этом фоне инициированное президентом США Дональдом Трампом создание сил искусственного интеллекта вызывает особый интерес.

Он сообщил о создании вида сил по аналогии с космическими и о скором назначении нового «царя» по нейросетям — так называют высокопоставленных чиновников Белого дома, координирующих некоторые наиболее приоритетные вопросы.

«Я формирую силы ИИ, подобно тому как я создал космические силы, которые стали огромным успехом в мой первый срок. С этой целью я в ближайшее время назову ИИ-«царя» — только люди с высоким IQ могут подавать заявки», — написал он в соцсети Truth Social.

А выступая пару дней назад в ООН, американский лидер заявил, что отныне в США ИИ будет переименован в «суперинтеллект», так как этот термин, по его мнению, точнее. Судя по всему, теперь и новую структуру назовут «силами суперинтеллекта».

Никаких деталей о назначении будущих сил или о сроках их создания раскрыто не было: неизвестно, будет это военное командование, новое государственное агентство или профильное управление внутри Пентагона, а также нужно ли одобрение конгресса.

Заявление Трампа стало неожиданностью для многих. «Я об этом знаю только то, что вы сообщили», — признался конгрессмен-республиканец Майк Симпсон, отвечая на вопрос журналистов о президентской инициативе.

Сторонники главы государства разделились: одни опасаются массовых сокращений в связи с замещением человека машинами или выхода ИИ из-под контроля, другие считают страхи преувеличенными и выступают за упрощенное регулирование в этой сфере. Майкл Крациос, главный научно-технический советник Белого дома, заявил в эфире Fox News, что создание нового вида сил необходимо для дальнейшего развития нейросетей.

«Я думаю, он говорит о том, насколько важно для нас координировать действия и гарантировать, что великая технологическая инновация, преобразующая страну и стимулирующая экономический рост, продолжит это делать», — сказал он.

Демократы, в свою очередь, настроены скептически. Губернатор Мэриленда Уэс Мур назвал предложение Трампа «фарсом», использовав для этого игру слов (AI force — AI farce).

«Президент Соединенных Штатов заявляет, что решает проблему путем создания сил искусственного интеллекта, но у этих сил нет конкретных обязанностей и ограничений», — заявил он в разговоре с Politico.

Впрочем, критика со стороны демократов была ожидаема — в преддверии выборов они стремятся использовать любой повод, чтобы поддеть существующую администрацию, и, конечно, Трампа лично, так как он остается главным тягачом, который тащит за собой республиканцев. Так что в этих спорах ИИ — не более чем повод для новых политических маневров.

В то же время массово появляются и другие предупреждения, с которыми выступают уже сами разработчики нейросетей.

Недавно Джейкоб Коксон, три года работавший в OpenAI и Anthropic и уволившийся по морально-этическим соображениям, заявил: «Ни одна из компаний не действует ответственно. Они несутся прямиком к саморазвивающемуся сверхинтеллекту и играют с нашими жизнями».

Коксон призвал разработчиков заключить соглашение, ограничивающее темпы развития моделей, а также рассмотреть возможность моратория на улучшение возможностей уже существующих разработок. И в этом порыве он вовсе не одинок.

Эван Хабингер, ведущий исследователь безопасности в Anthropic, поддержал бывшего коллегу и заявил: вероятность того, что искусственный интеллект «всех убьет» в ближайшее десятилетие, превышает 10%.

Тревогу бьют не только работающие с большими языковыми моделями специалисты, но и руководители крупнейших корпораций в этой сфере.

Дарио Амодеи, генеральный директор Anthropic, написал статью, в которой предупредил о способности цифрового разума самостоятельно разработать новые версии себя. Он опасается, что нейросети способны «захватить весь интернет» в течение 6–12 месяцев, причинив ущерб в сотни миллиардов долларов.

«Мы должны замедлить темпы, с которыми мы улучшаем возможности ИИ-моделей. Прогресс всё еще будет казаться быстрым, и мы должны мудро использовать выигранное время», — призвал он.

Поддержали его даже конкуренты, в числе которых Илон Маск из SpaceX, указавший, что искусственный интеллект «потенциально опаснее ядерного оружия».

Простые жители США и других стран Запада также выказывают беспокойство в отношении ИИ.

Как показало исследование Politico, примерно половина опрошенных в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании, Франции, Испании и Германии выступают за приостановку разработок в этой сфере.

Впрочем, только что выяснилось, что даже без ИИ кибербезопасность США и их союзников находится в плачевном состоянии. 22 сентября 2026 года хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ресурсов Федерального бюро расследований.

Хакеры утверждают, что украли данные почти обо всех действующих и бывших сотрудниках ФБР, включая имена, домашние адреса, номера социального страхования, должности и даже имена членов семей. В качестве доказательства они предоставили скриншот взломанного сайта вакансий ФБР и образцы данных 5000 агентов.

Reuters подтвердило подлинность информации, проверив часть опубликованных сведений по своим источникам. ФБР признало, что осведомлено о заявлениях о несанкционированной активности и в настоящее время ведет расследование.

В условиях растущей опасности различных киберугроз попытка институциализации процесса работы с нейросетями, предпринятая США, выглядит как целесообразный шаг, направленный на упорядочение цифрового хаоса. Главное — чтобы она была использована во благо.

В России необходимая работа тем временем уже ведется, хоть и без громких анонсов в голливудском стиле. Еще в октябре 2025 года Совет безопасности России сообщил о разработке подходов к нейтрализации угроз, создаваемых с помощью ИИ.

А уже в декабре того же года Федеральная служба по техническому и экспортному контролю впервые официально включила риски, связанные с искусственным интеллектом, в банк данных угроз кибербезопасности. Теперь эти риски обязаны учитывать разработчики софта для госструктур и критической инфраструктуры.

Да и в целом за развитием этой технологии в России внимательно следят на самом высоком уровне, о чём говорит, к примеру, недавняя встреча Владимира Путина с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, в ходе которой обсуждались и нейросети.

Между тем курьез, случившийся с властями Австралии, свидетельствует: вопросами, связанными с ИИ, в самое ближайшее время придется заняться всем развитым странам, которые этого еще не сделали.