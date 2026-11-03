На излете октября под Вильнюсом обнаружили огромную лабораторию, специализирующуюся на производстве синтетических наркотиков.

ИА Регнум

По данным Бюро криминальной полиции Литвы, в ходе обысков обнаружены 500 кг метамфетамина, 300 кг амфетамина, 4,5 кг синтетических катинонов и еще несколько сотен литров прекурсора фенилпропанона.

Как сообщают литовские чиновники, такого количества веществ вполне хватило бы для производства более четырех миллионов доз — а учитывая, что всё население балтийской республики не достигает и трех миллионов человек, не стоит удивляться, что местные СМИ тут же начали писать о «почти промышленных масштабах» лаборатории. Рядом лежало около 200 тысяч евро наличными.

В рамках этой же операции у одной из литовских логистических компаний перехватили груз с 17 кг кристаллического метамфетамина. Предназначался он для поставки в Чехию, но одной Восточной Европой производители не ограничивались. Продукты лаборатории отправляли в Нидерланды, Бельгию и Германию, а руководил всеми процессами некий голландец турецкого происхождения.

Этот случай стал для Литвы историческим, ведь раньше здесь преимущественно обитали лишь нелегальные поставщики сигарет и самогона. Однако на фоне бурного развития наркотрафика в Евросоюзе и Великобритании картина изменилась.

Пустошь в тренде

Прибалтика на карте мировой наркоторговли появилась далеко не вчера. Еще в 1991 году, когда республики откололись от СССР, тысячи советских специалистов оказались перед необходимостью выживать в новых, «свободных» условиях.

Кто-то продавал военные и технические навыки в горячих точках по всему миру, а другие сколотили собственные ОПГ, курирующие торговлю оружием, игорный бизнес, проституцию и, конечно, наркотрафик. Главную ценность стали представлять морские порты Латвии и Эстонии — именно через них организовывали первые поставки кокаина в Санкт-Петербург.

Позже, когда в России окрепли собственные группировки, а русская мафия прогремела на всю Европу, расклад изменился. Страны Прибалтики вступили в Евросоюз, разделили экономическое пространство с богатыми странами и превратились в удобные хабы — как авиа- и сухопутные коридоры.

В воздухе до мировой эпидемии коронавируса лидировала Латвия, а на земле наиболее выделилась Литва, чьи леса и труднопроходимые болота в приграничье Белоруссии и Польши очень пригодились для разного рода темных дел. С 2010-х в рейтинге таковых лидировала контрабанда, в первую очередь — сигарет и курительных смесей.

К началу 2020-х ситуация снова стала меняться. Экономика Польши крепла, в странах Западной Европы — шла на спад, а активы в Прибалтике дешевели, в отличие от быта обычных людей.

И тогда до Польши и Прибалтики добрались мировые ОПГ: мексиканские картели, албанская мафия, итальянские преступные синдикаты. Арендовали землю, покупали гостиницы, снимали кино, отмывали деньги — и всё обходилось дешевле, чем в «старой Европе».

В последние годы крайне выгодным делом оказалась организация подпольных лабораторий в глухих польских и литовских деревнях, причем нередко там работают специалисты, завезенные напрямую из Мексики.

Например, в конце октября в Мазовецком воеводстве Польши обнаружили лабораторию, спрятанную в хозпостройках на одной из местных ферм. Еще раньше, в мае, стало известно о том, что мексиканцы открыли наркопроизводство в тихой польской деревне Орла, жители которой долгое время принимали необщительных и хмурых приезжих за изготовителей самогона, а когда те отказались от клиентов, — за гомосексуалистов*, которые приехали дешево отдохнуть в Восточной Европе.

При этом польские правоохранители сообщают, что таких лабораторий всё больше и располагаются они не только в типичных для такой цели регионах Подляшье (на границе с Белоруссией) и Померания (на побережье Балтийского моря), но и в столичных окрестностях. Появление мегалаборатории в Литве было вопросом времени.

Бесстрашные потребители страшных веществ

Список примерных клиентов литовской лаборатории весьма показателен: Нидерланды, Бельгия и Германия давно находятся в авангарде торговли синтетическими наркотиками на территории Европейского союза.

Вместе с ними обычно упоминается маленький Люксембург, позволяющий и отмывать доходы от продажи наркотика, и провозить его по определенному железнодорожному маршруту.

Что до вышеперечисленной тройки, то в последние годы там ударно развивается морской наркотрафик «классических» латиноамериканских наркотиков, а вместе с ними закладывается не менее, а то и более доходный бизнес по наркотикам синтетическим.

Нидерланды и вовсе превратились в экспериментальную площадку по юридической легализации запрещенных веществ. Механизм должен действовать тонко, так как масштабная легализация запрещенного или ограниченного в обороте вещества может в мгновение ока разорить одних «уважаемых людей» и озолотить других.

«Правильная» легализация, с точки зрения чиновников и ОПГ, не должна навредить никому из них и спровоцировать войну за производственную базу, которая стала обыденностью в Мексике и Колумбии. Причем если в Западном полушарии боевая активность сама по себе является источником чьей-то прибыли, то европейские улицы не могут себе такого позволить.

Дополнительной причиной появления лабораторий стал возросший запрос европейской общественности на вещества опиоидного типа. Связано это с резким прекращением экспорта производных опийного мака, долгое время исправно поступавших из Афганистана.

Пришедшие к власти талибы активно взялись за уничтожение маковых полей, а заодно (не без помощи России) — за массовую реабилитацию сельского населения от последствий употребления опиатов.

Рынок обратился к ОПГ, выращивающим мак в Пакистане, Индии, Юго-Восточной Азии и Мексике. Однако даже сообща они не смогут перекрыть тот объем, который долгие годы стабильно давал афганский экспорт.

И тут пришли синтетические наркотики, особенно наиболее опасный их подвид — опиоиды, самым известным из которых является фентанил. Последствия его массового употребления уже с избытком испытали на себе США, но бороться с этим крайне трудно.

Вредоносное влияние таких наркотиков на центральную нервную систему в десятки раз сильнее. Теперь для передозировки достаточно принять лишь одну дозу неизвестного вещества — и стандартные протоколы реанимации и антидоты могут оказаться абсолютно бесполезными, требуя корректировки под разные типы препаратов.

Потребителей это как будто не слишком пугает — в частности, людей, живущих в странах третьего мира, рабов на нелегальных производствах, жителей стран с низким уровнем медицины.

Наркотики давно являются своеобразным «оружием капиталиста» — например, индеец в Перу мог работать дольше после их употребления, а иногда и вовсе обходился без перерыва. Кроме того, такие вещества позволяют легче переносить голод.

Прошли века, возможности логистики значительно улучшились, а вот жизнь огромного количества людей в Америке, Африке и Юго-Восточной Азии — не слишком.

Другая категория потребителей — это жители богатых европейских и англоязычных стран. Долгие годы население США, Канады, Великобритании, Австралии и Евросоюза планомерно подсаживали на употребление разного рода веществ — наиболее ярко тренд прослеживается в истории Соединенных Штатов с их антидепрессантами для домохозяек, детскими лекарствами от СДВГ и скандалом вокруг корпорации Purdue Pharma.

Потребители ее препаратов — вполне обеспеченные люди — столкнулись с тем, что справиться с ломкой не помогает даже героин, и стали искать что-то, что работает сильнее. Тут и подоспели синтетические опиоиды.

Гай Ричи как вестник тенденций

Осенью 2026 года английский режиссер Гай Ричи выпустил второй сезон сериала «Джентльмены», посвященный будням наркоторговцев Туманного Альбиона.

Ричи давно уже стал своеобразным летописцем быта британских ОПГ, но на этот раз замахнулся куда выше и поставил в центр сюжета аристократа — потомственного герцога, ведущего род от Римской империи.

Сериал достаточно подробно описывает нынешнюю ситуацию в мире европейской наркоторговли и во многом перекликается с книгой «Наркономика: преступный синдикат как успешная бизнес-модель» Тома Уэйнрайта, редактора The Economist.

И если Уэйнрайт расписывает сложности в борьбе с синтетическими наркотиками и определяет их как гидру (стоит запретить одно вещество, как химики тут же смешивают другое), то Ричи демонстрирует, как главные игроки индустрии готовятся к потенциальной легализации, которая непременно когда-нибудь случится. Готовность подразумевает под собой захват активов.

Аристократ взят в историю тоже не просто так. Старые европейские семьи продолжают играть заметную роль в жизни Европы, однако с каждым годом делать это им становится всё сложнее. Необходимы колоссальные заработки и возвращение за большой стол переговоров, и лучшими путями к этому оказываются торговля военными технологиями, разведка и наркопроизводство. Про мотивацию аристократов Ричи есть кого спросить — он сам выходец из этой среды и провел юные годы в родовом поместье в соответствующем окружении.

Для обычного наркоторговца главный актив — средства производства в виде лабораторий. Для европейских аристократов главное средство производства — это земля и недвижимое имущество. То же поместье. По сути — огромные территории, свободные от законов и правил, навязанных простым смертным (история экс-принца Эндрю весьма красноречиво показала, как это бывает).

Появление новых лабораторий в самых отдаленных уголках Европы — достаточно явный намек на то, что всё больше титулованных особ подключаются к темному делу. Самые жирные куски в Южной Европе и на Балканах, близкие к традиционным торговым путям из Африки, расхватали первыми.

Затем настал черед более северных портов в Нидерландах, Бельгии и Германии, ну а теперь в дело вступили и те, кто пока может себе позволить лишь производство в дешевом прибалтийском захолустье.

Можно предположить, что большая часть важных людей Европы поделила активы, касающиеся ввоза природных наркотиков, перед потенциальной легализацией или смягчением наркополитики в некоторых странах.

Заодно организованы производства веществ, которые вряд ли когда-то будут легализованы из-за постоянно меняющейся рецептуры и полного отсутствия хоть какой-либо гарантии при употреблении.

Оба рынка сулят немалые доходы, причем при любой политике — хоть консервативной, хоть либеральной. Ну а судьба плебса, традиционно складывающего голову за чужие фамильные бриллианты или охотничьи угодья, волнует сильных мира сего в последнюю очередь.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.