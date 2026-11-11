В Эстонии продолжается кампания разоблачений, связанных с военной сферой. В который раз оказывается, что на «обороне от России» и «помощи Украине» греют руки приближенные к властям.

ИА Регнум

Разрекламированный проект «Балтийской линии обороны» развалился, а придворные бизнесмены уже пытаются «пилить» на создании «противодронового купола».

Крах амбициозного проекта

В 2024 году Эстония, Латвия и Литва договорились воздвигнуть на границах с Россией и Белоруссией «Балтийскую линию обороны». Каждая приняла ответственность за свой участок.

Согласно первоначальному плану, обнародованному в январе 2024 года, Эстония обязалась возвести около 600 бетонных бункеров, объединенных в 40 опорных пунктов, примерно по 15 бункеров в каждом. Также линия должна включать в себя противотанковые рвы шириной четыре и глубиной три метра, «зубы дракона» и колючую проволоку.

Бункеры должны защищать пехоту от артиллерийского огня, а рвы и противотанковые ежи — замедлять бронетехнику. Стоимость эстонской части проекта оценивалась в 60 млн евро, завершить все работы планировалось к концу 2027 года.

На конец октября 2026-го выяснилось, что готовы только два опорных пункта, каждый на 14 бункеров. То есть выполнено всего 5% работ. По остальным объектам не подписаны даже контракты на производство и установку.

Сотрудник эстонского «Центра оборонных инвестиций» (RKIK) Армин Сийливаск, назначенный руководить участком, признал: контракты заключат не ранее марта 2027-го, если все процедуры пройдут гладко. То есть на установку 572 бункеров останется девять месяцев — физически неподъемный срок.

Ключевая причина отставания — судебные споры вокруг тендера. RKIK объявил конкурс на закупку бункеров еще в 2025 году. Но одна из участвовавших в конкурсе компаний, шведская Nordic Shield Group AB, оспорила условия. Претензии касались стандартов качества.

По версии RKIK, сертификат управления качеством, представленный Nordic Shield Group, не соответствовал условиям тендера. Компания подала апелляцию, которая прошла несколько инстанций и в итоге добралась до Верховного суда Эстонии.

26 октября 2026-го суд отказался рассматривать кассационную жалобу шведской компании, разблокировав тем самым продолжение закупочной процедуры. Сийливаск утверждает, что из-за споров потеряно около полугода.

Но судебные споры оказались лишь верхушкой айсберга. Вдруг оказалось, что строительство требует согласований со множеством инстанций. Для установки каждого сооружения необходимо получить одобрение множества юрлиц и физлиц: пограничной службы, полиции, минобороны, местных самоуправлений, землевладельцев (значительная часть выбранных земель находится в частной собственности) и природоохранных ведомств.

Существует и проблема секретности. Из «соображений безопасности» потенциальных подрядчиков не известили о точном расположении мест, где власти решили разместить бункеры.

Это привело к тому, что они не смогли адекватно оценить сложность и объем работ. И завысили цены. В результате первоначальный тендер на все 600 бункеров получил предложения, превышающие установленные законом лимиты стоимости.

Властям пришлось существенно сократить программу и разбить ее на этапы: сначала 28 бункеров, затем остальные 572 — отдельными лотами.

Уже сейчас из бюджета в 60 млн евро освоено примерно 30 млн. Стоимость одного бункера, по словам Сийливаска, составляет около 60 000 евро. Несложная арифметика показывает, что 28 построенных бункеров стоят примерно 1,68 млн евро.

Возникает вопрос: куда ушли остальные 28 с лишним миллионов? Часть была потрачена на проектирование, геодезию, подготовку площадок, рытье рвов, закупку «зубов дракона» и колючей проволоки, административные расходы.

Однако даже с учетом этих статей разрыв между освоенными 30 млн и видимым результатом выглядит непропорциональным. Это дает основания говорить о явных признаках «распила».

«Распильщик» ушел безнаказанным

По мнению экспертов, даже в законченном виде «Балтийская линия обороны» окажется профанацией. Депутат Рийгикогу (парламента) от партии «Эстония 200», член комитета по национальной обороне Пеэтер Тали указал на ее недостатки.

Противотанковые рвы слишком мелкие, они окажутся эффективными только в случае минирования. А у Эстонии нет противопехотных мин. Страна вышла из Оттавской конвенции, запрещающей такие мины, но еще не начала их производство или закупку в достаточных объемах.

Кроме того, инспектор инженерных войск эстонских Сил обороны Айнар Афанасьев признал, что бункеры не рассчитаны на прямое попадание авиабомбы.

Министр обороны Мартин Херем рассержен: «Вопрос номер один — это «Балтийская линия обороны», потому что, по моей оценке, в настоящее время она застопорилась». Он полагает, что 2027 год станет «критическим с точки зрения оценки угроз». Командующий Силами обороны генерал Мартин Мерило тоже боится, что в 2027 году Россия может провести «проверку НАТО».

Между тем всем уже очевидно, что к 2027 году линия не будет готова. У соседей дела не лучше. В Латвии к маю 2026 года было построено лишь 2 км укреплений, хотя планировалось 50 км в год. В Литве, где общая стоимость проекта оценивается примерно в 300 млн евро, также фиксируются задержки.

Неудивительно, что в центре ситуации вновь оказалась самая одиозная структура эстонского минобороны, RKIK, которую госконтроль уже второй год подряд уличает в создании «серых зон», открывающих превосходные возможности для «распилов».

Недавно выяснилось, что огромные деньги, выделенные на приобретение боеприпасов для ВСУ у явно мошеннической индийско-итальянской фирмы Datasel, буквально растворились, в результате чего министр обороны Ханно Певкур ушел в отставку.

Говорили о потере суммы в 70 млн и даже 100 млн евро, причем 9,5 млн из них — средства датского налогоплательщика, перечисленные Таллину Копенгагеном.

7 ноября стало известно, что минобороны решило засекретить материалы по делу. Официальное объяснение гласит, что в нём может содержаться «конфиденциальная информация». Оппозиционный парламентарий Александр Чаплыгин считает, что «это попытка скрыть неудобные подробности».

Что характерно, уголовных дел по этому поводу не заводилось. Более того, премьер-министр Кристен Михал поблагодарил Певкура «за сделанное и за годы работы», ведь он «успел многое». Михал даже сообщил, что пытался убедить главу ведомства не уходить. «Все мы иногда чисто по-человечески ломаемся, когда видишь вокруг подавляюще много ужасно злобных комментариев», — посочувствовал Певкуру Михал.

Тот, кстати, уже учредил консалтинговую фирму, но кого и как он планирует консультировать, пока неизвестно. Учитывая, что в эстонском политикуме экс-министр крутится уже четверть века и прекрасно знает все входы и выходы, без заработка он наверняка не останется.

«Всё пропало, клиент уезжает!»

Одновременно всплывают подробности скандальной сделки, в ходе которой группа эстонских бизнесменов хотела в обход конкурса выманить у минобороны 700 млн евро.

Консорциум, возглавляемый IT-компанией Nortal, предложил правительству Эстонии семилетний контракт на создание интегрированной системы противовоздушной обороны от беспилотников — так называемого «дронового купола».

Стоимость работ оценивалась примерно в 100 млн евро в год. При этом вошедшие в консорциум компании не хотели участвовать в публичном тендере. Вместо этого они добивались от правительства «специального исключения», которое позволило бы заключить контракт в обход закона о госзакупках.

В консорциум также вошли фирмы Telia Eesti (специализируется на телекоммуникациях), Defsecintel Solutions и Rantelon (военные технологии), Frankenburg Technologies (производство дронов-перехватчиков).

Совладельцем и гендиректором Nortal оказался бизнесмен Прийт Аламяэ — основатель и спонсор партии «Эстония 200», давний друг министра иностранных дел Маргуса Цахкны, известного своим непримиримым отношением к России.

А совладельцем Frankenburg Technologies — предприниматель Маргус Линнамяэ, которому принадлежит крупнейшая эстонская газета Postimees. Цахкна ранее работал на него, они были бизнес-партнерами.

«Схема вырисовывается такая. Цахкна и Postimees разогревают военную истерику, а потом с криками «Всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает!» от правительства требуют срочно закупить противодроновую систему, сделав это в обход обычных процедур. И тут оказывается, что такую систему могут предложить друзья Цахкны», — подчеркивает Чаплыгин.

Как пишет издание Äripäev, получившее информацию от эстонского Госконтроля, в январе 2026 года Цахкна на заседании правительственного совета по безопасности действительно резко критиковал минобороны за отсутствие комплексной стратегии борьбы с дронами.

А менее чем через две недели министерство получило предложение от консорциума Nortal. Сам Цахкна отрицает связь между своей критикой и коммерческими интересами компании, называя предположения «политическими сплетнями».

Но самое интересное, что Мартин Херем, нынешний министр обороны, пришедший на смену Певкуру, и тоже, конечно, русофоб, работал советником в Frankenburg Technologies.

Припертый к стене журналистами, он вынужден был подтвердить, что участвовал во встрече представителей консорциума и подготовил для них «визуальную оценку военной угрозы». Министр настаивает, что на этом его участие закончилось.

Однако, как выяснили СМИ, у членов консорциума уже был готов медийный план, включавший еженедельную колонку министра обороны в Postimees, где создание «дронового купола» продвигалось бы как «национальный приоритет».

Когда все эти подробности стали достоянием гласности, ведомству пришлось заблокировать уже практически готовую внеконкурсную сделку.

Разоблачения появились благодаря предстоящим в марте парламентским выборам. Оппозиция отчаянно рвется к власти и топит правительство всеми возможными способами.

Парламентскую комиссию по контролю за госбюджетом, сыгравшую ключевую роль в разоблачениях, возглавляет лидер наиболее влиятельной оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу, занимавший ранее посты министров юстиции и иностранных дел. Россию, впрочем, он ненавидит так же, как и те, кого он разоблачает.