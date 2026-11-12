Пока в Йемене продолжаются активные наземные бои, движение хуситов («Ансар Аллах») не забывает периодически напоминать спонсору своих оппонентов из правительства — Саудовской Аравии — о бессмысленности продолжения противостояния.

ИА Регнум

Частота ударов по территории королевства, на первый взгляд, стала ниже. Однако атаки там теперь ощущают острее, ведь хуситы намеренно бьют по амбициям наследного принца, распугивая его инвесторов и подрывая давнюю мечту о строительстве «обновленной Саудовской Аравии».

Ущерб имиджу

Удары «Ансар Аллах» в последнее время стали для королевства обыденностью: с момента возобновления противостояния в июле 2026 года хуситы нанесли не менее сотни ракетных ударов и запустили около 500 БПЛА в сторону аравийского соседа. Под удар попадали морские и воздушные гавани, нефтедобывающая и транспортная инфраструктура, военные базы.

Саудиты, пусть и не без труда, держали удар — согласно докладам королевского Генштаба, только 10% атак «Ансар Аллах» нанесли серьезный ущерб инфраструктуре или привели к гибели людей. В остальных же случаях дело ограничивалось локальным ущербом.

Это давало возможность Эр-Рияду демонстративно игнорировать активность хуситов и не отказываться от проведения крупных мероприятий, включая Международный нефтяной конгресс, и успокаивать иностранных партнеров.

Неудивительно, что в какой-то момент в «Ансар Аллах» решили сместить фокус с физического ущерба на имиджевый и показать, что Саудовская Аравия перестала быть тихой гаванью для тех, кто не вовлечен в конфликт напрямую.

Так, в первой декаде ноября ракеты и дроны ударили по деловому кварталу Эр-Рияда. В результате пострадал небоскреб Aramco — главное административное здание национального нефтегазового конгломерата.

Удар был нанесен по верхним этажам, где, предположительно, находятся VIP-переговорные для встреч саудовского руководства с иностранными инвесторами. Аналогичным образом был атакован и небоскреб в Дахране, принадлежащий тому же предприятию.

И хотя в результате налетов никто не пострадал, резонанс вышел далеко за пределы Саудовской Аравии. Крупные бизнесмены, прежде часто бывавшие в гостях у саудовских нефтяников, предпочли повременить с проведением новых встреч до стабилизации обстановки.

До лучших времен

Инцидент с Aramco стал первым подтверждением неуверенности внешних партнеров в способности Эр-Рияда обеспечить безопасность гостей. Однако шаги по отмене значимых мероприятий на деле пришлось предпринимать еще в октябре. И в большинстве случаев — под нажимом контрагентов.

Среди прочего, власти страны приняли решение о вынужденном переносе форума Future Investment Initiative (один из главных инвестиционных форумов королевства, на котором в свое время закладывались контакты Эр-Рияда с крупнейшими мировыми компаниями) и международного форума предпринимательства, молодежи и инноваций Misk Global Forum 2026.

На 2027 год переехала Неделя моды в Эр-Рияде, которая должна была затмить французские и миланские светские рауты.

Отменились международные соревнования и турниры, под которые саудиты уже создали сверхсовременную инфраструктуру (в том числе международный финал киберсоревнований FIFA, который должен был стать символом зарождения саудовского киберспорта). Отложили до лучших времен и саммит «Евросоюз — ССАГПЗ» (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива).

В общей сложности официальный Эр-Рияд пустил под нож больше полусотни международных мероприятий. Примерно половина из них была задумана и организована под личным управлением наследного принца Мухаммеда бен Салмана как элемент продвижения бренда «обновленной Саудовской Аравии».

Ослабевание контактов с международными инвесторами бьет по долгосрочным интересам бен Салмана, лишая его возможности привлекать новых пайщиков в национальные мегапроекты, что тормозит их реализацию. Для будущего короля такое сродни личному оскорблению.

Муки выбора

Хуситы между тем стараются развить медийный успех. Например, на днях они официально потребовали от Эр-Рияда выплату в размере $51 млрд — за «моральный ущерб» и повреждения, нанесенные саудитами и их союзниками в ходе затяжного противостояния с «Ансар Аллах».

По меркам саудовской казны сумма не слишком велика — примерно столько же Эр-Рияд уже вложил в строительство «мегаполиса будущего» NEOM.

Однако с учетом того, что официальный бюджет Йемена в XXI веке редко преодолевал отметку в 1,5 млрд долларов, кажется, будто хуситы выставили Эр-Рияду счет почти за 30 лет. А потому моральные и репутационные издержки для королевского двора от удовлетворения этого требования могут кратно превзойти финансовые потери.

В результате бен Салман оказался зажатым между двумя невыгодными вариантами — либо заплатить заклятым врагам (без гарантии прекращения противостояния) и навсегда потерять для себя Йемен, либо попытаться решить проблему силой, но тут же навлечь на себя недовольство подданных и снизить инвестиционную привлекательность страны из-за возобновления боевых действий.

Решить, какое из зол сейчас является меньшим, саудовские царедворцы пока не могут.

Недовольство безвыходностью ситуации Эр-Рияд пока срывает на союзнике — йеменском правительстве Ришада Мухаммеда аль-Алими, требуя от него быстрых и уверенных побед над «Ансар Аллах». Это вынуждает правительственные войска бросаться в лобовые атаки и жертвовать стратегическим преимуществом в угоду тактическим успехам.

Параллельно с этим Саудовская Аравия кичится «абсолютным доминированием» в воздухе: не проходит и пары дней, чтобы королевские вооруженные силы не рапортовали об уничтожении нескольких стратегических складов и заводов, принадлежащих «Ансар Аллах». Впрочем, вернуть доверие инвесторов это не очень помогает.