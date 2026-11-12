Доверия больше нет: хуситы распугали инвесторов Саудовской Аравии
Пока в Йемене продолжаются активные наземные бои, движение хуситов («Ансар Аллах») не забывает периодически напоминать спонсору своих оппонентов из правительства — Саудовской Аравии — о бессмысленности продолжения противостояния.
Частота ударов по территории королевства, на первый взгляд, стала ниже. Однако атаки там теперь ощущают острее, ведь хуситы намеренно бьют по амбициям наследного принца, распугивая его инвесторов и подрывая давнюю мечту о строительстве «обновленной Саудовской Аравии».
Ущерб имиджу
Удары «Ансар Аллах» в последнее время стали для королевства обыденностью: с момента возобновления противостояния в июле 2026 года хуситы нанесли не менее сотни ракетных ударов и запустили около 500 БПЛА в сторону аравийского соседа. Под удар попадали морские и воздушные гавани, нефтедобывающая и транспортная инфраструктура, военные базы.
Саудиты, пусть и не без труда, держали удар — согласно докладам королевского Генштаба, только 10% атак «Ансар Аллах» нанесли серьезный ущерб инфраструктуре или привели к гибели людей. В остальных же случаях дело ограничивалось локальным ущербом.
Это давало возможность Эр-Рияду демонстративно игнорировать активность хуситов и не отказываться от проведения крупных мероприятий, включая Международный нефтяной конгресс, и успокаивать иностранных партнеров.
Неудивительно, что в какой-то момент в «Ансар Аллах» решили сместить фокус с физического ущерба на имиджевый и показать, что Саудовская Аравия перестала быть тихой гаванью для тех, кто не вовлечен в конфликт напрямую.
Так, в первой декаде ноября ракеты и дроны ударили по деловому кварталу Эр-Рияда. В результате пострадал небоскреб Aramco — главное административное здание национального нефтегазового конгломерата.
Удар был нанесен по верхним этажам, где, предположительно, находятся VIP-переговорные для встреч саудовского руководства с иностранными инвесторами. Аналогичным образом был атакован и небоскреб в Дахране, принадлежащий тому же предприятию.
И хотя в результате налетов никто не пострадал, резонанс вышел далеко за пределы Саудовской Аравии. Крупные бизнесмены, прежде часто бывавшие в гостях у саудовских нефтяников, предпочли повременить с проведением новых встреч до стабилизации обстановки.
До лучших времен
Инцидент с Aramco стал первым подтверждением неуверенности внешних партнеров в способности Эр-Рияда обеспечить безопасность гостей. Однако шаги по отмене значимых мероприятий на деле пришлось предпринимать еще в октябре. И в большинстве случаев — под нажимом контрагентов.
Среди прочего, власти страны приняли решение о вынужденном переносе форума Future Investment Initiative (один из главных инвестиционных форумов королевства, на котором в свое время закладывались контакты Эр-Рияда с крупнейшими мировыми компаниями) и международного форума предпринимательства, молодежи и инноваций Misk Global Forum 2026.
На 2027 год переехала Неделя моды в Эр-Рияде, которая должна была затмить французские и миланские светские рауты.
Отменились международные соревнования и турниры, под которые саудиты уже создали сверхсовременную инфраструктуру (в том числе международный финал киберсоревнований FIFA, который должен был стать символом зарождения саудовского киберспорта). Отложили до лучших времен и саммит «Евросоюз — ССАГПЗ» (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива).
В общей сложности официальный Эр-Рияд пустил под нож больше полусотни международных мероприятий. Примерно половина из них была задумана и организована под личным управлением наследного принца Мухаммеда бен Салмана как элемент продвижения бренда «обновленной Саудовской Аравии».
Ослабевание контактов с международными инвесторами бьет по долгосрочным интересам бен Салмана, лишая его возможности привлекать новых пайщиков в национальные мегапроекты, что тормозит их реализацию. Для будущего короля такое сродни личному оскорблению.
Муки выбора
Хуситы между тем стараются развить медийный успех. Например, на днях они официально потребовали от Эр-Рияда выплату в размере $51 млрд — за «моральный ущерб» и повреждения, нанесенные саудитами и их союзниками в ходе затяжного противостояния с «Ансар Аллах».
По меркам саудовской казны сумма не слишком велика — примерно столько же Эр-Рияд уже вложил в строительство «мегаполиса будущего» NEOM.
Однако с учетом того, что официальный бюджет Йемена в XXI веке редко преодолевал отметку в 1,5 млрд долларов, кажется, будто хуситы выставили Эр-Рияду счет почти за 30 лет. А потому моральные и репутационные издержки для королевского двора от удовлетворения этого требования могут кратно превзойти финансовые потери.
В результате бен Салман оказался зажатым между двумя невыгодными вариантами — либо заплатить заклятым врагам (без гарантии прекращения противостояния) и навсегда потерять для себя Йемен, либо попытаться решить проблему силой, но тут же навлечь на себя недовольство подданных и снизить инвестиционную привлекательность страны из-за возобновления боевых действий.
Решить, какое из зол сейчас является меньшим, саудовские царедворцы пока не могут.
Недовольство безвыходностью ситуации Эр-Рияд пока срывает на союзнике — йеменском правительстве Ришада Мухаммеда аль-Алими, требуя от него быстрых и уверенных побед над «Ансар Аллах». Это вынуждает правительственные войска бросаться в лобовые атаки и жертвовать стратегическим преимуществом в угоду тактическим успехам.
Параллельно с этим Саудовская Аравия кичится «абсолютным доминированием» в воздухе: не проходит и пары дней, чтобы королевские вооруженные силы не рапортовали об уничтожении нескольких стратегических складов и заводов, принадлежащих «Ансар Аллах». Впрочем, вернуть доверие инвесторов это не очень помогает.