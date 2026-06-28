В Ормузском проливе неспокойно. Кратковременная нормализация судоходства, достигнутая в рамках соглашения между США и Ираном, оказалась на грани срыва. Виной тому — попытки Омана с подсказки США и в пику Тегерану создать «официальный альтернативный коридор» для прохождения транспортников.

ИА Регнум

Чтобы легитимизировать свои усилия, султанат даже заручился поддержкой Международной морской организации и представил свою инициативу как сугубо гуманитарную.

Впрочем, Иран довольно быстро дал понять соседу, что мухлевать не позволит. Чем тут же навлек на себя новые «символические удары» армии США.

«Согласованный» маршрут

Информация об открытии «зеленого морского коридора», проложенного через территориальные воды Омана, впервые появилась вечером 24 июня. С прямой подачи властей султаната. «Оман в координации с Международной морской организацией предоставил возможность использования временного морского коридора для всех судов», — сообщал МИД страны.

Ключевое конкурентное преимущество по сравнению с иранским «зеленым коридором» через Ормуз — полное отсутствие какой-либо платы за проход гражданских судов. Транспортным компаниям требовалось только формально предупредить Маскат о планах транзита, а после следовать инструкциям береговых служб — во избежание отклонения от маршрута.

Неудивительно, что большинство капитанов и судовладельцев, опасавшихся американских санкций за платежи иранцам, с удовольствием выстроились в очередь на транзит.

С точки зрения оманских властей, инициатива должна была пойти на пользу всем: разгрузить порты аравийских монархий, а также вернуть на родину иностранных моряков, оказавшихся в невольной блокаде в Персидском заливе после начала конфликта между Ираном и США с Израилем. Более того, оманский маршрут позиционировался как «одобренный всеми», в том числе Вашингтоном и Тегераном, а потому первые суда пошли по нему без опаски.

Тем не менее на практике этот «альтернативный коридор» функционировал недолго. Уже утром 25 июня, менее чем через сутки после его открытия, случилось первое ЧП. Некий «неизвестный снаряд» поразил тайваньское грузовое судно «Ever Lovely», следовавшее под флагом Сингапура через оманские территориальные воды.

В результате атаки машинное отделение контейнеровоза получило повреждения и судно прекратило ход примерно в 7,5 морской мили от оманского порта Дахит, экипаж был экстренно эвакуирован.

Иранская сторона не взяла на себя ответственность за инцидент. Однако представители Исламской Республики довольно прозрачно дали понять, что произошедшее не случайность.

Так, заместитель министра иностранных дел Ирана Казим Гарибабади заявил, ссылаясь на позицию КСИР, что любые логистические маршруты, составленные без участия Ирана (и без учета его интересов), априори не могут считаться безопасными, а Тегеран будет «жестко пресекать» любые попытки обвести себя вокруг пальца.

Иран против

Решение Тегерана нарушить новый статус-кво почти не выходит за рамки сложившейся в период конфликта логики реагирования на инциденты. Иранские вооруженные силы и дружественные им прокси-группы и прежде наносили «булавочные удары» по нарушающим режим судам.

Однако в нынешнем случае аргументация позиции Ирана заметно отличается. Судя по акцентам, которые делают иранские официальные лица, Тегерану не понравилась не столько само открытие альтернативного маршрута, сколько попытки султаната представить его как единственный безопасный — и переориентировать потоки в свои территориальные воды.

Тем самым фактически нивелировав эффект от работы «Администрации Персидского залива», специально созданной Ираном для контроля транзита через пролив.

Явно уязвило персов и то, что Оман попытался замаскировать свои намерения, представив открытие альтернативного коридора как часть более широких гуманитарных усилий. И тем самым выставить Иран агрессором и манипулятором в глазах других стран.

Тем более что после атаки на «Ever Lovely» Международная морская организация приостановила процесс эвакуации гражданских моряков из зоны Персидского залива, что вызвало всплески негатива в адрес Исламской Республики.

Наконец, за морским коридором, который Оман решил сделать публичным, тянется неоднозначный шлейф. Ранее по тому же маршруту ВМС США при содействии береговой охраны султаната «тайно» конвоировали дружественные танкеры и сухогрузы.

Даже в пиковый период напряженности в Заливе Иран не трогал эти суда — по всей видимости, в благодарность за прежние дипломатические усилия оманцев. Нынешней же атакой Исламская Республика показала, что прекрасно видит попытки оппонентов выстраивать альтернативную логистику и готова жестко их пресекать.

При этом, несмотря на общее недовольство, на открытую эскалацию Иран всё же не идет, оставляя в скандале долю неопределенности. Ответственность КСИР или дружественных прокси-групп за атаку близ Дахита не признается. Напротив, свою правоту в споре Исламская Республика подкрепляет дипломатическими элементами. В частности, пятой статьей американо-иранского меморандума, где прописан механизм консультаций с Тегераном по вопросам судоходства через Ормузский пролив.

Иран требует согласовывать любые изменения маршрутов вне зависимости от того, насколько благими были намерения противоположной стороны. В этом контексте нынешний инцидент в проливе служит скорее иллюстрацией последствий игнорирования предупреждений официального Тегерана.

Возмездие за возмездие

Инцидент в Ормузском проливе не остался незамеченным и в США. Президент Дональд Трамп обрушился на Тегеран с критикой, назвав атаку на тайваньский контейнеровоз «глупой и неоправданной». Правда, сделал он это только спустя два дня после инцидента — до этого Вашингтон несколько раз пытался представить произошедшее как случайность и вывести конфликт в нейтральное русло.

Среди прочего в американской прессе распространялась информация о якобы существовании «прямой линии связи» между Вашингтоном и Тегераном по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Тем не менее эти сведения были довольно быстро опровергнуты иранскими чиновниками.

Это, судя по всему, разозлило Белый дом еще больше. Спустя пару часов после брифинга Трампа Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о нанесении серии «ударов возмездия» по иранской территории. По данным американской стороны, были поражены склады ракет и БПЛА, а также несколько радаров на южном побережье страны, на что Иран отреагировал беспокоящими ударами по американским базам в регионе.

Правда, акции имели скорее символическое значение — проведя демонстрационную бомбежку, американские силы вернулись в пункты постоянной дислокации, а CENTCOM заявил о сохранении приверженности букве американо-иранского меморандума. Аналогичную позицию транслировал и Иран.

Фактически обе стороны выпустили пар и вернулись к той же конфигурации судоходства в Ормузском проливе, что существовала до 24 июня. Инцидент с незапланированным открытием коридора в территориальных водах Омана постепенно ушел на второй план.

Но, несмотря на откат в исходную точку, победителем из схватки всё равно вышел Иран, сумевший сохранить один из ключевых рычагов влияния в нынешнем конфликте в Заливе.