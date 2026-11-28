В маленьком ближневосточном королевстве Бахрейн неспокойно. Страну сотрясают протесты шиитского населения, требующего от правящей суннитской династии аль-Халифа справедливости.

ИА Регнум

Причина кроется в недавнем коллективном приговоре местной религиозной интеллигенции, обвиненной в работе на Иран: после непродолжительного процесса большая часть из 69 осужденных получила пожизненные сроки без права обжалования.

И хотя это далеко не первая склока между шиитским духовенством и королевским двором, в этот раз скандал вышел далеко за пределы государства.

Покоренное большинство

Несмотря на то, что основная доля населения королевства (от 60 до 75%) исповедует шиизм, все рычаги влияния сосредоточены в руках суннитского меньшинства.

За два с половиной века нахождения у власти королевская династия смогла полностью обуздать местные общины и загнать их «под стеклянный потолок». На гражданской службе среди высших и средних должностей на одного управленца-шиита приходится в среднем пять суннитских начальников. В армии и спецслужбах эта пропорция увеличивается как минимум в три раза.

Подобное положение дел дает почву для постоянных протестов и антиправительственных выступлений. Власти их гасят по одному и тому же сценарию: оппонента обвиняют в подрывной работе на «врагов королевства» и в ускоренном режиме изолируют от общества. Зачастую — навсегда.

Но даже те, кто отделался сравнительно легкими приговорами (от двух до пяти лет), по выходе из тюрьмы уже не могут восстановить прежние социальные связи и остаются за бортом общественной жизни под постоянным наблюдением полиции и спецслужб.

Правоохранительная статистика Бахрейна показывает очевидную закономерность: по шпионским делам Фемида даже при сравнительно слабой доказательной базе оказывается на стороне королевских сановников. 90% дел заканчиваются максимально строгим приговором.

Единственным исключением из общего тренда можно считать случай 2018 года, когда трое бахрейнских оппозиционеров, подозреваемых в шпионаже в пользу Катара, были освобождены в зале суда. Правда, на свободе они пробыли недолго: всего через полгода вышестоящая инстанция пересмотрела предоставленные улики и отменила оправдательные приговоры.

Интересно, что в заключительной мотивировке было отдельной строкой указано, что хотя подсудимые и не работали на катарцев, разбирательство по делу помогло найти признаки их сотрудничества с иранской разведкой, «что является еще более тяжким преступлением».

Охота на шпионов

Несмотря на яркую статистику, суды по шпионским статьям не были массовым явлением. Напротив, власти старались применять этот инструмент точечно — и только против тех оппонентов, которых не удавалось нейтрализовать другими методами.

Даже в период наиболее активных протестов шиитов в Бахрейне в 2011–2012 годах большинство обвиняемых преследовались по сравнительно мягким статьям. Ярлык «иностранного шпиона» за всё время получили всего 15 человек.

Тем больший резонанс получило судебное разбирательство мая 2026 года, когда на скамье подсудимых оказался почти весь свет шиитской религиозной интеллигенции. И все как один обвинялись в подрывной работе в интересах Ирана.

По данным прокуратуры, «ячейка шейхов» действовала в стране больше десяти лет (по неподтвержденным данным — с начала 2010-х годов) и «вела системную работу» по разложению общества и дискредитации правящей династии.

Ее руководителем и идеологом якобы являлся шейх Иса Касим, наиболее авторитетный шиитский богослов бахрейнской общины. Как утверждалось, он установил контакты с Корпусом стражей Исламской революции в ходе одного из паломничеств в иракский Наджаф.

Сторона обвинения также утверждала, что через Касима иранская разведка смогла завербовать двух имамов пятничной молитвы в мечети имама ас-Садика — Али ас-Садади и Мухаммеда Санкура. И через них транслировать нужные установки на всю общину.

Благодаря этому подполье могло быстро разрастаться и затягивать всё больше богословов, по тем или иным причинам недовольных короной. Общая численность «ячейки шейхов» в период ее пиковой активности, предположительно, достигала полутора сотен человек, включая нескольких политиков-суннитов, однако часть из них бахрейнское правосудие впоследствии любезно перевело в разряд потерпевших.

Всех арестованных в рамках «дела 69 шейхов» почти сразу лишили гражданства, а части из них дали возможность добровольно отправиться в изгнание (например, в Иран).

Однако воспользоваться великодушной опцией смогли лишь единицы — уже к середине мая бахрейнская прокуратура восстановила запреты на выезд и взяла клириков под стражу. Якобы чтобы их «иранские кураторы» не могли узнать, какие именно тайные сети в Бахрейне были скомпрометированы.

В общей сложности расследование дела заняло чуть больше полугода (191 день). В середине ноября был утвержден окончательный приговор: 64 фигуранта получили пожизненные сроки, еще пятеро — по 15 лет в тюрьмах с усиленным режимом.

Правда, лично приговор заслушали только 56 человек. Остальных, включая шейха Касима, проживающего в изгнании в Иране с 2018 года, осудили заочно.

Перегибы в расследовании

Приговор вызвал бурную реакцию общественности, вышедшую далеко за пределы того, к чему готовились власти Бахрейна.

Уже на следующий день в Ситре, Маликее, Набих-Салехе и других населенных пунктах прошли массовые выступления шиитов. Участники требовали освобождения духовных лидеров и отмены приговоров. Несмотря на разгон нескольких крупных митингов силами королевской полиции, стачки в разных районах страны продолжаются и по сей день.

Против высказались и представители почти всех ведущих правозащитных организаций, часть из которых до этого не питала особых симпатий ни к шиитам, ни к Ирану.

Правозащитники отмечали, что с учетом количества обвиняемых, свидетелей и других проходивших по делу лиц правительственная машина попросту не могла при условии отсутствия процессуальных нарушений провести все необходимые процедуры в столь короткий срок.

Звучали ссылки и на показания адвокатов. По их словам, следователи допрашивали их клиентов конвейером, уделяя каждому всего по несколько минут.

При этом в итоговых материалах, предоставленных суду, были даны обширные признательные расшифровки «на полчаса неторопливой беседы». Значительная часть изложенного в них на допросах, как утверждают юристы, не звучала вовсе. Помимо этого, сторона защиты жаловалась на системное давление на подсудимых, включая пытки и угрозы преследованием членов их семей.

Со временем дискуссия переместилась в кабинеты ООН: сразу восемь ее экспертов, обеспечивающих подготовку материалов для резолюций и докладов, выступили с коллективным заявлением, потребовав тщательно расследовать жалобы на превышение полномочий бахрейнскими правоохранителями.

Впрочем, импульс ограничился только ими: высшие функционеры ООН, включая генсека Антониу Гутерриша, предпочли отделаться дежурным выражением озабоченности.

Нашлись и те, кто поддержал династию аль-Халифа. В частности, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мохаммед Аль-Будайви выразил доверие судебной системе Бахрейна и обвинил Иран во вмешательстве во внутренние дела королевства.

Аналогичную линию впоследствии взяли и другие аравийские монархии, не преминув указать мимоходом, что иранская «гибридная активность» в Заливе в последнее время бьет все рекорды, поэтому жесткая реакция бахрейнского руководства должна стать уроком для всех, кто захочет попытаться подрывать аравийские режимы.

Интересную позицию заняли США и Великобритания, стратегические союзники Бахрейна. Обе страны, хоть публично и осудили нарушение прав шиитского большинства, не стали сильно ругать друзей за перегибы.

Вашингтон устами близких к Белому дому экспертов и журналистов даже предложил проследить, не снизится ли после этого эффективность ударов Ирана по местной критической и военной инфраструктуре. Тем самым давая Бахрейну понять, что никаких санкций за шпионское дело не предполагается.

Слово Тегерану

Единственной страной, последовательно заступавшейся за шиитских арестантов, ожидаемо оказался Иран.

Сразу после оглашения приговора власти страны развернули международную кампанию, направленную на привлечение внимания к «делу 69 шейхов».

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе брифинга выразил «коллективную позицию»: Тегеран считает происходящее в Бахрейне охотой на ведьм и попыткой преследовать собственное же население по религиозному признаку.

Эту мысль впоследствии подхватили и другие чиновники и лидеры мнений. Не обошлось и без мрачных параллелей.

В персоязычных социальных сетях довольно быстро стало популярным цитирование выдержек из 69-й (по числу подсудимых) суры Корана «Аль-Хакка» («Неизбежное»). В публикациях, как правило, содержался намек на неизбежное торжество справедливости и воздаяние праведникам и грешникам.

Отдельный акцент пользователи делали на гибели народов, отвергших посланников и погрязших в грехах, в чём читалась аллюзия на современные бахрейнские элиты.

Такой поворот в риторике одновременно разозлил и напугал власти Бахрейна. Они не скрывают, что ждут «асимметричного ответа» со стороны Тегерана на притеснения шиитов.

Но каким именно он будет, просчитать пока не могут.