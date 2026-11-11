11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби продолжились начатые накануне переговоры делегаций России, США и Украины. Нынешний раунд также, как и предыдущий, шел несколько часов в закрытом формате. Сообщалось, что стороны обсуждали вопросы безопасности в Европе. Стал известен и конкретный результат общения — принципиально согласован масштабный обмен пленными.

Александр Рюмин/ТАСС Глава российской делегации Владимир Мединский дал оценку трехсторонним переговорам в Абу-Даби

Член нашей делегации, первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин предположил в комментарии «Вестям»: возвращение российских пленных может состояться в ближайшие 2-3 недели «после согласования всех вопросов, связанных с процедурой обмена».

Исполнение этой благородной миссии стоило того, чтобы садиться за стол переговоров с киевскими представителями.

«Члены нашей делегации целевым образом этим занимались. Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», — проинформировал на пресс-подходе глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Россия подтвердила верность принципу «своих не бросаем», и это на данный момент главный результат встречи.

Переговоры — не шоу

Иллюзий насчет принципиальных подвижек собственно в урегулировании конфликта никто не питал. И в Москве, и в Вашингтоне заранее дали понять — не следует ждать достижения договоренностей по результатам нескольких часов переговоров.

Но само то, что разговор продолжается и его подробности не выносятся на публику — уже положительный результат.

«Конкретные детали переговорного процесса в таких случаях до тех пор, пока не достигнута окончательная договоренность, никогда не обсуждаются», — заметил Мединский.

Подобный закрытый формат — единственный способ вести более чем серьезную работу, не превращая её в шоу для прессы.

Само то, что Москва направила представительную делегацию в Абу-Даби, свидетельствует: российское руководство готово к предметному разговору.

Однако этого нельзя сказать о киевском режиме, и в первую очередь о его «европейских партнерах».

Европейцев отправили в бар

Лондон, Брюссель и Париж с Берлином остались «за бортом» переговорного процесса.

Как заметил Мединский, раз уж европейские политики прибыли в Абу-Даби «в качестве туристов», то «пусть пообщаются в лобби, в баре гостиницы».

Очевидно, что Евросоюз стремится вклиниться в переговорный процесс. За неделю до начала встречи в ОАЭ итальянский премьер Джорджа Мелони потребовала от Брюсселя определиться, кто будет представлять ЕС на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Но, как ранее отмечал российский президент Владимир Путин, Евросоюз не может выступать в роли посредника на переговорах. Невозможно вести разговор об остановке конфликта с участием тех, кто желает его продолжения и поддерживает у Киева иллюзию, что возможно «победить Россию на поле боя».

«Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали», — отметил Владимир Мединский. Он констатировал: российская сторона не очень понимает, о чем можно говорить с европейцами — у которых, как напомнил Мединский, нет никакого статуса на встрече в Абу-Даби.

Российское руководство не раз отмечало, что место за столом переговоров Британии и Евросоюзу еще надо заслужить. Пока что до этого далеко — именно с подачи европейской «группы поддержки» киевские представители пытаются ставить препоны на переговорном треке.

Но Москва не поддается на провокации. Владимир Путин последовательно отстаивает интересы России, и он неоднократно указывал: наша страна не пойдет на уступки, которые хоть в чём-то этим интересам противоречат.

Финальное слово по итогам диалога останется за главой государства, который, как проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, получит полный доклад обо всех деталях встречи в Абу-Даби.

Ялтинско-Потсдамская система не работает

Внешнеполитическая линия Москвы неизменна: европейцам придется учесть не только нашу позицию по украинскому конфликту, но и наше видение архитектуры безопасности в самой Европе.

В 2021 году западные страны отвергли предложения российского руководства о взаимных и четко прописанных гарантиях безопасности на континенте. В штаб-квартирах ЕС, НАТО (при полном одобрении и поддержке тогдашней администрации США) сочли, что российские интересы возможно игнорировать.

Более того, Британия и Евросоюз вывели гибридную войну против нашей страны на новый уровень, провоцируя своих киевских клиентов на прямую агрессию.

Война чужими руками — руками ВСУ — уже привела к неутешительным результатам для организаторов противостояния. Победы российской армии в зоне СВО, плюс экономические проблемы и политическая турбулентность в Европе — это убедительные аргументы для принуждения Запада к возврату к здравому смыслу.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло немало лет, и наконец эта тема обрела звучание и понимание, что ее надо решать», — заметил Владимир Мединский.

Также он поставил неутешительный диагноз всей системе безопасности в Европе: «Конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И, по сути, болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком».