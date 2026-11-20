Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Президент прилетел в Душанбе из Китая, где принял участие в саммите АТЭС и провел первые в истории переговоры в трехстороннем формате Россия — КНР — США. Приезд в Душанбе и переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном также служат общей цели — обеспечению безопасности России и отстаиванию наших национальных интересов. В данном случае — в Центрально-Азиатском регионе.

Владимир Смирнов/РИА Новости

Рахмон встретил российского коллегу у трапа самолета. Главы государств пожали руки, обнялись и обменялись приветственными словами. Неделей ранее Путин и Рахмон виделись на саммите ОДКБ в Москве, но тогда плотный график не позволил провести переговоры, и президенты договорились продолжить диалог уже в столице Таджикистана.

Главными темами были развитие торговли двух стран, вопросы безопасности в регионе и на таджикско-афганской границе, сотрудничество в военной и гуманитарной сфере.

«Хороший темп»

«Россия — наш стратегический партнер и надежный союзник», — подчеркнул Рахмон, приветствуя российского гостя.

Президент Таджикистана говорил о том, что торгово-экономические связи с Россией в приоритете у руководства республики. Это подтверждается цифрами, которые привел Путин. За 2025 год товарооборот России и Таджикистана вырос на 25%. За девять месяцев 2026-го показатель уже на 19% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года.

«Большое количество предприятий с российским капиталом. Больше 70 субъектов Российской Федерации сотрудничают с различными районами Таджикистана, имеют такую широкую сеть партнеров. Хороший темп», — указал президент России.

Он поблагодарил Эмомали Рахмона за то внимание, которое он уделяет развитию российско-таджикских отношений.

«Я попросил некоторых коллег из Москвы подъехать, они сейчас подойдут», — отметил Путин. К переговорам в том числе присоединился сопредседатель российско-таджикской межправительственной комиссии с нашей стороны, вице-премьер Марат Хуснуллин. Его присутствие свидетельствовало — правительство России по поручению президента держит на особом контроле вопросы взаимодействия с Центральной Азией, в том числе Таджикистаном.

По завершении переговоров Хуснуллин отметил в интервью «Вестям», что в Таджикистане сейчас работает 330 компаний с российским капиталом.

Один из предметов заботы экономического блока правительства — диверсификация отечественного экспорта, освоение рынков сбыта, в том числе на постсоветском пространстве. Что касается Таджикистана, то Россия — абсолютный лидер по поставкам топливно-энергетических товаров (от бензина и сжиженного газа до мазута и битума) в республику. Страна закупает российские трактора, строительную и коммунальную технику, сталь и сплавы, химическую продукцию и стройматериалы.

«Отдельно — о 201-й базе»

Помимо вице-премьера Хуснуллина, к переговорам президентов двух стран присоединились представители Минобороны России. Вторым большим блоком вопросов стало обеспечение безопасности и в республике, и в частности на ее южных рубежах.

Владимир Путин ранее неоднократно отмечал — одним из главных гарантов спокойствия во всем Центрально-Азиатском регионе является 201-я гвардейская военная база. Крупнейший военный объект ВС России за рубежами страны дислоцируется в двух городах — Душанбе и областном центре Бохтар (бывший Курган-Тюбе) на юго-западе республики.

В ее составе — мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, а также части ПВО, радиационной, химической и биологической защиты и связи.

Таджикско-афганская граница также находится под контролем с участием российских военных.

В беседе с Рахмоном 20 ноября Путин прямо обозначил, что одна из целей визита — продолжить предметный разговор, начатый в Москве: «У нас сегодня будет возможность отдельно, уже вне рамок ОДКБ, отдельно поговорить по вопросам безопасности региональной, функционирования нашей 201-й базы».

Афганистан за последние десятилетия не раз доказывал: вакуум безопасности заполняется быстро и, как правило, не в пользу тех, кто предпочитал не вмешиваться. Противодействие возможным угрозам России и ее гражданам ведется на дальних рубежах — и это принципиальная позиция Путина.

«Очень ценим»

Безусловно, одной из главных тем переговоров было развитие гуманитарных связей, на что указал президент Путин. «Вы уделяете внимание развитию русского языка, мы это очень ценим», — обратился российский президент к таджикскому коллеге.

В Таджикистане при поддержке Москвы сохраняется русский язык и культура — как элементы нашей «мягкой силы» в этой части постсоветского пространства.

2-я статья конституции республики закрепляет русский как язык межнационального общения.

Русский язык в обязательном порядке учат начиная со второго класса средней школы. В Душанбе и втором по величине городе республики Худжанде действуют школы с русским языком обучения. В столице действует Российско-Таджикский славянский университет, где преподавание ведется только на русском.

Действуют совместные образовательные проекты, выходит русскоязычная пресса, действуют программы обменов, популяризируется как отечественная классика, так и современные писатели, композиторы и исполнители.

Гуманитарное влияние служит мощным стабилизирующим фактором для государств Центральной Азии, сохраняет и укрепляет единое языковое и образовательное пространство.

Распространение русской культуры — одна из приоритетных задач российского руководства.

В регионе всё сильнее ощущают масштаб цивилизаторской миссии России по отношению к народам Центральной Азии — и это укрепляет доверие к нашей стране.