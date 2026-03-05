Пока внимание всего мира приковано к американо-израильской атаке на Иран, Южное командование США, ранее заполнившее Карибское море телами наркоторговцев (или рыбаков), обратило свои взоры на новое место.

Иван Шилов ИА Регнум

В социальных сетях ведомства появилась информация о том, что с 3 марта американские военнослужащие совместно с армией Эквадора начали операцию против группировок, имеющих статус террористических.

То есть в фокусе внимания — банды, замеченные в сотрудничестве с картелями.

Эквадорский список таких группировок гораздо шире, чем в Соединенных Штатах, туда входит не менее десяти группировок: «Лос Лобос», «Лос Чонерос», «Лос Тибуронес», распространенная на территории США банда «Латин Кингс» и многие другие.

В армии Эквадора также заявили, что сотрудничают с США в «наступательной» операции, отметив, что подробности засекречены.

Кроме того, пару дней назад президент Даниэль Нобоа ввел в четырех провинциях страны комендантский час на период с 15 по 30 марта и назвал это «новой фазой войны против организованной преступности», связанной с наркоторговлей. Тогда же он встретился с главой Южного командования Фрэнсисом Донованом для обсуждения «партнерства» в сфере безопасности.

Помочь, но не слишком

Видеоролик в посте Южного командования, посвященный операции в Эквадоре, живо напомнил красочные кадры из Карибского бассейна и вынуждает задать очевидный вопрос — будут ли Штаты стрелять и по эквадорцам, обвиняемым в наркоторговле?

Скорее всего — нет, но, судя по намекам, разбросанным по англоязычной прессе, американские военные советники будут предоставлять эквадорцам разведывательную информацию для поражения отдельных целей.

Работать в полной мере на территории страны они по-прежнему не могут — в ноябре 2025 года по итогам всенародного референдума население Эквадора отказалось от присутствия иностранных войск.

Однако американцы по-прежнему действуют здесь как военные советники. Позиция весьма удобная — ты ни за что не отвечаешь, рисковать жизнью будут местные военные, а свободой и репутацией — местные же чиновники.

Зато можно потом выступать на брифингах, записывая в «историю успеха» очередную страну, где якобы победили наркотрафик.

Операция идёт, но есть нюанс

Провинции, где Нобоа ввел комендантский час и где американцы будут помогать бороться с бандами, — Гуаяс, Лос-Риос, Санто-Доминго и Эль-Оро — с давних пор известны высоким уровнем преступности.

Эль-Оро стабильно мелькает в новостях о тюремных бунтах, Лос-Риос отметился убийством депутата, а Гуаяс известен и как точка в логистическом наркомаршруте из порта Гуаякиль, и как регион с высокой протестной активностью, что использовали банды, разжигая бунты в 2024 году.

В этих регионах комендантский час и чрезвычайное положение вводят почти все президенты — и Нобоа, который в свое время давал предвыборное обещание бороться с ОПГ, не исключение. Более того — наверняка в местных силовых бюджетах подавление насилия на данных территориях давно учтено.

Что же Нобоа хочет устроить дополнительно?

Ведь в том же 2024 году власти Гуаяса предоставили правоохранителям камеры наблюдения и совместно с полицией взяли под контроль дороги. И на это выделялись дополнительные средства.

А еще раньше и вовсе выдвигались идеи покрыть всю страну радиолокационными системами, созданными американскими партнерами. Неужели все это не помогает?

С Эквадором не считаются

Дело в том, что в настоящий момент президент Нобоа не пользуется особой популярностью — во время визитов к коренным народам они приветствовали его камнями вместо цветов. Криминогенная обстановка в стране — несмотря на многочисленные силовые меры — не улучшилась. Дополнительно президента обвиняют в пытках незаконно арестованных бунтовщиков, а также в многочисленных внесудебных расправах.

Присутствие — пусть и ограниченное — американского военного контингента даст Нобоа определенную уверенность и защитит от оппонентов, а заодно позволит пристроиться к славе Дональда Трампа и выставить себя одним из самых ярых его союзников.

Правда, участие американцев несет и определенные риски, так как привлечение в страну иностранных военных формирований, прославившихся убийствами, понравится не всем — особенно если учесть, что самого Нобоа обвиняют в похожих преступлениях.

Кроме того, такое решение влечет обвинения в утрате суверенитета — что уже было в богатом на события 2024 году, когда армия Эквадора вторглась в посольство Мексики и арестовала бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, попутно избив дипломатов и нарушив несколько положений Венской конвенции.

Для сравнения — в Мексике во время операции по ликвидации наркобарона Эль Менчо, где американцы, как сообщалось, тоже предоставляли разведданные, лавры за убийство наркобарона все же отдали мексиканским силовикам, а присутствие американцев на территории страны старались не подсвечивать.

Неизвестно, с какой целью это было сделано Белым домом — однако для электората правящей партии Мексики это имело огромное значение и сохранило репутацию президента Клаудии Шейнбаум.

То есть, несмотря на все приграничные распри, с Мексикой в Вашингтоне всё же считаются. А вот с Эквадором, похоже, не слишком.

Ответ картелей

Обозначенные эквадорские провинции — зона социально напряженная. И любые силовые операции там оборачиваются ответным противодействием — пусть и не слишком организованным, но неизменно опасным для полицейских и военнослужащих, которых начинают демонстративно пытать, вешать на столбах или держать в заложниках.

Усиленное присутствие США с показательными карательными мерами, без которых вряд ли обойдётся, может обернуться очередной серией бунтов — как в прибрежных городах, так и в тюрьмах.

Можно было бы предположить, что в Эквадоре к этому готовы, но пока с уверенностью этого сказать нельзя.

Например, пытаясь бороться с привилегированным положением лидеров банд в тюрьмах, их решили не только лишать предметов роскоши, но и морить голодом. А местная практика давно показала, что голод, демонстративное лишение медпомощи и издевательства имеют обратный эффект — человек еще теснее примыкает к преступному сообществу, чтобы получить с его помощью необходимое.

Интересно в связи с этим сравнить происходящее с ситуацией в Сальвадоре. Президент Найиб Букеле, которому часто подражает Нобоа, о вмешательстве иностранных военных даже и не думал — ему было важно сделать всё силами собственной команды и почивать на персональных лаврах.

А перед активизацией репрессивного аппарата против членов банд Букеле провел значительную подготовительную работу: перестроил и укрепил тюрьмы, изменил схемы размещения заключенных, не позволяя сажать в одну камеру членов одной банды, ввел нормальный режим питания, не требующий искать покровительства за еду, запретил знаки отличия, а уже после начал массовые аресты и операции в приграничье.

Пока не решены вопросы с эквадорскими тюрьмами, которые выступают «трудовой биржей» местных банд, Нобоа, а вместе с ним и США, будет тяжело рассчитывать на успех очередной силовой операции.